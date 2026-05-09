Bạn đọc

Dừng đỗ xe bất cẩn: "Cái bẫy" chết người

Anh Vũ

(NLĐO) - Ô tô dừng đỗ trái phép, thiếu cảnh báo đang trở thành "vật cản" nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông.

Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết dù thường xuyên xử lý nhưng tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường vẫn diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, nhiều tài xế có thói quen dừng xe tại các khúc cua, gần giao lộ hoặc nơi có biển cấm, gây khuất tầm nhìn cho các phương tiện khác.

img

CSGT TPHCM xử phạt tài xế dừng đỗ ô tô sai quy định trên Phạm Huy Thông, phường An Nhơn

Đặc biệt, các vụ va chạm từ phía sau thường xảy ra khi người điều khiển phương tiện không kịp phản ứng trước những chiếc ô tô đang "án ngữ" bất ngờ trên đường. Do lực va chạm trực diện khi xe đang chuyển động đâm vào xe đứng yên thường rất lớn, các vụ tai nạn thường để lại hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Nguyên nhân cốt lõi được xác định là do ý thức của một bộ phận tài xế còn kém, dừng đỗ tùy tiện để giải quyết việc cá nhân. Đặc biệt, nhiều lái xe khi gặp sự cố buộc phải dừng lại nhưng lại không bật đèn cảnh báo nguy hiểm, cũng không đặt biển báo hiệu ở khoảng cách an toàn theo quy định.

Bên cạnh lỗi của xe đỗ, cơ quan chức năng cũng chỉ ra sự thiếu tập trung của người lái xe phía sau. Việc không giữ khoảng cách an toàn, sử dụng điện thoại hoặc chạy quá tốc độ khiến tài xế không kịp xử lý tình huống khẩn cấp.

Để kéo giảm tai nạn, Phòng CSGT khuyến cáo các tài xế tuyệt đối tuân thủ biển báo, không dừng đỗ tại nơi cấm hoặc khu vực khuất tầm nhìn. Nếu buộc phải dừng xe do sự cố, phải bật ngay đèn tín hiệu và đặt biển tam giác phản quang từ xa để cảnh báo.

Đối với người lưu thông, cần nâng cao quan sát, làm chủ tốc độ và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi cầm lái.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, trích xuất camera để "phạt nguội" nghiêm các trường hợp dừng đỗ sai quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Chỉ 1 phút dừng, đỗ sai trên cao tốc có thể đánh đổi bằng tính mạng

