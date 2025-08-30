HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Trả giá đắt vì gian lận bảo hiểm

Bài và ảnh: HƯƠNG HUYỀN

Phớt lờ quy định pháp luật vì lợi ích trước mắt khiến người lao động, doanh nghiệp lẫn cán bộ chức năng phải đối diện với hậu quả pháp lý

Mới đây, TAND tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông V.T.H và ông V.V.T, cùng là bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ (cũ), mức án lần lượt là 8 năm tù và 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Giả mạo trong công tác". Theo hội đồng xét xử, ông H. đã lợi dụng nhiệm vụ được phân công, cấp khống 54 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động (NLĐ).

Hậu quả pháp lý

Trước đó, ông H. được Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho NLĐ đến khám chữa bệnh (KCB). Trong thời gian từ tháng 7-2020 đến 6-2022, ông đã cấp khống tổng cộng 54 giấy chứng nhận cho 31 công nhân để thu lợi bất chính. Trong đó, ông H. trực tiếp ký 53 giấy, còn lại ông viết sẵn nội dung và nhờ ông T. ký.

Những trường hợp được cấp giấy KCB nêu trên đều không đến Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ để KCB. Mục đích NLĐ mua giấy chứng nhận là để được nghỉ việc nhưng không bị trừ tiền chuyên cần và được hưởng chế độ BHXH. Cơ quan điều tra xác định ông H. thu lợi bất chính số tiền gần 6,4 triệu đồng và gây thất thoát cho quỹ BHXH, BHYT hơn 26 triệu đồng. Số tiền thu lợi không lớn nên những người tham dự phiên tòa đều nhìn nhận cái giá mà 2 vị bác sĩ phải trả là quá đắt.

Tương tự cho hành vi gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là trường hợp của bà T.A.T, kế toán trưởng kiêm thủ quỹ một công ty may mặc tại tỉnh Vĩnh Long. Ngoài nộp 60 triệu đồng vào ngân sách nhà nước, bà T. còn bị tòa đưa ra hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định (kế toán trưởng, thủ quỹ) trong thời gian 5 năm.

Trả giá đắt vì gian lận bảo hiểm - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM

Trước đó, trong quá trình làm việc, khi làm thủ tục đề nghị hưởng chế độ BHXH (ốm đau, nghỉ thai sản…) cho NLĐ tại công ty, bà T. đã tự lập thêm và gộp chung vào đó danh sách hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh cho 37 NLĐ. Sau đó, bà T. dùng con dấu, chữ ký số điện tử của tổng giám đốc công ty để ký tên vào danh sách đề nghị, gửi về cơ quan BHXH.

Sau khi cơ quan chuyển tiền hưởng chế độ về tài khoản công ty để chi trả cho NLĐ thì bà T. lập séc trình tổng giám đốc ký để rút tiền. Số tiền nghỉ dưỡng sức của 37 NLĐ lập khống được cơ quan BHXH chi trả là hơn 94,3 triệu đồng, bà T. đã chiếm dụng và sử dụng vào mục đích cá nhân. Sự việc vỡ lở khi NLĐ phát hiện số tiền nghỉ dưỡng sức sau khi sinh có hiển thị trên hệ thống bảo hiểm điện tử nhưng họ không được nhận trên thực tế nên báo với công ty.

Sau đó, bà T. cho rằng do không am hiểu pháp luật về thực hiện chế độ bảo hiểm nên làm sai và chuyển trả toàn bộ số tiền về cho cơ quan BHXH. Nhưng hành vi của bà vẫn bị cơ quan BHXH đề nghị khởi tố và kết quả phải chịu pháp lý nêu trên.

Số tiền thu hồi tăng

Theo BHXH Việt Nam, tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT, BHTN vẫn đang diễn biến phức tạp với các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, đa dạng. Trong đó, có trường hợp NLĐ và doanh nghiệp cùng bắt tay nhau để trục lợi. Trường hợp của bà K.T.T, nhân viên KCS một công ty điện tử tại TP HCM, là một ví dụ điển hình.

