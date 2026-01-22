HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tranh hạng ba U23 châu Á 2026: Chờ đợi cái kết đẹp cho U23 Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) - Đã hoàn thành mục tiêu lọt vào Tốp 4 chung cuộc VCK U23 châu Á 2026 song U23 Việt Nam muốn có màn trình diễn mãn nhãn trước khi kết thúc giải đấu

Trận đấu tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, diễn ra lúc 22 giờ ngày 23-1, không chỉ mang ý nghĩa thứ hạng, mà còn là màn tổng kết cho hành trình đầy cảm xúc của hai đội bóng từng được xem là ứng viên cho chức vô địch.

Tranh hạng ba U23 châu Á 2026: Chờ đợi cái kết đẹp cho U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Lý Đức (3) sẽ vắng mặt ở trận tranh hạng 3 vì thẻ phạt

Chờ cái kết viên mãn

Với U23 Việt Nam, đây là lần thứ 2 trong lịch sử góp mặt ở Top 4 đội xuất sắc nhất VCK U23 châu Á. Dù không thể vượt qua U23 Trung Quốc ở bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có quyền tự hào khi đã tiến một bước dài về chuyên môn, bản lĩnh và vị thế. Trận đấu với U23 Hàn Quốc vì thế mang ý nghĩa danh dự, khẳng định sự trưởng thành của một tập thể đang trên đà chuyển mình.

Điểm mạnh lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải năm nay nằm ở sự kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu ổn định. HLV Kim Sang-sik đã xây dựng cho đội một lối chơi đề cao tính kiểm soát bóng, chủ động tấn công và chuyển đổi trạng thái linh hoạt. Hàng thủ với sự gắn kết tốt đã giúp U23 Việt Nam đứng vững trước nhiều đối thủ mạnh, trong khi tuyến giữa cho thấy khả năng tranh chấp và phân phối bóng ngày càng hiệu quả.

Tranh hạng ba U23 châu Á 2026: Chờ đợi cái kết đẹp cho U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Dẫu vậy, bài toán ghi bàn vẫn là thách thức không nhỏ. Trước một đối thủ có khả năng pressing và tốc độ cao như U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ cần sự chính xác trong những tình huống phản công, cũng như sự tỏa sáng cá nhân của các trụ cột trên hàng công.

U23 Hàn Quốc vớt vát thể diện

U23 Hàn Quốc bước vào trận tranh hạng ba với tâm thế của một "ông lớn" chưa trọn vẹn tham vọng. Thất bại trước U23 Nhật Bản ở bán kết khiến đội bóng xứ kim chi lỡ hẹn với trận chung kết, nhưng xét về lực lượng và chiều sâu đội hình, họ vẫn là một trong những đội bóng giàu kinh nghiệm nhất giải đấu.

Tranh hạng ba U23 châu Á 2026: Chờ đợi cái kết đẹp cho U23 Việt Nam - Ảnh 3.

U23 Hàn Quốc là đội bóng có ưu thế về thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Lối chơi giàu năng lượng, pressing liên tục cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt giúp họ luôn duy trì sức ép lớn lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, thất bại ở bán kết cũng phơi bày những thời điểm mất tập trung và hạn chế trong khâu phòng ngự khi bị phản công nhanh.

Trận tranh hạng ba nhiều khả năng sẽ chứng kiến U23 Hàn Quốc chủ động kiểm soát thế trận, trong khi U23 Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, chờ đợi cơ hội từ những pha bóng cố định hoặc phản công.

Cuộc đấu của danh dự và niềm tin

Xét trên nhiều khía cạnh, U23 Hàn Quốc vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự chịu đựng. Những gì đã thể hiện tại giải đấu kỳ này cho thấy thầy trò ông Kim Sang-sik đủ khả năng tạo ra một trận đấu sòng phẳng, thậm chí gây bất ngờ nếu tận dụng tốt thời cơ.

Dù kết quả ra sao, trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 vẫn là cơ hội để U23 Việt Nam khép lại hành trình bằng một dấu ấn đẹp, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho chặng đường phát triển phía trước của bóng đá trẻ Việt Nam.

Tranh hạng ba U23 châu Á 2026: Chờ đợi cái kết đẹp cho U23 Việt Nam - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

U23 Việt Nam tìm lời chia tay đẹp trước U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam tìm lời chia tay đẹp trước U23 Hàn Quốc

(NLĐO) - Gác lại nỗi buồn, U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc với hy vọng khép lại hành trình đầy nỗ lực bằng một chiến thắng.

U23 Việt Nam - vấp ngã để trưởng thành

Thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết Giải U23 châu Á năm 2026 để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ

Trung vệ Hiểu Minh của U23 Việt Nam sẽ phẫu thuật tại Hà Nội

(NLĐO) - Nguyễn Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải ở trận bán kết với U23 Trung Quốc hôm 20-1 và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng.

U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc VCK U23 châu Á 2026
