Trang trại hàng trăm con bò "mọc" trái phép sát khu dân cư bị xử phạt

Ngày 19-9, tin từ UBND xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Tùng, chủ trang trại hàng trăm con bò "mọc" sát khu dân cư tại xã Nga Sơn, gây mùi hôi thối khiến người dân địa phương bất bình.

Trang trại bò "mọc" trái phép gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường ở Thanh Hóa

Theo quyết định, ông Tùng bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng vì thực hiện hành vi chuyển 9.600 m2 đất trồng lúa sang mục đích khác mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

UBND xã Nga Sơn yêu cầu ông Tùng khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày 17-9.

Trang trại gây ô nhiễm môi trường

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo phản ánh của người dân thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn (trước đây là khu phố Thắng Thịnh, thị trấn Nga Sơn), tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua họ rất lo lắng, bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ khu nuôi nhốt bò trái phép, có quy mô giống như một trang trại bò của hộ ông Nguyễn Văn Tùng (người dân địa phương) "mọc" ngay sát khu dân cư.

Mặc dù, người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương (cả chính quyền cũ và mới), thế nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu nuôi nhốt này vẫn không được xử lý triệt để khiến mùi hôi thối, ô nhiễm nguồn nước ngày càng trầm trọng.

Hàng trăm con bò được nuôi nhốt khiến người dân bất bình vì ô nhiễm môi trường

Ghi nhận thực tế cho thấy, trang trại bò này rộng hàng ngàn m2, có một dãy nhà cũ và một dãy nhà mới được xây dựng chưa lâu. Trong giữa trang trại có một hồ lớn, có chứa nước màu sắc đen ngòm (giống như khu chứa nước thải của bò) không được thiết kế giống như những bể chứa theo quy định.

Bên cạnh khu trang trại, có một cái ao lớn, màu nước cũng đen ngòm khác thường so với màu sắc ở những ao nước bên cạnh. Ngoài ra, các phế phẩm (phân bò) bên trong khu nuôi nhốt cũng được chất đống lộ thiên hoặc đóng trong các bao tải. Từ đây, nước thải đen ngòm rỉ ra chảy khắp nơi, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Sau khi báo chí phản ánh, Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung các cơ quan báo chí phản ánh, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Nguồn nước đen ngòm ở trang trại bò của gia đình ông Tùng

Theo báo cáo của UBND xã Nga Sơn, hiện trang trại nuôi bò của ông Nguyễn Văn Tùng thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn đang nuôi nhốt 870 con bò theo quy trình đệm lót sinh học trên khu đất có diện tích trên 10.000 m2. Trong đó, có 1.184 m2 được UBND huyện Nga Sơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 24-9-2003 (thời hạn đến tháng 8-2014).

Tại thời điểm kiểm tra ở khoảng cách 10 m (tính từ hàng rào trang trại), không phát hiện mùi hôi thối, không có nhiều ruồi, muỗi; phía tây trang trại có 1 bãi chất thải che phủ bạt, thời điểm kiểm tra không phát hiện mùi hôi.

UBND xã Nga Sơn khẳng định, đến nay trang trại đã hết thời hạn được phép hoạt động theo quyết định của UBND huyện Nga Sơn cũ. Ngoài ra, 9.000 m2 đất còn lại (là đất lúa), gia đình ông Tùng tự ý xây dựng các công trình trái phép.

UBND huyện Nga Sơn đã yêu cầu gia đình ông Tùng dừng hoạt động, tháo dỡ công trình trên đất, hoàn trả lại hiện trạng sử dụng đất.