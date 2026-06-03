TPHCM yêu cầu xử lý dứt điểm vấn đề sử dụng nhà, đất công

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 14 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố.

Không hợp thức hóa các sai phạm

Theo Thành ủy TPHCM, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tài sản công trên địa bàn thành phố được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp của thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất công thuộc phạm vi quản lý của TPHCM cơ bản được thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bố trí trụ sở làm việc và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

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Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, còn tình trạng để trống, chậm đưa vào khai thác, sử dụng, chưa phát huy hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực.

Việc xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn chậm.

Công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản tại một số cơ quan, đơn vị còn kéo dài; việc rà soát, thống kê, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu chưa đầy đủ, đồng bộ; một số nơi chưa xác định rõ trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công, tiềm ẩn nguy cơ bị lấn chiếm, xuống cấp, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Để khắc phục, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, bỏ sót tài sản, sử dụng sai mục đích, để tài sản bị lấn chiếm, xuống cấp, hư hỏng, bỏ trống kéo dài, sử dụng kém hiệu quả hoặc phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công; không hợp thức hóa các sai phạm hiện hữu trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp trước Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TPHCM về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công trên địa bàn phụ trách. Cạnh đó, tăng cường kiểm tra thực tế, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Xử lý dứt điểm

Cũng tại Chỉ thị số 14, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công.

Kịp thời phát hiện sớm, chủ động ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công; kiên quyết thu hồi các cơ sở nhà, đất công sử dụng không đúng quy định.

Theo Chỉ thị số 14, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương khẩn trương rà soát đầy đủ, chính xác quỹ nhà, đất công đang được giao hoặc tạm giao quản lý, sử dụng để có giải pháp xử lý dứt điểm, hiệu quả, khả thi. Bảo đảm quỹ nhà, đất công được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu công tác này hoàn thành trước ngày 30-6-2026.

Song song đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tập trung xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm, sử dụng không đúng mục đích; xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị trong quản lý, bố trí, khai thác, sử dụng đối với từng cơ sở nhà, đất.

Ngoài ra, chủ động rà soát các cơ sở nhà, đất trên địa bàn TPHCM do các bộ, ngành Trung ương quản lý nhưng sử dụng không hiệu quả, lãng phí, không đúng mục đích hoặc chưa phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển của thành phố. Từ đó, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển, bàn giao cho thành phố quản lý, khai thác theo quy định.