Tranh cãi Arsenal bị “cướp mất phạt đền”

Hải Hưng

(NLĐO) - HLV Mikel Arteta tức giận cho rằng Arsenal bị “cướp” mất một quả phạt đền rõ ràng trong trận hoà Nottingham Forest 0-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

"Pháo thủ London" gây thất vọng khi để Nottingham Forest cầm hòa không bàn thắng tối 17-1, qua đó lỡ cơ hội nới rộng cách biệt lên 9 điểm so Man City, đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch.

Arsenal nhìn chung thiếu sắc bén trước khung thành đối thủ, song HLV Mikel Arteta cho rằng đáng lẽ họ phải được hưởng 11m sau khi Ola Aina bên phía Nottingham Forest để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Ola Aina có vẻ đã chạm tay phải vào bóng để giữ bóng không ra ngoài ở cuối hiệp hai nhưng VAR cho rằng đó là tình huống hợp lệ vì tay anh ở tư thế tự nhiên.

Tranh cãi Arsenal bị “cướp mất phạt đền” - Ảnh 1.

HLV Mikel Arteta tức giận cho rằng Arsenal đáng lẽ phải được hưởng một quả phạt đền trong trận đấu với Nottingham Forest. (Ảnh: AP)

Tranh cãi Arsenal bị “cướp mất phạt đền” - Ảnh 2.

VAR vào cuộc khẳng định Ola Aina của Nottingham Forest không phạm lỗi dùng tay chơi bóng. (Ảnh: X @footballontnt)

Không được hưởng phạt đền ở tình huống này khiến HLV Mikel Arteta tức giận, ông nói với BBC: "Chúng tôi tạo ra 4 cơ hội rất rõ ràng và một quả phạt đền mười mươi nhưng lại không thể thắng trận. Tôi vừa xem lại băng hình, tôi nghĩ đó là ý định rõ ràng cầu thủ Nottingham Forest dùng tay để cản phá bóng trong vòng cấm và đó là một quả phạt đền cho Arsenal. Tôi không hiểu tại sao trọng tài không cho Arsenal hưởng 11m".

HLV Sean Dyche của Nottingham Forest thì có quan điểm hoàn toàn trái ngược, ông nói với TNT Sports: "Nếu tình huống ấy mà chúng tôi phải nhận phạt đền thì hãy bỏ luôn bóng đá đi".

Trong khi trao đổi độc quyền với SunSport, cựu trọng tài Premier League Mark Halsey nhận định: "Ở phút 79 trận đấu tại City Ground giữa Nottingham Forest và Arsenal đã có một tình huống bóng chạm tay của Ola Aina".

Ông nhấn mạnh: "Đúng là bóng có chạm tay Ola Aina nhưng theo quan điểm của tôi, cánh tay cậu ấy ở vị trí tự nhiên trong pha bóng đó. Cánh tay đang ở trên cao và hạ xuống cùng lúc bóng đi xuống. Đúng là bóng chạm tay nhưng đó không phải hành động cố ý".

Cựu trọng tài Anh quả quyết: "Theo tôi, trọng tài Michael Oliver và VAR đã đưa ra quyết định hoàn toàn chính xác. Đó không phải quả phạt đền".

HLV Arteta cũng thừa nhận Arsenal lẽ ra cần làm tốt hơn với chính những cơ hội của mình, thay vì trông chờ các quyết định có lợi.

"Chúng tôi có thể làm tốt hơn nhưng điều này đang xảy ra ở khắp mọi giải đấu với mọi đội bóng. Chúng tôi phải cải thiện và chơi tốt hơn, đặc biệt là khi tạo ra 4 cơ hội rõ ràng thì bạn phải tận dụng được" - nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

Từng lập hat-trick cho Arsenal tại Cup FA cuối tuần trước nhưng Gabriel Martinelli lại vô duyên bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào khung thành trống trong hiệp một trận đấu với Nottingham Forest.

Arsenal vẫn kịp nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu lên 7 điểm với Man City, đội thua Man Utd 0-2 ở derby Manchester.

Tuy nhiên, việc đội chủ sân Emirates mất điểm trước Nottingham Forest có thể giúp Aston Villa thu hẹp cách biệt xuống còn 4 điểm, nếu họ thắng Everton tối 18-1.



