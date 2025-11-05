Dự án nghệ thuật đặc biệt "115 năm Nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ" chính thức được Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp với Hexogon Vietnam công bố nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày khánh thành Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và là biểu tượng văn hóa của thủ đô.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà hát Lớn Hà Nội tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành chính "sân khấu của mình". Toàn bộ không gian của nhà hát, từ sảnh đón, cầu thang, khán phòng đến mái vòm được "đánh thức" bằng ánh sáng, hình ảnh và âm thanh, tái hiện ký ức hơn một thế kỷ của di sản kiến trúc. Nhà hát Lớn từ "di sản để chiêm ngưỡng" trở thành "không gian sống động để trải nghiệm".

Chương trình gồm 4 chương, kể về hành trình 115 năm của Nhà hát Lớn Hà Nội - kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Chương 1: Đêm khai màn 1911, khán giả sử dụng vé AR để "bước qua cánh cửa thời gian", trở về thời khắc khánh thành Nhà hát hơn một thế kỷ trước. Chương 2: Hà Nội trong lòng Nhà hát, toàn bộ kiến trúc được biến thành "cửa sổ thời gian" qua công nghệ mapping 360°, mở ra những lớp ký ức về Hà Nội - từ thời thuộc địa, những năm tháng chiến tranh đến thời khắc Cách mạng Tháng Tám 1945.

Nhà hát Lớn trở thành “không gian sống động để trải nghiệm”. Ảnh: TUYẾT VÂN

Các yếu tố triển lãm, trưng bày, trình chiếu ánh sáng được kết hợp để tôn vinh từng chi tiết nguyên bản, giúp khán giả cảm nhận "linh hồn" của di sản. Chương 3: 115 Năm sân khấu Hà Nội là lời tri ân nghệ thuật và các thế hệ nghệ sĩ gắn bó với Nhà hát. Đặc biệt, hình ảnh 19-8-1945 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám được tái hiện như biểu tượng hòa quyện giữa nghệ thuật và lịch sử. Chương 4: Nhà hát tương lai, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng khán phòng chính rực sáng, nơi ánh sáng, âm thanh và kiến trúc cùng kể một câu chuyện mới.

Chương trình "Trải nghiệm không gian sống động của Nhà hát Lớn" bắt đầu từ ngày 19-11 và kết thúc vào 31-12.