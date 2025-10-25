Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Vở diễn sân khấu": Dàn dựng thông minh, tiết tấu sinh động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Vở diễn sân khấu": Dàn dựng thông minh, tiết tấu sinh động

Bài và ảnh: THANH HIỆP

Năm 2025, sân khấu TP HCM sáng đèn nhiều vở diễn phản ánh chiều sâu nhân sinh, mở rộng biên độ thể nghiệm về tư duy nghệ thuật

Trong đó, Sân khấu Thiên Đăng gây chú ý với "Hạc Vỹ Lan", vở kịch dân gian do đạo diễn Hoàng Thái Quốc dàn dựng. Tác phẩm mang màu sắc trinh thám của Sài Gòn xưa nhưng ẩn dụ cho khát vọng tìm lại công bằng sau biết bao bi kịch của một gia đình giữa cơn xoáy kim tiền và danh vọng.

Phong cách "kịch cảm xúc"

Cách dàn dựng với sự phối hợp tinh tế giữa ánh sáng, âm nhạc và ngôn ngữ kịch đã mở ra một mỹ cảm sân khấu mới, khiến người xem vừa chiêm ngưỡng vừa suy ngẫm. Vở "Một cuộc chiến khác" của Sân khấu kịch Hồng Vân (đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt) đối diện với mặt tối của thời đại công nghệ - nơi "chiến trường" là mạng xã hội và "vũ khí" là ngôn từ. Vở diễn khơi gợi tư duy phản biện, cho thấy sự trưởng thành của một đơn vị xã hội hóa tại TP HCM trong việc thể hiện hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân.

Ở dòng kịch hiện thực - nhân văn, "Cuộc đoàn tụ cảm xúc" (đạo diễn Lê Quốc Nam, Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh) trở thành một cú chạm lặng. Vở diễn kể về vụ án của hai anh em sinh đôi chia lìa sau bao biến cố, để rồi cùng nhau tìm lại giá trị yêu thương qua những lần chạm lại ký ức. Vẫn ở Sân khấu Trương Hùng Minh, "Rồi 30 năm sau" (đạo diễn Ngọc Duyên) tiếp tục khai thác đề tài ký ức vốn là kịch bản nổi tiếng của Hà Triều - Hoa Phượng. Câu chuyện trở nên ám ảnh bởi cách xử lý không gian và âm nhạc như tiếng vọng của thời gian - một minh chứng cho phong cách "kịch cảm xúc" đang được khán giả yêu chuộng.

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Vở diễn sân khấu": Dàn dựng thông minh, tiết tấu sinh động - Ảnh 1.

Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh và tác phẩm “Rồi 30 năm sau”

Đặc biệt, "Bút máu" của Sân khấu Gánh Trăng (đạo diễn Minh Nguyệt) là một bước tiến về tư tưởng và nghệ thuật. Dựa theo truyện ngắn của cố nhà văn Vũ Hạnh, vở kịch cảnh tỉnh mạnh mẽ về đạo đức người cầm bút trong thời đại truyền thông hỗn tạp.

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Vở diễn sân khấu": Dàn dựng thông minh, tiết tấu sinh động - Ảnh 2.

Một cảnh trong vở “Bút máu” của Sân khấu Gánh trăng

Vở diễn sử dụng ánh sáng và âm thanh như nhân vật thứ ba, tạo ra trường năng lượng căng thẳng giữa thiện - ác, giữa "ngòi bút" và "dòng máu" của lương tri.

Vở "Đồng chí" do Hội Sân khấu TP HCM sản xuất, đạo diễn Trần Ngọc Giàu và Quốc Thịnh dàn dựng, là điểm sáng tiêu biểu của kịch chính luận. Với đề tài người chiến sĩ công an nhân dân, tác phẩm không dừng ở tuyên truyền mà khắc họa chiều sâu tâm lý, lý tưởng và những giằng xé nội tâm của người chiến sĩ trong thời bình. Vở được đánh giá cao bởi sự giản dị, chân thật và tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng là ứng viên nặng ký trong hạng mục này.

