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Thể thao

Chuyến bay chở tuyển Uruguay không được phép vào Mỹ

Hoàng Hiệp - Ảnh: AP

(NLĐO) - Máy bay của đội tuyển Uruguay không thể cất cánh đến Mỹ, gây ra một số xáo trộn cho nhà vô địch thế giới năm 1950.

Không được cấp phép bay vào Mỹ

Chưa đầy 1 ngày trước trận ra quân gặp Ả Rập Saudi tại Miami, tuyển Uruguay gặp sự cố không đáng có vì trục trặc liên quan đến thủ tục pháp lý và vận chuyển hàng không.

Chuyến bay chở tuyển Uruguay không được phép vào Mỹ - Ảnh 1.

Đội tuyển Uruguay có mặt tại Mỹ trễ hơn dự kiến ban đầu

Theo kế hoạch ban đầu, thầy trò HLV Marcelo Bielsa sẽ bay từ Cancun đến Miami để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu đầu tiên ở vòng bảng. Tuy nhiên, chiếc máy bay chở toàn đội đã không thể khởi hành đúng lịch do không được cấp phép bay vào Mỹ.

Sự cố này khiến toàn bộ đội tuyển và ban huấn luyện Uruguay phải tiếp tục ở lại khu nghỉ dưỡng tại Cancun trong khi ban tổ chức gấp rút tìm phương án thay thế. Cuối cùng, một máy bay khác được bố trí để đưa đội bóng đến Mỹ, nhưng lịch trình bị đảo lộn đáng kể.

Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) đưa ra thông báo: "Do những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của AUF, việc khởi hành từ Mexico đã bị hoãn lại. Đội tuyển đang nghỉ ngơi tại khách sạn. Thời gian khởi hành mới do LĐBĐ Thế giới (FIFA) ấn định là 16 giờ 15 phút (giờ địa phương)".

Ngoài ra, AUF cũng thẳng thắn quy trách nhiệm cho FIFA trong việc điều phối công tác di chuyển. Người phát ngôn của cơ quan quản lý bóng đá quốc gia Nam Mỹ này chia sẻ với tờ The Athletic (Mỹ) rằng sự chậm trễ là do FIFA gây ra.

Lỗi giấy phép của hãng hàng không

Ở chiều ngược lại, FIFA đưa ra cách giải thích khác. Trong thông cáo báo chí của tổ chức này, họ khẳng định nguyên nhân xuất phát từ lỗi giấy phép của hãng hàng không vận hành chuyến bay tại Mexico.

Chuyến bay chở tuyển Uruguay không được phép vào Mỹ - Ảnh 2.

Thuyền trưởng tuyển Uruguay Marcelo Bielsa từng chỉ trích Copa America 2024 tổ chức tại Mỹ “thiếu chuyên nghiệp”

"Hãng hàng không đã xin lỗi về sự bất tiện không đáng có. FIFA đã giữ liên lạc chặt chẽ với đội tuyển quốc gia Uruguay trong suốt thời gian hoãn chuyến bay và phối hợp với các đối tác sân bay để giúp đẩy nhanh quá trình và giảm thiểu sự gián đoạn đối với kế hoạch di chuyển của đội" - FIFA cho biết.

Sự việc của tuyển Uruguay chỉ là một trong nhiều vấn đề về di chuyển mà các đội bóng và cá nhân đang gặp phải khi đến Bắc Mỹ dự World Cup 2026. Trọng tài nổi tiếng người Somalia Omar Artan bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ do những "lo ngại về kiểm tra an ninh" không được nêu rõ.

Còn tiền vệ Thomas Partey của Ghana đã bị từ chối nhập cảnh vào Canada do trước đó bị truy tố với 7 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục. FIFA xác nhận: "Cầu thủ Thomas Partey sẽ không thể rời khỏi trại huấn luyện của đội tuyển Ghana để đến Canada tham gia trận đấu đầu tiên với Panama vì đơn xin thị thực của anh bị chính phủ Canada từ chối".

Trước mắt, buổi họp báo trước trận Uruguay gặp Ả Rập Saudi đã được dời từ 18 giờ 45 phút sang 20 giờ ngày 14-6 (giờ địa phương).

Chuyến bay chở tuyển Uruguay không được phép vào Mỹ - Ảnh 3.

 

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