Trải nghiệm không gian sống động của Nhà hát Lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Trải nghiệm không gian sống động của Nhà hát Lớn

Y.Anh

Đây là công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và là biểu tượng văn hóa của thủ đô.

Dự án nghệ thuật đặc biệt "115 năm Nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ" chính thức được Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp với Hexogon Vietnam công bố nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày khánh thành Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và là biểu tượng văn hóa của thủ đô.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà hát Lớn Hà Nội tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành chính "sân khấu của mình". Toàn bộ không gian của nhà hát, từ sảnh đón, cầu thang, khán phòng đến mái vòm được "đánh thức" bằng ánh sáng, hình ảnh và âm thanh, tái hiện ký ức hơn một thế kỷ của di sản kiến trúc. Nhà hát Lớn từ "di sản để chiêm ngưỡng" trở thành "không gian sống động để trải nghiệm".

Chương trình gồm 4 chương, kể về hành trình 115 năm của Nhà hát Lớn Hà Nội - kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Chương 1: Đêm khai màn 1911, khán giả sử dụng vé AR để "bước qua cánh cửa thời gian", trở về thời khắc khánh thành Nhà hát hơn một thế kỷ trước. Chương 2: Hà Nội trong lòng Nhà hát, toàn bộ kiến trúc được biến thành "cửa sổ thời gian" qua công nghệ mapping 360°, mở ra những lớp ký ức về Hà Nội - từ thời thuộc địa, những năm tháng chiến tranh đến thời khắc Cách mạng Tháng Tám 1945.

Trải nghiệm không gian sống động của Nhà hát Lớn - Ảnh 1.

Nhà hát Lớn trở thành “không gian sống động để trải nghiệm”. Ảnh: TUYẾT VÂN

Các yếu tố triển lãm, trưng bày, trình chiếu ánh sáng được kết hợp để tôn vinh từng chi tiết nguyên bản, giúp khán giả cảm nhận "linh hồn" của di sản. Chương 3: 115 Năm sân khấu Hà Nội là lời tri ân nghệ thuật và các thế hệ nghệ sĩ gắn bó với Nhà hát. Đặc biệt, hình ảnh 19-8-1945 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám được tái hiện như biểu tượng hòa quyện giữa nghệ thuật và lịch sử. Chương 4: Nhà hát tương lai, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng khán phòng chính rực sáng, nơi ánh sáng, âm thanh và kiến trúc cùng kể một câu chuyện mới.

Chương trình "Trải nghiệm không gian sống động của Nhà hát Lớn" bắt đầu từ ngày 19-11 và kết thúc vào 31-12.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo