Thời sự

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh

CHÍ NGUYÊN - ÁI MY

(NLĐO ) - Đông đảo chư Tăng ni, Phật tử tới chùa Vĩnh Nghiêm từ rất sớm để tham dự lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

5 giờ sáng nay, 12-10 (nhằm ngày 21-8 năm Ất Tỵ), tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP HCM), diễn ra lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đông đảo chư Tăng ni, Phật tử đã tới chùa Vĩnh Nghiêm từ rất sớm để tham dự lễ truy niệm.

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 1.

5 giờ sáng nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm cử hành nghi lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VIDEO: Toàn cảnh lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vĩnh Nghiêm sáng nay

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 2.

Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - cử hành lễ

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 3.
Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 4.
Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 5.
Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 6.

Chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung kính dự lễ, hộ niệm, tiễn đưa Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 7.

Chưa đến 5 giờ sáng, đông đảo Tăng ni, Phật tử đã tới chùa Vĩnh Nghiêm để tham dự lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 8.

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dự lễ

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 9.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiễn đưa Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 13.
Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 14.
Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 15.

Nghi lễ truy niệm và phụng tống Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn ra trang nghiêm

Ngay sau lễ truy niệm sáng nay, kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch sẽ được phụng tống về Linh Phong Thiền Uyển (Phường Vũng Tàu, TP HCM) - trú xứ do ngài khai sơn.

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 16.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 8-10-2025 (17-8 Ất Tỵ), tại chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm.

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 17.

Dâng hương - nghi thức cử hành lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 18.

Sự ra đi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước

Trong 5 ngày diễn ra tang lễ, Ban tổ chức tang lễ, sơn môn pháp phái, môn đồ pháp quyến đã cung đón Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm tưởng niệm.

Thông tin từ Ban tổ chức tang lễ, hơn 100 phái đoàn chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện, Phân ban Ni giới Trung ương, TP HCM; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM và các tỉnh thành, các ban chuyên môn trực thuộc, các tự viện trong và ngoài TP HCM; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, TP HCM và các tỉnh thành; chư tăng ni, phật tử và các đơn vị đến kính viếng, gởi vòng hoa, điện thư phân ưu, cầu nguyện giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh cao đăng Phật quốc.

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 19.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh xuất gia năm 15 tuổi, được tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ. Ngài là bậc trưởng lão đồng thời với đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917 - 2021).

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 20.

Nghi thức tiễn đưa vị Trưởng lão cả đời vì đạo pháp - dân tộc về trú xứ do ngài khai sơn

Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 21.

Phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh về Linh Phong Thiền Uyển (Phường Vũng Tàu, TP HCM) sau lễ truy niệm

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, toàn bộ tiền phúng điếu của các phái đoàn, cá nhân trong tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ được dùng vào việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thu thần viên tịch lúc 4 giờ 30 phút ngày 8-10 (nhằm ngày 17-8 Âm lịch), tại chùa Vĩnh Nghiêm - nơi ngài an dưỡng trong những năm cuối đời.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1932, thọ Tỳ - khiêu giới năm 1951, được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2017) suy tôn vào ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến lúc viên tịch.

Ngài đồng thời là Trưởng Sơn môn Trung Hậu; Chứng minh Đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm; khai sơn Linh Phong Thiền uyển; viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự…

Tin liên quan

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

(NLĐO) - Cuộc đời tu hành của trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là tấm gương sáng về sự tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời

Bên trong ngôi chùa nơi kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp

Sau khi viên tịch, kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được nhập bảo tháp tại chùa Linh Phong Thiền Uyển.

Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tôn trí tại chùa Vĩnh Nghiêm

(NLĐO ) - 16 giờ ngày 9-10, tại TP HCM dã diễn ra lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập kim quan tại chùa Vĩnh Nghiêm

Giáo hội Phật giáo Việt Nam chùa Vĩnh Nghiêm Linh Phong Thiền uyển Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh lễ truy niệm