Sân khấu "đa vùng - đa bản sắc"

Vở "Hồn ai nấy giữ" (Nhà hát Kịch IDECAF, đạo diễn Hùng Lâm) tiếp tục khẳng định thương hiệu của sân khấu kịch giải trí chất lượng cao. Vở mang màu sắc dân gian đặt tình huống giả định, khi con người trong một gia đình bất ngờ hoán đổi thân xác, họ sẽ hiểu hơn về nỗi niềm của người thân.

Để trên nền tảng triết lý nhân sinh, vở phản ánh những góc khuất của lòng người. Cách dàn dựng thông minh, tiết tấu sinh động và kết cấu bi hài đan xen khiến khán giả bị cuốn vào từng lớp diễn.

Năm nay, sân khấu cải lương nở rộ những dự án đậm tính sáng tạo. Ba vở cùng do đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng: "Bức ngôn đồ Đại Việt", "Tiếng hò sông Hậu" và "Gánh cỏ sông Hàn" cho thấy một tư duy sân khấu truyền thống hướng đến công chúng trẻ.

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Vở diễn sân khấu": Dàn dựng thông minh, tiết tấu sinh động - Ảnh 3.

Cảnh trong vở cải lương “Bức ngôn đồ Đại Việt” của Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt

Từ bức tranh lịch sử dân tộc đến cuộc kháng chiến của quân - dân Nam Bộ chống thực dân, đế quốc, đạo diễn Hoa Hạ đã kết hợp kỹ thuật trình chiếu đa tầng, múa đương đại và âm nhạc dân gian. Những vở này không chỉ mang tính nghệ thuật cao mà còn gợi mở hướng đi cho sân khấu "đa vùng - đa bản sắc".

Trên Sân khấu Quốc Thảo, 2 vở "Sâu đêm" và nhạc kịch "Lôi Vũ - Giai điệu tội lỗi" (đạo diễn Quốc Thảo) tạo dấu ấn bởi cách làm mới các kịch bản kinh điển. Nếu "Sâu đêm" là sự đối đầu khốc liệt giữa cha và con trai ở hai trận tuyến: cán bộ chống tội phạm và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia thì "Lôi Vũ" là nhạc kịch kết hợp kịch nói - ca khúc - âm thanh. Nhờ đó, tác phẩm như một bản "giao hưởng bi kịch".

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Vở diễn sân khấu": Dàn dựng thông minh, tiết tấu sinh động - Ảnh 4.

Nhạc kịch “Lôi Vũ - Giai điệu tội lỗi” của Sân khấu Quốc Thảo

Vở "Phèo" (Sân khấu Xóm kịch, đạo diễn Xuân Trang) là ví dụ tiêu biểu khi tái hiện nhân vật Chí Phèo trong bối cảnh đương đại - vừa châm biếm, vừa thương cảm. Còn "Náo loạn tiếu lâm đường" (Nhà hát Thanh Niên, đạo diễn Hồng Ngọc) đem đến một bữa tiệc hài kịch sôi động, phê phán lối sống thực dụng bằng tiếng cười duyên dáng.

"Chạy đến ngày hôm qua" (Sân khấu Hoàng Thái Thanh, đạo diễn Công Hiển) cũng là vở kịch mang nhiều cảm xúc. Câu chuyện khiến người xem nao lòng, dễ tìm sự đồng cảm.

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Vở diễn sân khấu": Dàn dựng thông minh, tiết tấu sinh động - Ảnh 5.

Vở “Chạy đến ngày hôm qua” trên Sân khấu Hoàng Thái Thanh

Những vở diễn được đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, không chỉ khẳng định sức sống bền bỉ của sân khấu TP HCM mà còn cho thấy năng lực sáng tạo của các đạo diễn, tác giả, nghệ sĩ trong việc chạm đến những vấn đề thời đại và góc khuất trong tâm hồn con người. 

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, nhận định: "Điều đáng quý là sân khấu TP HCM không chỉ sống bằng doanh thu mà còn có khát vọng sáng tạo và cống hiến. Các đạo diễn trẻ hôm nay đang tiếp nối những thế hệ đi trước bằng ngôn ngữ và tư duy nghệ thuật mới".

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Vở diễn sân khấu": Dàn dựng thông minh, tiết tấu sinh động - Ảnh 6.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo