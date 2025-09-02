HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giải trí

Trang Pháp một năm trưởng thành

Thùy Trang

(NLĐO) - Năng suất như Trang Pháp, vừa góp mặt trong khối nghệ sĩ diều hành A80 vừa phát hành mini album về đề tài đất nước.

Trang Pháp “Mãi là người Việt Nam”: 80 năm Quốc khánh bùng nổ với mini album!

Trang Pháp một năm trưởng thành - Ảnh 1.

Trang Pháp một năm trưởng thành

Sau MV "Mãi là người Việt Nam" đầy ấn tượng, Trang Pháp tiếp tục ra mắt mini album cùng tên dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Mini album cùng tên, bao gồm 3 sáng tác: "Mãi là người Việt Nam", "Duyên số", "Hành trình lấp lánh".

Trong đó, ca khúc chủ đề "Mãi là người Việt Nam" đã là giai điệu quen thuộc với nhiều khán giả thời gian gần đây. "Duyên số" lại là sáng tác từng ghi dấu lần đầu tại sân khấu Lễ trao giải thưởng VTV Awards 2024, Chào năm mới "Bứt phá" 2025.

Dù chỉ xuất hiện trong một đoạn ngắn của tiết mục, ca khúc được yêu mến bởi chất nhạc mang âm hưởng dân gian và nguồn năng lượng tươi vui. Trang Pháp quyết định đưa "Duyên số" vào mini album "Mãi là người Việt Nam" vì vẻ đẹp Việt được thể hiện tinh tế, ẩn sau câu chuyện tình yêu dí dỏm.

Cô gái trong bài hát có cái nhìn lạc quan, tích cực, trước những tác động ngoại cảnh vẫn kiên trì với mục tiêu và lý tưởng của mình. Bài hát cũng sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống trong khâu hòa âm phối khí, tạo hiệu ứng âm nhạc vừa truyền thống vừa hiện đại đầy thú vị cho ca khúc.

Trang Pháp với giai điệu da diết, 3 ca khúc lay động trái tim, hướng về tương lai tươi sáng!

Trang Pháp một năm trưởng thành - Ảnh 2.

Trang Pháp một năm trưởng thành

"Hành trình lấp lánh" có giai điệu da diết, nhắc nhớ về những hành trình có rực rỡ, có thăng trầm nhưng đều hướng đến ước mơ về tương lai tươi sáng và sự biết ơn tới quá khứ. Ca khúc là điểm nhấn chứa đựng tinh thần biết ơn, trân trọng quá khứ, cũng như động lực để vươn xa.

Song song với phát hành album trên các nền tảng nhạc số, Trang Pháp cũng công bố video live session "Hành trình lấp lánh" kết hợp cùng anh tài Hà Lê. Bối cảnh MV là vùng núi đồi của tỉnh Lào Cai, cũng là nơi Trang Pháp ghi hình cho MV "Mãi là người Việt Nam".

"Ba ca khúc ra đời vào những thời điểm khác nhau nhưng đều chứa đựng thông điệp đẹp, phù hợp với thời điểm cả nước đang hướng về ngày kỷ niệm Quốc khánh. Tôi quyết định phát hành cả ba như một mini album chính thức để gửi đến khán giả món quà âm nhạc theo cách trọn vẹn nhất" - Trang Pháp nói.

Trang Pháp một năm trưởng thành - Ảnh 3.

Trang Pháp một năm trưởng thành

Trang Pháp vinh dự là một trong những nghệ sĩ tham gia diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9. Cô nói mình được tiếp thêm động lực nhờ tình yêu nước, yêu đồng bào dâng lên khắp nơi. Sau buổi tập đầu tiên với đội hình, Trang Pháp còn chia sẻ một mẩu chuyện nhỏ về trải nghiệm được người dân "đùm bọc" của mình.

Trước đó, chiếc áo dài nữ ca sĩ đem theo để tập diễu hành bị nhăn nhiều do liên tục di chuyển. Giữa đang loay hoay tìm chỗ ủi, người dân địa phương đã đến hỏi thăm và nhiệt tình đưa Trang Pháp về nhà ủi đồ dù trước đó chưa biết cô là ai.

"Người Việt Nam tuyệt vời từ những việc làm nhân hậu hàng ngày cho đến những hy sinh to lớn. Tôi mong thông qua âm nhạc của mình tôn vinh và lan tỏa những điều tuyệt vời ấy" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Trang Pháp âm nhạc của Trang Pháp Mãi là người Việt Nam của Trang Pháp
