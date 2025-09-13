VCIDA khởi động hành trình nâng tầm công nghiệp văn hóa Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

VCIDA khởi động hành trình nâng tầm công nghiệp văn hóa Việt

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Hiệp hội VCIDA chính thức ra mắt, đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 7% GDP vào năm 2030.

Ngày 13-9, tại TP HCM, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) đã chính thức công bố thông tin và ký kết hợp tác chiến lược với chủ đề “Công nghiệp Văn hóa Việt - Sức mạnh mềm kỷ nguyên số”.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Việt Nam, hướng đến mục tiêu đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tại buổi lễ, VCIDA đã giới thiệu sứ mệnh, tầm nhìn và định hướng phát triển giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu đặt ra là thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa trong thời kỳ chuyển đổi số, tạo không gian sáng tạo để sản phẩm văn hóa Việt vươn tầm thế giới, đồng thời thu hút đầu tư, hợp tác và khách du lịch quốc tế.

VCIDA khởi động hành trình nâng tầm công nghiệp văn hóa Việt- Ảnh 1.

NSND Vương Duy Biên phát biểu tại buổi lễ

NSND Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa trong thời gian qua đã trở thành nguồn sức mạnh quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ông nhấn mạnh, chuỗi sự kiện lớn nhân dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua như Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Triển lãm Thành tựu đất nước, các concert quốc gia hay "cơn sốt" phim "Mưa đỏ" đều tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

"Một lần nữa, chúng ta thấy rõ sức mạnh của nền tảng văn hóa trong bức tranh phát triển chung của quốc gia. Văn hóa không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy tiến trình hội nhập trong thời đại toàn cầu hóa" - NSND Vương Duy Biên khẳng định.

VCIDA khởi động hành trình nâng tầm công nghiệp văn hóa Việt- Ảnh 3.

Lễ ký kết đối tác chiến lược với tập đoàn Tang Event Australia

Trong khuôn khổ chương trình, các thỏa thuận hợp tác (MoU) được ký kết với các đối tác trong và ngoài nước, như Tang Event Australia (tổ chức sự kiện văn hóa chuẩn quốc tế), Arobid (xây dựng hệ sinh thái số cho ngành công nghiệp văn hóa), Dinner Incredible (ẩm thực nghệ thuật nâng tầm trải nghiệm Việt Nam), GonChill Tourist Pass (nền tảng du lịch - giải trí văn hóa cho giới trẻ), DatVietVAC Group Holdings (hợp tác thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa)… cùng nhiều đơn vị về giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo, lễ hội.

Trong tầm nhìn tương lai, VCIDA đặt mục tiêu trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành một trong những trụ cột kinh tế - xã hội, phấn đấu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030.

Đồng thời, hiệp hội hướng tới đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, nghệ sĩ và du khách quốc tế.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) được thành lập theo Quyết định số 541/QĐ-BNV ngày 30-5-2025 của Bộ Nội vụ. VCIDA được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo.


Tin liên quan

Tìm cách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam: Gắn sự kiện văn hoá với kinh tế du lịch

Tìm cách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam: Gắn sự kiện văn hoá với kinh tế du lịch

(NLĐO) - Đạo diễn Thái Huân - người gắn bó với rất nhiều chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật để lại ấn tượng với công chúng, đã chia sẻ những quan điểm cá nhân về bức tranh văn hóa nghệ thuật giải trí Việt hiện tại.

Diễn đàn "Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam": Đào tạo đội ngũ viết kịch bản mang tầm quốc tế

(NLĐO) - Hai trung tâm văn hóa lớn của cả nước là Hà Nội và TP HCM nên sớm cử người đi học cách viết kịch bản ở những nước có nền sân khấu phát triển.

Tìm cách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam (*): Lấy văn hóa bản địa làm cốt lõi

Xây dựng văn hóa bản địa là cách để xây dựng nên thương hiệu văn hóa quốc gia, là cách để phân biệt văn hóa của nước này với nước khác

công nghiệp văn hóa văn hóa Việt Nam quốc tế VCIDA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo