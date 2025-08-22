HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Yến Anh, ảnh: Trần Hiệp

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT khẳng định sự trân trọng, biết ơn đối với các nhà giáo đã hi sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sáng 22-8, Bộ GD-ĐT gặp mặt đại diện nhà giáo được điều động làm công tác giáo dục tại miền Nam, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 1.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng ghi công, vinh danh các nhà giáo đi B

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, cùng 80 nhà giáo - những nhân chứng sống của một thời hoa lửa, đại diện hơn 3.000 nhà giáo được điều động công tác giáo dục tại các tỉnh phía Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sự kiện quy mô lần đầu được tổ chức khẳng định sự trân trọng, biết ơn đối với thế hệ những thầy cô đã hi sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 2.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao Bằng ghi công, vinh danh các nhà giáo đi B

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhân dịp chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công, 80 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và 80 năm thành lập ngành giáo dục Việt Nam (1945 -2025).

Bày tỏ tình cảm biết ơn sâu sắc, sự kính trọng vô hạn đối với các nhà giáo đi B - những nhân chứng sống của một thời hoa lửa, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của những trang sử vàng đấu tranh kiên cường, bất khuất để giành độc lập, tự do trong đó luôn có sự đóng góp quan trọng của ngành giáo dục, cụ thể là của các Nhà giáo.

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 3.

Đại diện Nhà giáo đi B chia sẻ tại buổi gặp mặt

Từ đầu những năm 1960, nhu cầu về cán bộ giáo dục và giáo viên ở vùng giải phóng ở miền Nam trở nên cấp bách. Đáp lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Nam ruột thịt, hàng ngàn cán bộ, giáo viên, sinh viên mới tốt nghiệp của các trường sư phạm ở miền Bắc đã viết đơn tình nguyện, sẵn sàng rời xa gia đình, tạm biệt bục giảng thân thuộc, nhận nhiệm vụ lên đường vào chiến trường miền Nam.

Theo các tài liệu lưu trữ, từ năm 1961 đến tháng 12-1974, đã có nhiều đợt cán bộ giáo dục và giáo viên với tổng cộng hơn 3.000 nhà giáo đã tình nguyện và được Bộ Giáo dục điều động đi vào chiến trường miền Nam (ký hiệu gọi là đi B).

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 4.

Các nhà giáo đi B gặp lại nhau

Mỗi người trong số họ là một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều chung một lý tưởng: Đem ánh sáng tri thức, khoa học, gieo mầm trí tuệ, cho cán bộ, chiến sĩ, và con em nhân dân vùng giải phóng ở miền Nam, góp phần đào tạo thế hệ trẻ và nuôi dưỡng khát vọng độc lập, tự do cho đồng bào vùng giải phóng; đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ; thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, của Bác Hồ.

Theo Thứ trưởng, nhắc đến nhà giáo đi B là nhắc đến những chuyến hành quân đi bộ vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ, hiểm trở.

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 5.

Bộ GD-ĐT khẳng định sự trân trọng, biết ơn đối với các thầy cô đã hi sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

Đó là những tháng ngày mà gian khổ, hiểm nguy dường như không có giới hạn. Trên vai họ phải đeo chiếc ba lô nặng hơn 30 kg là hành trang cá nhân, gạo và thực phẩm. Họ đi bộ như vậy hàng tháng trời, ăn cơm nắm, uống nước suối, ngủ võng rừng, vừa đi vừa phải tránh bom đạn của kẻ thù và các hiểm họa bất thường khác. Cuộc hành quân đó phải đi từ 2 - 3 tháng, thậm chí phải mất 4 - 5 tháng mới tới nơi nhận nhiệm vụ, tùy theo cung đường của mỗi đoàn.

Những nhà giáo ra đi để lại sau lưng cả một gia đình với bố mẹ già, vợ trẻ và các con thơ vài ba tháng tuổi hoặc dăm bảy tuổi đời - lứa tuổi đang rất cần sự chăm sóc dạy bảo của cả cha và mẹ.

Rất nhiều thầy cô giáo là những chiến sĩ dũng cảm trong chiến đấu với quân giặc và không ít người anh dũng hy sinh: Hy sinh khi đang làm nhiệm vụ dạy học, hy sinh trên đường đi công tác, hy sinh khi chống địch đi càn quét. Đó là những liệt sĩ của ngành giáo dục đáng kính, đáng tự hào. Có người mang thương tật suốt đời, họ là những thương binh trên mặt trận giáo dục.

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 6.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao Bằng ghi công, vinh danh các nhà giáo đi B

Trong chiến đấu với địch, có nhiều nhà giáo cũng bị địch bắt làm tù binh. Bị tra tấn dã man, nhưng với lòng yêu nước và tinh thần vững vàng, thầy cô đã không hề khuất phục, khai báo. Trong nhà tù của địch, thầy cô vẫn không quên nhiệm vụ cao cả là dạy học, là truyền bá kiến thức cho mọi người.

Thay mặt Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hơn 3.000 nhà giáo đi B, trong đó nhiều người đã hi sinh, nhiều người đã về với tổ tiên; tri ân 80 đại biểu - những người có mặt hôm nay, đại diện cho cả một thế hệ nhà giáo trong thời kỳ đất nước có chiến tranh.

"Chúng tôi nguyện sẽ làm hết sức mình để phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục tôn vinh những đóng góp của các thầy cô, bằng tất cả những hoạt động thiết thực và lâu dài trong sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ hôm nay"- Thứ trưởng bày tỏ.

Cùng xem thêm những hình ảnh xúc động trong buổi gặp mặt đại diện nhà giáo đi B.

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 7.

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 8.

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 9.

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 10.

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 11.

Trân trọng, biết ơn các nhà giáo đi B trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- Ảnh 12.

nhà giáo đi B Bộ GD-ĐT nhà giáo
