Tra cứu 376 ô tô bị phạt lỗi dừng đỗ ở TPHCM trong tháng 5

Ô tô dừng đỗ sai quy định.

Ngày 30-5, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết đã ghi hình phạt nguội 300 ô tô dừng, đỗ sai quy định.

Tra cứu tại đây:

Trước đó, để đảm bảo an toàn giao thông, kéo giảm ùn tắc và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT), đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực đông dân cư, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại.

Bên cạnh công tác tuần tra xử lý trực tiếp, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác ghi hình xử phạt đối với các trường hợp vi phạm về dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Các tuyến đường như Nguyễn Thượng Hiền (phường Đức Nhuận); Nguyễn Xí, Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh); Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây);... xảy ra tình trạng xe dừng đỗ sai quy định nhiều.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình, gửi thông báo vi phạm 376 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định.

Việc xử lý được thực hiện khách quan, đúng trình tự pháp luật thông qua hình ảnh, video ghi nhận hành vi vi phạm tại hiện trường, bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong công tác xử lý.