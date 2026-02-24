HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Phát hiện bom nặng hơn 226 kg chỉ cách móng nhà 40 cm ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Quả bom MK82 nặng hơn 226 kg còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện cách móng một ngôi nhà ở Quảng Trị khoảng 40 cm và đã được xử lý an toàn.

Sự thật rùng mình vừa lộ ra sát nhà dân ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Phát hiện bom MK82 tại Quảng Trị. Ảnh: PeaceTrees Vietnam

Ngày 24-2, Đội rà phá bom mìn của PeaceTrees Vietnam cho biết đơn vị vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xử lý an toàn một quả bom MK82 tại bản Tăng Ký, xã Kim Ngân.

Trước đó, trong lúc đào đất làm sân, chị Hồ Thị La phát hiện phần đuôi quả bom lộ ra dưới lòng đất, vị trí chỉ cách móng nhà khoảng 40 cm. Nhận thấy vật thể có thể gây nguy hiểm, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin và đề nghị phối hợp từ cơ quan quân sự tỉnh, lực lượng chuyên môn của PeaceTrees VietNam nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các nhân viên kỹ thuật tiến hành đào thủ công trong hơn 2 giờ 30 phút để tiếp cận toàn bộ thân bom, kiểm tra tình trạng ngòi nổ và đánh giá mức độ rủi ro.

Quả bom MK82 nặng hơn 226 kg sau đó được di chuyển an toàn về bãi hủy nổ tập trung theo quy định. Việc xử lý kịp thời giúp đảm bảo an toàn cho gia đình và khu dân cư xung quanh.

Tin liên quan

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ an táng trong hòm đạn

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ an táng trong hòm đạn

(NLĐO) - Hài cốt liệt sĩ được an táng trong hòm đạn kèm nhiều di vật liên quan được phát hiện trong vườn nhà dân ở Quảng Trị

Hàng nghìn người du xuân, đi lễ đầu năm ở Quảng Trị

(NLĐO) - Những ngày đầu năm mới, dòng người đổ về các điểm tâm linh như Chùa Hoằng Phúc, Đền Liễu Hạnh ở Quảng Trị để dâng hương cầu an.

Hơn 10.000 suất quà Tết đến tay người khó khăn ở Quảng Trị

(NLĐO) - Gần 4 tháng triển khai, Công an tỉnh Quảng Trị đã trao 10.053 suất quà, trị giá 5,4 tỉ đồng đến hộ nghèo, gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán 2026.

