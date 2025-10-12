Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh

5 giờ sáng nay, 12-10 (nhằm ngày 21-8 năm Ất Tỵ), tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP HCM), diễn ra lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đông đảo chư Tăng ni, Phật tử đã tới chùa Vĩnh Nghiêm từ rất sớm để tham dự lễ truy niệm.
VIDEO: Toàn cảnh lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vĩnh Nghiêm sáng nay
Chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung kính dự lễ, hộ niệm, tiễn đưa Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Nghi lễ truy niệm và phụng tống Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn ra trang nghiêm
Ngay sau lễ truy niệm sáng nay, kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch sẽ được phụng tống về Linh Phong Thiền Uyển (Phường Vũng Tàu, TP HCM) - trú xứ do ngài khai sơn.
Trong 5 ngày diễn ra tang lễ, Ban tổ chức tang lễ, sơn môn pháp phái, môn đồ pháp quyến đã cung đón Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm tưởng niệm.
Thông tin từ Ban tổ chức tang lễ, hơn 100 phái đoàn chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện, Phân ban Ni giới Trung ương, TP HCM; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM và các tỉnh thành, các ban chuyên môn trực thuộc, các tự viện trong và ngoài TP HCM; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, TP HCM và các tỉnh thành; chư tăng ni, phật tử và các đơn vị đến kính viếng, gởi vòng hoa, điện thư phân ưu, cầu nguyện giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh cao đăng Phật quốc.
Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, toàn bộ tiền phúng điếu của các phái đoàn, cá nhân trong tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ được dùng vào việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thu thần viên tịch lúc 4 giờ 30 phút ngày 8-10 (nhằm ngày 17-8 Âm lịch), tại chùa Vĩnh Nghiêm - nơi ngài an dưỡng trong những năm cuối đời.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1932, thọ Tỳ - khiêu giới năm 1951, được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2017) suy tôn vào ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến lúc viên tịch.
Ngài đồng thời là Trưởng Sơn môn Trung Hậu; Chứng minh Đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm; khai sơn Linh Phong Thiền uyển; viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự…
Bình luận (0)