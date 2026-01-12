HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Rộ tin Trấn Thành đóng phim cùng mỹ nam Park Bo-gum

Minh Khuê

(NLĐO) – Trấn Thành được cho là thay thế tài tử Cha Seung-won tham gia phim "The Sword: A Legend of the Red Wolf" có mỹ nam Park Bo-gum đóng.

Theo thông tin độc quyền của Star News Korea, nam diễn viên Cha Seung-won rút khỏi phim "The Sword: A Legend of the Red Wolf".

Nguyên nhân, phim ban đầu dự kiến bấm máy vào tháng 8-2025 nhưng cuối cùng lại dời sang năm 2026. Cha Seung-won không tham gia, vai diễn được giao lại cho Trấn Thành của Việt Nam đảm nhận.

Rộ tin Trấn Thành đóng phim cùng mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 1.

Mỹ nam Park Bo-gum

Rộ tin Trấn Thành đóng phim cùng mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 2.

Trấn Thành trên phim trường "Thỏ ơi!!"

Ngoài Park Bo-gum, diễn viên Joo Won cũng đang cân nhắc lời mời tham gia tác phẩm này. Hiện tại, đoàn phim "The Sword: A Legend of the Red Wolf" lẫn Trấn Thành đều chưa đưa ra lời xác nhận nào. Tuy nhiên, trên Wikipedia của phim, tên của Trấn Thành xuất hiện cùng dàn diễn viên gồm: Park Bo-gum, Joo Won, Bibi.

"The Sword: A Legend of the Red Wolf" do Kim Han-min đạo diễn. Phim lấy bối cảnh 2 năm sau khi thành Pyongyang của vương quốc Goguryeo sụp đổ. Một chiến binh (Park Bo-gum đóng) bị mất trí nhớ và cuốn vào cuộc xung đột tàn khốc giữa năm thế lực nhằm tranh giành thanh kiếm huyền thoại Godumakhan của vương quốc Goguryeo.

Khi thông tin Trấn Thành đóng phim Hàn Quốc lan tỏa, nhiều bình luận trái chiều xuất hiện. Một số háo hức chờ đợi thông tin này đúng hay sai bởi chưa có sự xác nhận chính thức. Một số khác thì dự đoán rằng có thể Hari Won đã giúp chồng có được cơ hội này.

Rộ tin Trấn Thành đóng phim cùng mỹ nam Park Bo-gum - Ảnh 3.

Trấn Thành tất bật với các gameshow trong năm 2025

 

phim Hàn Quốc Trấn Thành Park Bo Gum The Sword: A Legend of the Red Wolf
