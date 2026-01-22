U23 Việt Nam - vấp ngã để trưởng thành

Trong hành trình trưởng thành của một thế hệ cầu thủ, những cú vấp ngã giúp họ hiểu rõ mình hơn, định vị bản thân để bước tiếp. Với U23 Việt Nam, tương lai vẫn còn đang rộng mở, không nên quá nặng nề vì một trận thua.

Lỗi nhịp sau chuỗi trận ấn tượng

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đã thể hiện phong độ hiếm có với chuỗi 15 trận thắng bất bại, kéo dài từ giải U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á, SEA Games 33 cho đến những trận toàn thắng ở vòng bảng và tứ kết vòng chung kết U23 châu Á. Đó không chỉ là thành tích, mà còn là sự tích lũy mạnh mẽ về niềm tin, tinh thần và bản lĩnh thi đấu.

Tuy nhiên, trong thể thao đỉnh cao, khi phong độ và tinh thần lên đến đỉnh cũng là lúc rủi ro xuất hiện. U23 Việt Nam bước vào bán kết với khí thế rất cao, trong khi U23 Trung Quốc vốn bị đánh giá thấp với lối chơi khô khan, thiếu sáng tạo. Thứ tưởng chừng bất lợi hóa ra lại là vũ khí tâm lý cực kỳ hiệu quả để U23 Trung Quốc có trận đấu bùng nổ, đúng lúc cầu thủ trẻ Việt Nam bộc lộ nhiều sơ hở nhất.

Cách tiếp cận quen thuộc của HLV Kim Sang-sik thường dồn trọng tâm sức mạnh vào nửa sau trận đấu, lần này đã bị HLV Antonio Puche đọc vị. Khi đối phương không chọn phòng ngự như thường lệ mà kiểm soát bóng tấn công thì U23 Việt Nam bị phong tỏa và lúng túng trong việc chuyển trạng thái.

Các cầu thủ U23 Việt Nam (trái) cần phải vượt qua áp lực, hướng về phía trước... (Ảnh: AFC)

Yếu tố thể lực cũng trở thành vấn đề lớn với các học trò ông Kim. Sau chuỗi trận thăng hoa, tung hết "vốn liếng", nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam đã xuống sức đúng vào thời điểm quan trọng nhất của trận bán kết. Đội hình vốn đã chịu áp lực lại càng xộc xệch hẳn khi hậu vệ chủ chốt Hiểu Minh dính chấn thương, buộc phải rời sân. Điều này khiến hàng phòng ngự U23 Việt Nam mất cân bằng và trở nên mong manh.

Dù HLV Kim Sang-sik có những điều chỉnh nhân sự nhưng mọi thứ không mang lại hiệu quả như thường lệ. Anh Quân chưa quen áp lực cao khi phòng ngự. Quốc Việt vẫn mất hút như mọi khi. Đình Bắc không ở trạng thái thể lực tốt nhất. Các gương mặt khác như Văn Thuận, Thanh Nhàn đánh mất sự thanh thoát quen thuộc. Khi các bàn thua liên tiếp xuất hiện, đó cũng là lúc tập thể U23 Việt Nam trở nên lỗi nhịp, không còn là chính mình.

Mạnh mẽ hướng về phía trước

Tập thể U23 Việt Nam vẫn còn tiếp tục hành trình tại giải lần này với trận tranh hạng 3 cùng U23 Hàn Quốc.

Thay vì đặt nặng thắng thua, chúng ta xem đây là trải nghiệm, cọ xát quý giá trước một đối thủ vốn rất mạnh thuộc tốp đầu châu lục. Thay vì suy sụp, bi quan, các cầu thủ U23 Việt Nam hãy đủ mạnh mẽ hướng về phía trước. Đừng để tâm đến những lời chỉ trích cực đoan, sự phán xét phiến diện của một bộ phận dư luận. Ngược lại, U23 Việt Nam phải biết vượt qua áp lực, cầu tiến, tự mở ra con đường của chính mình.

Nhìn lại lịch sử, sau kỳ tích Á quân Thường Châu 2018, đội U23 Việt Nam các thời kỳ đã 2 lần dừng bước ở tứ kết. Nhưng lần này, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiệm cận thành tích lịch sử mà HLV Park Hang-seo cùng thế hệ Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Công Phượng... từng tạo lập cách đây 8 năm. Điều đó khẳng định bóng đá trẻ Việt Nam đang dần trở lại đúng hướng.

Nên nhớ, năng lực không thể có được bằng những cú nhảy vọt tức thì, mà cần đủ thời gian để tích lũy. U23 Việt Nam lần này tạo ra bước chuyển về nền tảng thể lực, sức bền, tư duy chiến thuật và kỹ năng chơi bóng của nhiều cá nhân ngày càng hoàn thiện.

Nhìn về tương lai, những cầu thủ hiện tại hoàn toàn có cơ hội để trở thành những nhân tố quan trọng, giúp hình thành bộ khung mới cho tuyển quốc gia. Vì vậy những trải nghiệm, thăng hoa hay va vấp ở giải U23 tại Ả Rập Saudi đều mang đến cho họ những bài học giá trị.

Những cá nhân nổi bật như Trung Kiên, Đình Bắc... cần được hỗ trợ tìm cơ hội trải nghiệm tại các giải đấu phù hợp ở nước ngoài - nơi cầu thủ trẻ chúng ta có điều kiện vượt qua giới hạn bản thân. Nhưng ngay lúc này, các cầu thủ cần mạnh mẽ về ý chí, cầu thị, sửa sai để tiến bộ.