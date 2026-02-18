"Thỏ ơi!!" của Trấn Thành vững ngôi đầu, Trường Giang phía sau

Phim "Thỏ ơi!!" đang dẫn đầu đường đua "tứ mã" dịp Tết Bính Ngọ

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 18-2 (Mùng 2 Tết Bính Ngọ), phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành đang thu về gần 52 tỉ đồng. Không ngoài dự đoán của người trong giới, tác phẩm nhãn dán T18 này vững ngôi đầu và sẽ tiếp tục đà thắng xuyên suốt mùa phim.

Cảnh trong phim "Thỏ ơi!!"

Phim đang dẫn đầu đường đua với khoảng cách khá xa vị trí thứ hai

"Thỏ ơi!!" chính thức ra rạp từ 17-2 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ), hiện phim có 4.392 suất chiếu, đang giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. Tính đến 9 giờ 30 sáng 18-2 (doanh thu theo ngày), phim đã bán được hơn 138.000 vé, thu về hơn 13,3 tỉ đồng.

Tác phẩm của Trấn Thành đang giữ khoảng cách lớn với phim giữ vị trí thứ hai là "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang. Phim đầu tay của Trường Giang đang thu về hơn 16,5 tỉ đồng và trong sáng 18-2 đã bán được 44.538 vé, thu về hơn 4,2 tỉ đồng.

Phim "Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn đang giữ vị trí thứ ba trong danh sách với doanh thu hơn 7,5 tỉ đồng. Phim "Mùi phở" của đạo diễn Minh Beta đang ở vị trí thứ tư với hơn 6,8 tỉ đồng.

Trước đó, thời điểm bán vé sớm, phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành đã thu về 13 tỉ đồng với hơn 130.000 vé, vượt qua "Bộ tứ báo thủ" và trở thành phim Việt có lượng vé bán trước cao nhất trong dịp Tết Nguyên đán. Phim cũng lập kỷ lục tác phẩm Việt có lượng đặt vé cao nhất, không giới hạn mùa phát hành.

Liệu có phim nào sẽ bứt phá, "lật ngược" tình thế?

Năm nay, thị trường có 4 phim cạnh tranh dịp Tết Bính Ngọ. Trong đó, phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình yêu có thật, khai thác theo góc nhìn cá nhân của anh. Phim quy tụ dàn diễn viên đa phần là ca sĩ, người mẫu, tay ngang đóng phim như Văn Mai Hương, Lyly, Pháo, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Vĩnh Đam…

Phim theo chân Hải Linh - MC của talkshow "Chị bờ vai", chuyên gia tư vấn các vấn đề tình cảm cho khách mời giấy mặt. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Nhật Hạ làm khách mời Talkshow, tiết lộ biến cố tình cảm liên quan đến Kim và mối quan hệ chồng chéo với Phong - chồng của Hải Linh.

Khán giả chia sẻ cảm xúc về phim khi đoàn đi cinetour





"Tôi thấy đây là tác phẩm có cấu trúc chặt chẽ, lớp lang và rất tinh tế trong cách xử lý tình huống từ trước đến nay của Thành. Nó cho thấy một trình độ kiểm soát câu chuyện cực kỳ tốt. Nó lôi cuốn và hấp dẫn không chỉ ở tình tiết, có luật mà ở cách xây dựng các nhân vật một cách nhất quán…!" - đạo diễn Charlie Nguyễn bình luận.

Phim "Thỏ ơi!!" lôi cuốn người xem khi xoay quanh chuyện tình yêu, hôn nhân của người trẻ. Những thông điệp nhân văn của phim, những cú lật tạo được bất ngờ và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên.

Đặc biệt, Văn Mai Hương trở thành điểm nhấn, tỏa sáng được với vai diễn. Một vài hạn chế của phim là thoại nhiều, lý giải câu chuyện bằng thoại mà không phải bằng hình ảnh nên bị cho là thiếu chất điện ảnh. Phần cuối nhanh, kết câu chuyện hơi vội trong lúc vẫn có thể khai thác tiếp.

Phim "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang

Phim kể câu chuyện về tình cha con

Khán giả kín rạp các suất có giao lưu đoàn phim

Phim "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang nói về chuyện tình cảm cha con của ông Thạch (Trường Giang đóng) và An (Đoàn Minh Anh đóng).

Ông Thạch ôm một mối hận với người vợ cũ nhưng hết lòng yêu thương, chăm lo cho An. Ông "gà trống nuôi con", kiểm soát chặt, cấm con gái không được yêu sớm nhưng ủng hộ con du học, thực hiện ước mơ làm nhà thiết kế thời trang.

Cinetour phim của Trường Giang

Phim có sự tham gia vai trò khách mời của dàn ngôi sao như HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn...

"Nhà ba tôi một phòng" thu hút người xem bởi câu chuyện nhân văn, ngợi ca tình cảm cha con, những tình tiết hài hước đan xen cùng cảm xúc. Trường Giang đầu tư lớn cho tác phẩm điện ảnh đầu tay do anh đạo diễn, diễn viên diễn xuất khá tròn trịa. Điểm yếu của phim nằm ở đề tài cũ kỹ, câu chuyện dài dòng, lê thê, cảnh khóc quá nhiều.

Phim Việt đang "tốp đầu" mùa Tết, phim hoạt hình nước ngoài "lép vế"

Phim "Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn có cặp đôi Phương Anh Đào - Tuấn Trần tham gia. Ngoài ra, Quách Ngọc Ngoan và Võ Tấn Phát cũng tạo được những tình huống hài hước ấn tượng. Phim nhẹ nhàng, hài hước phù hợp với dịp Tết. Tuy nhiên, tác phẩm cũng có những tình tiết vô lý cài cắm nhằm tạo tiếng cười cho khán giả.

Phim "Báu vật trời cho" thể loại tình cảm, hành động, hài hước

Phim "Báu vật trời cho" giao lưu cùng khán giả

Nhân vật Thiên do Quách Ngọc Ngoan đóng được khen

Phim "Mùi phở"

NSƯT Xuân Hinh vai ông Mùi

Khán giả cảm xúc về "Mùi phở"

Phim "Mùi phở" của đạo diễn Minh Beta có sự tham gia của hai tên tuổi là NSƯT Xuân Hinh và Thu Trang. Phim kể về ông Mùi bán phở gia truyền luôn đau đáu truyền nghề lại cho cháu trai đích tôn Sá Sùng thay vì con trai mê làm họa sĩ và con rể.

Trong khi đó, mẹ của Sá Sùng - con dâu ông Mùi lại không muốn điều này, khiến cả hai bên không vừa mắt nhau. Nét diễn duyên dáng của "vua hài đất Bắc", văn hóa Tết miền Bắc được lồng ghép khéo léo. Đặc biệt, phần ẩm thực với món phở được khắc họa đẹp, cuốn hút.

Đáng tiếc là khâu kịch bản, câu chuyện khá đơn giản, tình tiết dễ đoán và hơi chút ồn ào.