Thời sự Chính trị

Người đến trụ sở tiếp công dân TPHCM để khiếu nại, tố cáo cần hết sức lưu ý những điều này

Thiện An

(NLĐO) - Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải có trang phục lịch sự; chấp hành nghiêm nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố. 

Theo đó, việc tiếp công dân được thực hiện từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày Lễ, Tết thực hiện theo quy định pháp luật.

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 1 giờ 00 đến 5 giờ 00.

Có thái độ đúng mực, tôn trọng cán bộ, công chức tiếp công dân

Theo nội quy vừa được ban hành, công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải có trang phục lịch sự; nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu. Trường hợp được người khiếu nại ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp. Công dân phải tuân thủ, chấp hành nghiêm nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân TPHCM.

TPHCM: Lưu ý quan trọng khi tiếp công dân trong năm 2026 - Ảnh 1.

Việc tiếp công dân được thực hiện từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (Ảnh minh họa AI)

Cụ thể, giữ gìn trật tự, vệ sinh chung; không được mang các vật dễ cháy, nổ, chất độc hại, hung khí vào nơi tiếp công dân; có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với cán bộ, công chức tiếp công dân; nghiêm cấm việc kích động, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức tiếp công dân, người thi hành công vụ.

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì việc cử đại diện được thực hiện theo quy định sau:

+ Trường hợp có từ 5 đến 10 người thì cử 1 hoặc 2 người đại diện

+ Trường hợp có từ 10 người trở lên thì cử thêm người đại diện, nhưng không quá 5 người

Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Không được can thiệp trái pháp luật việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người khác. 

Không được tự ý sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm, chụp ảnh, treo băng rôn, biểu ngữ khi chưa được sự cho phép của người có thẩm quyền.

Hết giờ làm việc, mọi công dân phải ra khỏi trụ sở tiếp công dân thành phố, không được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

Giữ bí mật thông tin người tố cáo

Cũng theo nội quy, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân phải có trang phục lịch sự, đeo thẻ công chức theo quy định.

Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong tiếp công dân.

Tiếp nhận đơn đúng thẩm quyền; giải thích, hướng dẫn để người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

Yêu cầu người vi phạm Nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về hành vi vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Giữ bí mật thông tin người tố cáo theo đúng quy định.

Từ chối tiếp công dân trong trường hợp nào?

Nội quy cũng nêu rõ những trường hợp từ chối tiếp công dân. Cụ thể, người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy tiếp công dân.

Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kéo dài.

Ngoài ra còn có những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trụ sở tiếp công dân TPHCM được bố trí tại 3 cơ sở:

+ Trụ sở chính: số 15 đường Nguyễn Gia Thiều, phường Xuân Hòa, TPHCM

+ Trụ sở 2: số 1000 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Thủ Dầu Một, TPHCM

+ Trụ sở 3: số 588/1 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bà Rịa, TPHCM


Đề xuất Chủ tịch xã phải tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng

(NLĐO)- Chính phủ đề xuất công dân được lựa chọn hình thức tiếp công dân trực tiếp hoặc trực tuyến.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, xã phải trực tiếp tiếp công dân

(NLĐO) - Dự thảo Luật Tiếp công dân bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến, cắt giảm thủ tục; chủ tịch UBND cấp xã tiếp dân tối thiểu 2 ngày/tháng.

Hải Phòng triển khai thí điểm mô hình tiếp công dân trực tuyến

(NLĐO)- Mô hình tiếp công dân trực tuyến được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác tiếp dân

TPHCM tiếp công dân khiếu nại công dân tố cáo
