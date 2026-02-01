"Trái tim miền Trung" tiếp thêm hơi ấm cho người dân vùng lũ Hà Nha những ngày giáp Tết

Ngày 1-2, Báo Người Lao Động phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình “Trái tim miền Trung”, trao 50 suất quà hỗ trợ với tổng trị giá 54,2 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Người dân xã Hà Nha rạng rỡ đón nhận các suất hỗ trợ từ "Trái tim miền Trung"

“Trái tim miền Trung” là chương trình thiện nguyện do Báo Người Lao Động tổ chức, thực hiện bằng nguồn đóng góp từ độc giả cả nước, hướng về đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ. Mỗi suất hỗ trợ tại xã Hà Nha có trị giá 1 triệu đồng, gồm 200.000 đồng nhu yếu phẩm và 800.000 đồng tiền mặt.

Hà Nha là một trong những địa bàn của TP Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lịch sử cuối tháng 10-2025. Hàng chục héc-ta hoa màu, cây ăn trái bị cuốn trôi, đất đai sạt lở nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà bị nước lũ phá hủy hoàn toàn, đẩy không ít người dân – phần nhiều đã lớn tuổi – vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm.

CLIP: Trái tim miền Trung đến với bà con vùng lũ dịp Tết

Sáng cùng ngày, dù mưa rả rích kéo dài, rất đông người dân các thôn Hòa Hữu Đông, Hòa Hữu Tây và Phước Lâm vẫn có mặt từ sớm tại hội trường UBND xã Hà Nha để đón nhận sự sẻ chia từ chương trình. Đây là những khu dân cư nằm ven sông Vu Gia – con sông hiền hòa bao đời gắn bó với làng quê, nhưng trong cơn lũ dữ vừa qua đã trở thành nỗi ám ảnh khi cuốn phăng nhà cửa, vườn tược của người dân.

Nỗi đau ấy vẫn còn hằn sâu với nhiều người. Đó là trường hợp của bà Phan Thị Mãn – người đàn bà khóc cạn nước mắt bên dòng Vu Gia (Báo Người Lao Động đã thông tin). Hay ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1946, trú thôn Phước Lâm) mang di chứng tai biến, bất lực nhìn toàn bộ tài sản trôi theo dòng nước.

Ông Nguyễn Vĩnh Diễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Nha cùng Báo Người Lao Động trao quà động viên bà con

Ông Nguyễn Văn Hồng (trú thôn Phước Lâm, xã Hà Nha) nhận quà Tết từ "Trái tim miền Trung"

Các hộ dân tại các thôn Hòa Hữu Đông, Hòa Hữu Tây, Phước Lâm ven sông Vu Gia bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ vừa qua

Trái tim miền Trung đến với bà con vùng lũ, góp phần giúp Tết năm nay thêm ấm áp

Cũng trong hoàn cảnh bấp bênh là bà Võ Thị Lan (trú thôn Hòa Hữu Tây), người vẫn chưa quên khoảnh khắc cùng con gái chới với giữa dòng nước bạc, khi từng “cây lũ” ập đến, cuốn theo tivi, tủ lạnh, máy giặt và toàn bộ vật dụng trong nhà.

Sau lũ, gia cầm chết sạch, ruộng đồng bị cát bồi lấp, sinh kế của người dân nơi đây càng thêm mong manh. Chính vì vậy, những suất quà từ “Trái tim miền Trung” không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao.

Xúc động khi nhận quà, ông Nguyễn Văn Hồng cho biết đây là sự giúp đỡ rất thiết thực, giúp người dân vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin để đón một cái Tết ấm cúng hơn. Cùng chung cảm xúc, bà Võ Thị Lan gửi lời cảm ơn đến độc giả cả nước đã thông qua Báo Người Lao Động, hướng về người dân vùng lũ bằng những nghĩa cử đầy nhân ái.

Hay như bà Phan Thị Mãn – người từng "khóc cạn nước mắt" - nay đã vui trở lại. Ở trong căn nhà "Chiến dịch Quang Trung" còn bay mùi vữa mới, bà Mãn nhận suất quà từ "Trái tim miền Trung" (trị giá 5,2 triệu đồng) rồi vui sướng bày tỏ: "Kiếp này với bà là mãn nguyện rồi. Cảm ơn mọi người Báo Người Lao Động đã góp phần giúp tôi có một cái Tết ấm áp!"

Nụ cười hạnh phúc của bà Phan Thị Mãn khi nhận quà từ "Trái tim miền Trung"

Ông Nguyễn Vĩnh Diễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Nha, cho biết bà Mãn là một trong 7 trường hợp mất nhà hoàn toàn, được “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ xây mới tại địa phương. Theo ông Diễn, dù Hà Nha là một trong những địa phương sớm hoàn thành chiến dịch nhằm ổn định đời sống cho người dân sau thiên tai. Tuy nhiên, Hà Nha vẫn còn nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay của cộng đồng. Trong bối cảnh đó, chương trình “Trái tim miền Trung” được xem là sự sẻ chia kịp thời, không chỉ giúp người dân vượt qua giai đoạn chật vật mà còn là nguồn động viên lớn đối với chính quyền địa phương trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. “Chúng tôi mong thời gian tới, Báo Người Lao Động tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng xã Hà Nha bằng những chương trình thiết thực, ý nghĩa như ‘Trái tim miền Trung’, qua đó góp phần giúp địa phương ngày càng ổn định, khang trang hơn” - ông Nguyễn Vĩnh Diễn bày tỏ.



