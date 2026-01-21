Trung vệ Hiểu Minh của U23 Việt Nam sẽ phẫu thuật tại Hà Nội

Trận thua trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 còn khiến U23 Việt Nam tổn thất lực lượng trước màn chạm trán U23 Hàn Quốc. Ở trận đấu tranh hạng ba chung cuộc vào ngày 23-1, đoàn quân HLV Kim Sang-sik sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi trung vệ "thép" Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức.

Lý Đức dính thẻ đỏ, trong khi Hiểu Minh phải rời sân bằng cáng ở phút 30 hiệp 1 vì chấn thương nặng. Tình huống xảy ra khi Hiểu Minh cố gắng đánh chặn Xiang Yuwang sát đường biên ngang bên phần sân U23 Việt Nam. Sau pha va chạm mạnh, trung vệ U23 Việt Nam ngã quỵ ôm gối đau đớn và được đưa lên xe cứu thương, chuyển thẳng tới bệnh viện cấp cứu.

Kết quả thăm khám chuyên sâu bằng siêu âm cơ xương khớp, chụp X-quang và MRI cho thấy Nguyễn Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải. Sau khi trở về nước, cầu thủ này sẽ được các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị.

Với dạng chấn thương nặng này, cầu thủ cần được phẫu thuật và mất thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Hiểu Minh được đánh giá là trụ cột nơi hàng phòng ngự U23 Việt Nam, đá chính cả 4 trận tại giải. Trung vệ sinh năm 2004 được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận ra quân thắng U23 Jordan, trong đó anh trực tiếp ghi bàn ấn định tỉ số chung cuộc 2-0.

Tính đến trước trận bán kết, Hiểu Minh cũng đứng thứ hai về số pha giải nguy nhiều nhất giải với 36 lần, chỉ sau trung vệ Xiao Peng của U23 Trung Quốc (46 lần).

Trường hợp chấn thương của trung vệ trẻ đang có phong độ rất cao như Hiểu Minh là tổn thất nặng đối với U23 Việt Nam cũng như CLB PVF-CAND ở mùa giải V-League 2025-2026.