U23 Việt Nam tìm lời chia tay đẹp trước U23 Hàn Quốc

Hoàng Hiệp - Ảnh: AFC

(NLĐO) - Gác lại nỗi buồn, U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc với hy vọng khép lại hành trình đầy nỗ lực bằng một chiến thắng.

Thất bại ở trận bán kết là cú ngã đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại VCK U23 châu Á 2026. Trước U23 Trung Quốc, "Những chiến binh sao vàng" tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, song có phần bị động. Việc chưa kịp thích nghi với lối chơi của đối thủ khiến U23 Việt Nam nhanh chóng đánh mất thế trận và sụp đổ sau những thời điểm bước ngoặt.

U23 Việt Nam tìm lời chia tay đẹp trước U23 Hàn Quốc - Ảnh 1.

U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba cùng tâm thế “không còn gì để mất”

Trong trận tranh hạng ba sắp tới với U23 Hàn Quốc vào 22 giờ ngày 23-1, đại diện Đông Nam Á phải đối diện cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Cả hai trụ cột của hàng phòng ngự là Nguyễn Hiểu Minh (bị chấn thương) và Phạm Lý Đức (bị treo giò vì thẻ đỏ) đều không thể ra sân. Trong khi đó, nhiều cầu thủ chủ chốt của đội đang cho thấy dấu hiệu "quá tải" sau chuỗi ngày thi đấu liên tục.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc tiến vào trận đấu này với lực lượng ổn định hơn. Đội hình của họ gần như không có nhiều tổn thất, tạo cơ hội để HLV Lee Min-sung thoải mái lựa chọn phương án chiến thuật phù hợp. Bên cạnh đó, thất bại 0-1 trước U23 Nhật Bản ở bán kết khiến đội bóng xứ kim chi chịu nhiều áp lực, song cũng tạo động lực mạnh mẽ để họ hướng tới vị trí hạng ba như một cách khép lại giải đấu trong danh dự.

Xuyên suốt chiến dịch, thầy trò HLV Lee Min-sung liên tục bị truyền thông nước nhà đánh giá thi đấu thiếu thuyết phục, đặc biệt sau khởi đầu đầy chật vật với chỉ 1 chiến thắng ở vòng bảng. Dù vậy, đại diện Đông Á đã có sự cải thiện đáng kể ở khâu tấn công, pressing và chuyển đổi trạng thái kể từ vòng tứ kết gặp U23 Úc.

U23 Việt Nam tìm lời chia tay đẹp trước U23 Hàn Quốc - Ảnh 2.

U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn về lực lượng và trình độ chuyên môn

Mặt khác, một trong những yếu tố khiến U23 Hàn Quốc không thể chủ quan là sự hiện diện của HLV Kim Sang-sik. Thuyền trưởng U23 Việt Nam từng dẫn dắt CLB Jeonbuk Hyundai từ năm 2021 đến 2023, được xem là người "hiểu bóng đá Hàn Quốc hơn bất kỳ ai". 

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, "Những chiến binh sao vàng" thi đấu gắn kết, kỷ luật và chưa bao giờ từ bỏ kể cả khi bị đối thủ dẫn trước như ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.

Ngoài ra, đội bóng xứ kim chi từng nhận thất bại ở tứ kết U23 châu Á 2024 sau loạt luân lưu 11 m trước Indonesia của HLV Shin Tae-yong. Vì vậy, việc tiếp tục đối mặt một nhà cầm quân người Hàn Quốc phần nào gây ra áp lực tâm lý đối với đại diện này.

U23 Việt Nam tìm lời chia tay đẹp trước U23 Hàn Quốc - Ảnh 3.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chơi với tinh thần cống hiến trong trận đấu sắp tới

Với tâm thế "không còn gì để mất", thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ vượt qua nỗi buồn, thi đấu bằng sự thoải mái và tinh thần cống hiến để khép lại hành trình U23 châu Á 2026 bằng màn trình diễn xứng đáng với những gì họ đã gây dựng suốt thời gian qua.

Trận tranh hạng ba là cuộc đối đầu của hai trạng thái trái ngược nhau. Một U23 Việt Nam sứt mẻ, đang chịu áp lực lớn sau cú ngã đau và một U23 Hàn Quốc khát khao chiến thắng để giữ lại niềm tự hào của thế lực hàng đầu bóng đá châu lục.

Tranh hạng ba Giải U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

U23 Việt Nam tìm lời chia tay đẹp trước U23 Hàn Quốc - Ảnh 4.

U23 Hàn Quốc U23 Việt Nam HLV Kim Sang-sik VCK U23 châu Á 2026
