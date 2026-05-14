Thông tin nổi bật ở TPHCM: Loạt vấn đề “nóng” từ giao thông đến nhà đất

TPHCM: Thông tin mới về bồi thường ở dự án rạch Xuyên Tâm

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 14-5, ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung, thông tin tình hình giải phóng mặt bằng dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung, cho biết địa phương phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cấm xe tải trên 1 tấn vào nội đô 16 giờ/ngày

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cấm xe tải trên 1 tấn vào nội đô từ 6 tới 22 giờ, siết mạnh lưu thông nhằm giảm ùn tắc giao thông đô thị.

Hiện trạng phường đầu tiên ở TPHCM chuẩn bị thu phí vỉa hè qua app

Từ ngày 15-5, phường An Đông sẽ trở thành địa phương đầu tiên tại TPHCM triển khai ứng dụng trực tuyến phục vụ cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường.

Khu vực đậu xe ô tô có thu phí trên đường An Dương Vương, phường An Đông vẫn tiếp tục sử dụng ứng dụng My Parking do lực lượng Thanh niên Xung phong quản lý

Đường Cộng Hòa sẽ có barie giúp đổi chiều làn xe theo giờ cao điểm



Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều 14-5, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết đơn vị sẽ sử dụng barie di động để nắn dòng xe trên làn đường đảo chiều ở đường Cộng Hòa khi áp dụng phương án tổ chức giao thông mới từ ngày 15-5.

Khu vực đường Cộng Hòa chiều 14-5 đang được đẩy nhanh thi công

Cao điểm ra quân 45 ngày, Công an TPHCM xử phạt rất nhiều người

Ngày 14-5, Công an TPHCM cho biết thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày ra quân bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định, công an các phường xã đã xử lý nhiều người vi phạm, cho viết cam kết không tái phạm.

Bà A. bị phát hiện phát tờ rơi cho vay

Một phụ nữ ở TPHCM bị phạt do đăng tin giật gân, nhiều lượt xem

Ngày 14-5, Công an xã An Nhơn Tây (TPHCM) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với V.T.B.T (SN 2000) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an làm việc với người đăng tin sai sự thật

Vụ tranh chấp nhà phường Phú Thọ Hoà: Ngân hàng tung ghi âm

Dự kiến vào ngày 5-6 tới, TAND TPHCM sẽ mở lại phiên xét xử phúc thẩm lần 2 vụ án tranh chấp liên quan đến căn nhà trên đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM. Phiên tòa nhằm xem xét yêu cầu về việc tuyên bố vô hiệu Hợp đồng mua bán nhà giữa nguyên đơn (ông P.Q.V) và bị đơn (bà T.L.A; cùng ngụ TPHCM); hủy bỏ hợp đồng thế chấp tài sản này giữa bà T.L.A và ngân hàng S.

