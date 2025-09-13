VCIDA khởi động hành trình nâng tầm công nghiệp văn hóa Việt

Ngày 13-9, tại TP HCM, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) đã chính thức công bố thông tin và ký kết hợp tác chiến lược với chủ đề “Công nghiệp Văn hóa Việt - Sức mạnh mềm kỷ nguyên số”.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Việt Nam, hướng đến mục tiêu đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tại buổi lễ, VCIDA đã giới thiệu sứ mệnh, tầm nhìn và định hướng phát triển giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu đặt ra là thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa trong thời kỳ chuyển đổi số, tạo không gian sáng tạo để sản phẩm văn hóa Việt vươn tầm thế giới, đồng thời thu hút đầu tư, hợp tác và khách du lịch quốc tế.

NSND Vương Duy Biên phát biểu tại buổi lễ

NSND Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa trong thời gian qua đã trở thành nguồn sức mạnh quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ông nhấn mạnh, chuỗi sự kiện lớn nhân dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua như Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Triển lãm Thành tựu đất nước, các concert quốc gia hay "cơn sốt" phim "Mưa đỏ" đều tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

"Một lần nữa, chúng ta thấy rõ sức mạnh của nền tảng văn hóa trong bức tranh phát triển chung của quốc gia. Văn hóa không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy tiến trình hội nhập trong thời đại toàn cầu hóa" - NSND Vương Duy Biên khẳng định.

Lễ ký kết đối tác chiến lược với tập đoàn Tang Event Australia

Trong khuôn khổ chương trình, các thỏa thuận hợp tác (MoU) được ký kết với các đối tác trong và ngoài nước, như Tang Event Australia (tổ chức sự kiện văn hóa chuẩn quốc tế), Arobid (xây dựng hệ sinh thái số cho ngành công nghiệp văn hóa), Dinner Incredible (ẩm thực nghệ thuật nâng tầm trải nghiệm Việt Nam), GonChill Tourist Pass (nền tảng du lịch - giải trí văn hóa cho giới trẻ), DatVietVAC Group Holdings (hợp tác thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa)… cùng nhiều đơn vị về giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo, lễ hội.

Trong tầm nhìn tương lai, VCIDA đặt mục tiêu trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành một trong những trụ cột kinh tế - xã hội, phấn đấu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030.

Đồng thời, hiệp hội hướng tới đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, nghệ sĩ và du khách quốc tế.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) được thành lập theo Quyết định số 541/QĐ-BNV ngày 30-5-2025 của Bộ Nội vụ. VCIDA được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo.