Theo đó, ngày 21-12-2023, T. bắt đầu vào làm việc tại công ty và ký hợp đồng thử việc 2 tháng. Kết thúc thời gian thử việc, ngày 20-2-2024, hai bên đã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, khi tranh chấp lao động liên quan đến việc chấm dứt HĐLĐ xảy ra, cơ quan chức năng mới phát hiện hai bên từng ký thêm 1 hợp đồng thử việc vào ngày 21-2-2024 và HĐLĐ vào ngày 3-5-2024.

Theo giải thích của công ty, do bà T. đang còn hưởng trợ cấp thất nghiệp cho thời gian tham gia BHTN ở công ty cũ nên nếu phát sinh việc đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ đã ký vào ngày 20-2-2024 sẽ phải chấm dứt hưởng. Do đó, bà T. đã đề nghị công ty ký hợp đồng thử việc và HĐLĐ theo thời hạn mới để hợp thức hóa về thủ tục nhằm hưởng hết số tháng trợ cấp thất nghiệp còn lại.

"Vì bà T. đã làm bản cam kết xin gia hạn thêm 2 tháng thử việc và chịu mọi trách nhiệm liên quan nên công ty đã chấp nhận đề nghị của bà ấy. Nhưng khi công ty thực hiện chấm dứt HĐLĐ (ký ngày 20-2-2024) do hết hạn thì bà T. đã kiện công ty vì chấm dứt HĐLĐ (bản ký ngày 3-5-2024) trước thời hạn trái quy định pháp luật" - đại diện công ty cho hay.

Theo BHXH Việt Nam, nhằm hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN, thời gian qua, cơ quan này đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Ngành cũng đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu từ phần mềm nghiệp vụ để phân tích, phát hiện dấu hiệu vi phạm và lựa chọn đối tượng thanh tra có trọng điểm; kiên quyết xử phạt hoặc kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng cưỡng chế thi hành với các tổ chức, cá nhân không chấp hành đúng quy định.

Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, kịp thời lập hồ sơ kiến nghị khởi tố hoặc gửi tin báo tố giác tội phạm đến cơ quan công an để xem xét, xử lý. Các giải pháp này đã mang lại hiệu quả rõ rệt: số tiền truy đóng năm 2024 tăng 18,15%; số quyết định xử phạt vi phạm hành chính tăng 6,57%; số tiền chi phí KCB BHYT thu hồi về quỹ tăng 54,5% so với năm 2023… 

Theo điều 214, 215 Bộ Luật Hình sự năm 2015, các hành vi được xem là gian lận BHXH, BHYT, BHTN bao gồm: Lập, dùng hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ để lừa dối cơ quan BHXH, hưởng các chế độ BHXH, BHTN; lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống, kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng; giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT được cấp khống, thẻ giả, thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa, thẻ BHYT của người khác trong KCB hưởng chế độ BHYT trái quy định. Đối tượng có các hành vi nêu trên có thể bị phạt tiền lên đến 200 triệu đồng và phạt tù lên đến 10 năm.


Quyền lợi cần biết khi tham gia bảo hiểm xã hội

Quyền lợi cần biết khi tham gia bảo hiểm xã hội

Luật BHXH 2024 đã bổ sung nhiều nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, mở ra tương lai ổn định cho người lao động

Bảo hiểm xã hội TP HCM tháo gỡ vướng mắc cho người dân

Báo Người Lao Động phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội TP HCM tổ chức chương trình GLTT với chủ đề "Bảo hiểm xã hội: Bạn đã biết hết quyền lợi của mình chưa?"

Giao lưu trực tuyến "Bảo hiểm xã hội: Bạn đã biết hết quyền lợi của mình chưa?"

(NLĐO) - Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ các ban, phòng nghiệp vụ của BHXH TP HCM. Mời bạn đọc đặt câu hỏi

xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử giấy chứng nhận khám chữa bệnh cơ quan điều tra bảo hiểm thất nghiệp trợ cấp thất nghiệp vi phạm pháp luật quyết định xử phạt gian lận bảo hiểm
