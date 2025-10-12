Trang nghiêm lễ truy niệm Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh

5 giờ sáng nay, 12-10 (nhằm ngày 21-8 năm Ất Tỵ), tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP HCM), diễn ra lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đông đảo chư Tăng ni, Phật tử đã tới chùa Vĩnh Nghiêm từ rất sớm để tham dự lễ truy niệm.

5 giờ sáng nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm cử hành nghi lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VIDEO: Toàn cảnh lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vĩnh Nghiêm sáng nay

Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - cử hành lễ

Chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung kính dự lễ, hộ niệm, tiễn đưa Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chưa đến 5 giờ sáng, đông đảo Tăng ni, Phật tử đã tới chùa Vĩnh Nghiêm để tham dự lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh



Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dự lễ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiễn đưa Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Nghi lễ truy niệm và phụng tống Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn ra trang nghiêm

Ngay sau lễ truy niệm sáng nay, kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch sẽ được phụng tống về Linh Phong Thiền Uyển (Phường Vũng Tàu, TP HCM) - trú xứ do ngài khai sơn.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 8-10-2025 (17-8 Ất Tỵ), tại chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm.

Dâng hương - nghi thức cử hành lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Sự ra đi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước

Trong 5 ngày diễn ra tang lễ, Ban tổ chức tang lễ, sơn môn pháp phái, môn đồ pháp quyến đã cung đón Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm tưởng niệm.

Thông tin từ Ban tổ chức tang lễ, hơn 100 phái đoàn chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện, Phân ban Ni giới Trung ương, TP HCM; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM và các tỉnh thành, các ban chuyên môn trực thuộc, các tự viện trong và ngoài TP HCM; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, TP HCM và các tỉnh thành; chư tăng ni, phật tử và các đơn vị đến kính viếng, gởi vòng hoa, điện thư phân ưu, cầu nguyện giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh cao đăng Phật quốc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh xuất gia năm 15 tuổi, được tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ. Ngài là bậc trưởng lão đồng thời với đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917 - 2021).

Nghi thức tiễn đưa vị Trưởng lão cả đời vì đạo pháp - dân tộc về trú xứ do ngài khai sơn

Phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh về Linh Phong Thiền Uyển (Phường Vũng Tàu, TP HCM) sau lễ truy niệm

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, toàn bộ tiền phúng điếu của các phái đoàn, cá nhân trong tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ được dùng vào việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc.