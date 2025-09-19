Trang trại hàng trăm con bò "mọc" trái phép sát khu dân cư bị xử phạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trang trại hàng trăm con bò "mọc" trái phép sát khu dân cư bị xử phạt

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chính quyền ở Thanh Hóa đã xử phạt trang trại hàng trăm con bò "mọc" sát khu dân cư, và yêu cầu tháo dỡ trong vòng 10 ngày

Ngày 19-9, tin từ UBND xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Tùng, chủ trang trại hàng trăm con bò "mọc" sát khu dân cư tại xã Nga Sơn, gây mùi hôi thối khiến người dân địa phương bất bình.

Trang trại hàng trăm con bò "mọc" trái phép sát khu dân cư bị xử phạt- Ảnh 1.

Trang trại bò "mọc" trái phép gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường ở Thanh Hóa

Theo quyết định, ông Tùng bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng vì thực hiện hành vi chuyển 9.600 m2 đất trồng lúa sang mục đích khác mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

UBND xã Nga Sơn yêu cầu ông Tùng khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày 17-9.

Trang trại gây ô nhiễm môi trường

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo phản ánh của người dân thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn (trước đây là khu phố Thắng Thịnh, thị trấn Nga Sơn), tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua họ rất lo lắng, bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ khu nuôi nhốt bò trái phép, có quy mô giống như một trang trại bò của hộ ông Nguyễn Văn Tùng (người dân địa phương) "mọc" ngay sát khu dân cư.

Mặc dù, người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương (cả chính quyền cũ và mới), thế nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu nuôi nhốt này vẫn không được xử lý triệt để khiến mùi hôi thối, ô nhiễm nguồn nước ngày càng trầm trọng.

Trang trại hàng trăm con bò "mọc" trái phép sát khu dân cư bị xử phạt- Ảnh 2.

Hàng trăm con bò được nuôi nhốt khiến người dân bất bình vì ô nhiễm môi trường

Ghi nhận thực tế cho thấy, trang trại bò này rộng hàng ngàn m2, có một dãy nhà cũ và một dãy nhà mới được xây dựng chưa lâu. Trong giữa trang trại có một hồ lớn, có chứa nước màu sắc đen ngòm (giống như khu chứa nước thải của bò) không được thiết kế giống như những bể chứa theo quy định.

Bên cạnh khu trang trại, có một cái ao lớn, màu nước cũng đen ngòm khác thường so với màu sắc ở những ao nước bên cạnh. Ngoài ra, các phế phẩm (phân bò) bên trong khu nuôi nhốt cũng được chất đống lộ thiên hoặc đóng trong các bao tải. Từ đây, nước thải đen ngòm rỉ ra chảy khắp nơi, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Sau khi báo chí phản ánh, Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung các cơ quan báo chí phản ánh, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Trang trại hàng trăm con bò "mọc" trái phép sát khu dân cư bị xử phạt- Ảnh 3.
Trang trại hàng trăm con bò "mọc" trái phép sát khu dân cư bị xử phạt- Ảnh 4.

Nguồn nước đen ngòm ở trang trại bò của gia đình ông Tùng

Theo báo cáo của UBND xã Nga Sơn, hiện trang trại nuôi bò của ông Nguyễn Văn Tùng thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn đang nuôi nhốt 870 con bò theo quy trình đệm lót sinh học trên khu đất có diện tích trên 10.000 m2. Trong đó, có 1.184 m2 được UBND huyện Nga Sơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 24-9-2003 (thời hạn đến tháng 8-2014).

Tại thời điểm kiểm tra ở khoảng cách 10 m (tính từ hàng rào trang trại), không phát hiện mùi hôi thối, không có nhiều ruồi, muỗi; phía tây trang trại có 1 bãi chất thải che phủ bạt, thời điểm kiểm tra không phát hiện mùi hôi.

UBND xã Nga Sơn khẳng định, đến nay trang trại đã hết thời hạn được phép hoạt động theo quyết định của UBND huyện Nga Sơn cũ. Ngoài ra, 9.000 m2 đất còn lại (là đất lúa), gia đình ông Tùng tự ý xây dựng các công trình trái phép.

UBND huyện Nga Sơn đã yêu cầu gia đình ông Tùng dừng hoạt động, tháo dỡ công trình trên đất, hoàn trả lại hiện trạng sử dụng đất.

Tin liên quan

Đi thăm trang trại bò gần đập thủy điện, người đàn ông ở Đà Nẵng mất tích nửa tháng

Đi thăm trang trại bò gần đập thủy điện, người đàn ông ở Đà Nẵng mất tích nửa tháng

(NLĐO) – Một người đàn ông ở xã miền núi của TP Đà Nẵng mất tích trong lúc đi thăm trang trại bò tại khu vực hạ lưu đập thủy điện Sông Bung 2.

Trang trại hàng trăm con bò "mọc" sát khu dân cư ở Thanh Hóa gây mùi hôi thối

(NLĐO)- Người dân ở xã Nga Sơn (Thanh Hóa) bức xúc trước tình trạng một trang trại bò có quy mô hàng trăm con "mọc" sát khu dân cư gây mùi hôi thối

Khổ sở vì trang trại chăn nuôi heo ô nhiễm

Tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị, hàng chục hộ dân nhiều năm liền khổ sở vì ô nhiễm từ trang trại chăn nuôi heo Vũ Trung

tỉnh Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính trang trại bò trang trại trại bò gây ô nhiễm xử phạt trại bò
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo