Thông tin nổi bật ở TPHCM: Loạt vấn đề “nóng” từ giao thông đến nhà đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Loạt vấn đề “nóng” từ giao thông đến nhà đất

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Nhiều động thái mới về giao thông, đô thị và xử lý vi phạm người đăng tin giật gân... là những thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 14-5

TPHCM: Thông tin mới về bồi thường ở dự án rạch Xuyên Tâm

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 14-5, ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung, thông tin tình hình giải phóng mặt bằng dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-thong-tin-moi-ve-boi-thuong-o-du-an-rach-xuyen-tam-196260514170556273.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Loạt vấn đề “nóng” từ giao thông đến nhà đất - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung, cho biết địa phương phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cấm xe tải trên 1 tấn vào nội đô 16 giờ/ngày

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cấm xe tải trên 1 tấn vào nội đô từ 6 tới 22 giờ, siết mạnh lưu thông nhằm giảm ùn tắc giao thông đô thị.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/so-xay-dung-tphcm-de-xuat-cam-xe-tai-tren-1-tan-vao-noi-do-16-gio-ngay-196260514162011604.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Loạt vấn đề “nóng” từ giao thông đến nhà đất - Ảnh 2.

TPHCM dự kiến cấm xe có trọng tải trên 1 tấn vào nội đô thành phố từ 6 đến 22 giờ

Hiện trạng phường đầu tiên ở TPHCM chuẩn bị thu phí vỉa hè qua app

Từ ngày 15-5, phường An Đông sẽ trở thành địa phương đầu tiên tại TPHCM triển khai ứng dụng trực tuyến phục vụ cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/hien-trang-phuong-dau-tien-o-tphcm-chuan-bi-thu-phi-via-he-qua-app-196260514160801967.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Loạt vấn đề “nóng” từ giao thông đến nhà đất - Ảnh 3.

Khu vực đậu xe ô tô có thu phí trên đường An Dương Vương, phường An Đông vẫn tiếp tục sử dụng ứng dụng My Parking do lực lượng Thanh niên Xung phong quản lý

Đường Cộng Hòa sẽ có barie giúp đổi chiều làn xe theo giờ cao điểm

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều 14-5, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết đơn vị sẽ sử dụng barie di động để nắn dòng xe trên làn đường đảo chiều ở đường Cộng Hòa khi áp dụng phương án tổ chức giao thông mới từ ngày 15-5.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/duong-cong-hoa-se-co-barie-giup-doi-chieu-lan-xe-theo-gio-cao-diem-196260514154255573.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Loạt vấn đề “nóng” từ giao thông đến nhà đất - Ảnh 4.

Khu vực đường Cộng Hòa chiều 14-5 đang được đẩy nhanh thi công

Cao điểm ra quân 45 ngày, Công an TPHCM xử phạt rất nhiều người

Ngày 14-5, Công an TPHCM cho biết thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày ra quân bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định, công an các phường xã đã xử lý nhiều người vi phạm, cho viết cam kết không tái phạm.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cao-diem-ra-quan-45-ngay-cong-an-tphcm-xu-phat-rat-nhieu-nguoi-196260514151317065.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Loạt vấn đề “nóng” từ giao thông đến nhà đất - Ảnh 5.

Bà A. bị phát hiện phát tờ rơi cho vay

Một phụ nữ ở TPHCM bị phạt do đăng tin giật gân, nhiều lượt xem

Ngày 14-5, Công an xã An Nhơn Tây (TPHCM) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với V.T.B.T (SN 2000) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/mot-phu-nu-o-tphcm-bi-phat-do-dang-tin-giat-gan-nhieu-luot-xem-196260514110021144.htm

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Loạt vấn đề “nóng” từ giao thông đến nhà đất - Ảnh 6.

Công an làm việc với người đăng tin sai sự thật

Vụ tranh chấp nhà phường Phú Thọ Hoà: Ngân hàng tung ghi âm

Dự kiến vào ngày 5-6 tới, TAND TPHCM sẽ mở lại phiên xét xử phúc thẩm lần 2 vụ án tranh chấp liên quan đến căn nhà trên đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM. Phiên tòa nhằm xem xét yêu cầu về việc tuyên bố vô hiệu Hợp đồng mua bán nhà giữa nguyên đơn (ông P.Q.V) và bị đơn (bà T.L.A; cùng ngụ TPHCM); hủy bỏ hợp đồng thế chấp tài sản này giữa bà T.L.A và ngân hàng S.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/vu-tranh-chap-nha-phuong-phu-tho-hoa-ngan-hang-tung-ghi-am-196260514162947394.htm

Tin liên quan

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Bắt nghi phạm lừa đảo, cháy lớn và loạt chuyển động đô thị đáng chú ý

Thông tin nổi bật ở TPHCM: Bắt nghi phạm lừa đảo, cháy lớn và loạt chuyển động đô thị đáng chú ý

(NLĐO)- Cầu đi bộ lá dừa nước vượt sông Sài Gòn tăng tốc, thêm công viên mới, cháy lớn và bắt nghi phạm lừa đảo... là những thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 12-5

Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 11-5: sắp xét xử 1 TikToker; bé trai bị bạo hành nhận giấy khai sinh

(NLĐO) - Ngày 11-5, Công an vào cuộc vụ shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó; các đơn vị thăm và trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành...

Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 9-5: Thành ủy ra chỉ thị mới; Công an ra quân, nhiều người bị xử phạt

(NLĐO)- Ngày 9-5 ở TPHCM có nhiều thông tin nổi bật đáng chú ý, từ chỉ thị tăng trưởng đến các vấn đề xã hội, xử phạt vi phạm, đỗ xe "bất cẩn"...

TPHCM nhà đất giao thông nóng thông tin nổi bật Thông tin nổi bật ở TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo