Pháp luật

Trả giá sau cự cãi trong đám giỗ ở TPHCM

Trần Thái

(NLĐO) - Vụ án xảy ra tại một tiệc đám giỗ ở xã Bình Hưng, TPHCM hồi năm 2023.

Ngày 17-12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thái Thanh (SN 1978) tù chung thân về tội "Giết người"; Nguyễn Thanh Sang (SN 2003; con ruột của Thanh) 2 năm tù về tội "Không tố giác tội phạm"; Lê Bá Diệp (SN 1978) 9 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".

Theo đó, vào chiều 17-10-2023, ông Trần Bá V. tổ chức đám giỗ tại nhà ở xã Bình Hưng (TPHCM). Khách dự tiệc có Nguyễn Thái Thanh, Nguyễn Thanh Sang, Lê Bá Diệp, Huỳnh Phong V. và ông Trần Văn H.

Trả giá sau cự cãi trong đám giỗ ở TPHCM: Vụ án gây chấn động - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thái Thanh tại toà

Trong lúc ăn uống, giữa Nguyễn Thái Thanh và ông Huỳnh Phong V. xảy ra cự cãi. Không khí bữa tiệc trở nên căng thẳng, nhiều người bỏ đi, chỉ còn lại Thanh, ông Phong V. và ông H. Nghe tiếng cãi nhau, Nguyễn Thanh Sang chạy ra xem.

Lúc này, Thanh vào nhà lấy dao xông tới chỗ ông Phong V. và ông H. Thấy Thanh cầm dao, ông H. lao vào can ngăn, ôm giữ Thanh và chụp tay cầm dao. Trong lúc giằng co, Nguyễn Thanh Sang ném một ly thủy tinh về phía ông H. nhưng không trúng. Ông H. buông Thanh ra, cầm ly thủy tinh ném trả, trúng vào đầu Sang làm chảy máu.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, ông Phong V. bỏ chạy ra khu đất trống trước nhà. Nguyễn Thái Thanh cầm dao đuổi theo tấn công. Nạn nhân gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tử vong.

Sau khi gây án, Thanh vứt dao tại hiện trường rồi chở Lê Bá Diệp và Nguyễn Thanh Sang rời khỏi hiện trường, về một nhà trọ ở quận 8 (cũ) thu gom đồ đạc để bỏ trốn. Cả ba sau đó chạy xe về Long Xuyên (tỉnh An Giang) tá túc tại nhà người thân. Tại đây, Thanh được khuyên ra đầu thú.

Sáng 18-10-2023, Diệp và Sang mang xe máy đi cầm được 7 triệu đồng, mua một xe máy khác giá 3 triệu đồng, số tiền còn lại dùng làm chi phí quay lại TPHCM đầu thú. Tuy nhiên, khi đang trên đường trở về, cả ba bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

