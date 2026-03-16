Tranh luận quanh việc đang nghỉ phép nhưng vẫn bị sếp “réo tên”

Mới đây, một bài đăng kèm hình ảnh chia sẻ về việc một người bị cấp trên liên tục gọi điện khi đang nghỉ phép thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng xã hội.

Sự việc này làm dấy lên nhiều tranh luận về ranh giới giữa trách nhiệm công việc và thời gian cá nhân của người lao động.

Theo nội dung được đăng tải, một tài khoản viết (nguyên văn): "Đây là sếp t các m ạ. T đi máy bay nên không có sóng và sếp t dư lày. Chưa hết, t xin nghỉ cả ngày, bay từ 10:30 - 12:40, trong khi công việc phát sinh lúc 13:00, và sếp t 30 phút gọi t 3 lần để claim là không hoàn thành công việc. Comment cả với nhân sự như thế và bảo không cho t nghỉ phép".

Ảnh chụp màn hình các cuộc gọi từ cấp trên và nội dung trao đổi được đăng tải kèm bài viết, thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội

Ngay dưới bài đăng, tài khoản này tiếp tục cập nhật thêm diễn biến vụ việc. Theo đó, người này cho biết dù đã xin nghỉ phép từ trước nhưng vẫn liên tục nhận các cuộc gọi từ cấp trên. Điều đó khiến người này cảm thấy bị gây áp lực và cho rằng quyền nghỉ phép của mình chưa được tôn trọng.

Những chia sẻ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người dùng tham gia bình luận và bày tỏ quan điểm.

Một tài khoản chia sẻ trải nghiệm tích cực tại nơi làm việc: "Sếp tui không bao giờ làm phiền ngày nghỉ của nhân viên, còn khuyên tắt thông báo nếu nghỉ, có việc gấp sẽ liên hệ...".

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến tranh luận về ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân

Một số ý kiến khác còn khuyên chủ bài đăng nên cân nhắc rời môi trường làm việc hiện tại. Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến cho rằng cần nhìn nhận câu chuyện từ nhiều góc độ.

Trong thực tế công việc, các tình huống phát sinh đột xuất là điều khó tránh khỏi. Nếu nhân viên đang nghỉ phép nhưng lại là người trực tiếp phụ trách và nắm rõ nhất thông tin hoặc tiến độ công việc, thì việc cấp trên liên hệ để hỏi thêm chi tiết nhằm xử lý kịp thời cũng có thể xảy ra.

Một tài khoản bình luận: "Nếu công việc phát sinh lúc 13 giờ mà bạn là người phụ trách chính thì sếp gọi hỏi cũng dễ hiểu. Có khi sếp cần thông tin gấp để xử lý công việc".

Một ý kiến khác cũng cho rằng khi nghỉ phép, người lao động nên chủ động bàn giao công việc hoặc thông báo rõ người thay thế để tránh tình huống bị động.

Theo các chuyên gia nhân sự, những tranh cãi như trên không hiếm trong môi trường công sở hiện nay, đặc biệt khi ranh giới giữa thời gian làm việc và thời gian cá nhân ngày càng mờ nhạt.

Sự phát triển của các nền tảng liên lạc trực tuyến khiến nhiều người lao động gần như luôn trong trạng thái "kết nối", từ đó làm nảy sinh kỳ vọng phải phản hồi công việc ngay cả ngoài giờ làm việc hoặc trong thời gian nghỉ phép.

Các chuyên gia cũng cho rằng nếu doanh nghiệp chưa xây dựng được cơ chế bàn giao và dự phòng nhân sự rõ ràng, công việc dễ rơi vào tình trạng phụ thuộc vào một vài cá nhân. Khi đó, chỉ cần nhân sự phụ trách vắng mặt cũng có thể khiến quá trình xử lý công việc bị gián đoạn.

Vì vậy, trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, mỗi vị trí cần có phương án thay thế hoặc người hỗ trợ để bảo đảm công việc vẫn được vận hành khi nhân sự chính nghỉ phép. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả công việc mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của người lao động.

Bức xúc trên mạng xã hội có thể kéo theo rủi ro pháp lý Theo luật sư Trương Văn Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, thành viên Đoàn Luật sư TPHCM - Bộ Luật Lao động 2019 quy định người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động được nghỉ ít nhất 12 ngày phép/năm (đối với công việc trong điều kiện bình thường) và vẫn hưởng nguyên lương. Khi doanh nghiệp đã chấp thuận, thời gian này được xem là thời gian nghỉ phép hợp pháp. Pháp luật không quy định người lao động phải tiếp tục xử lý công việc trong thời gian nghỉ phép. “Về nguyên tắc, khi đang nghỉ phép đúng quy định, người lao động không có nghĩa vụ làm việc hay phản hồi yêu cầu công việc từ doanh nghiệp” – luật sư Tuấn cho biết. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, doanh nghiệp có thể đề nghị người lao động hỗ trợ hoặc quay lại làm việc trên cơ sở thỏa thuận và có chế độ phù hợp. Đồng thời, người lao động cũng cần bàn giao công việc trước khi nghỉ theo quy định nội bộ của doanh nghiệp. Luật sư Tuấn cũng lưu ý việc đăng tải nội dung trao đổi với người quản lý hoặc thông tin nội bộ doanh nghiệp lên mạng xã hội cần thận trọng. Nếu nội dung thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân hoặc hình ảnh doanh nghiệp, người đăng tải có thể đối mặt với rủi ro pháp lý. Tùy tính chất, mức độ, hành vi này có thể bị xem xét theo quy định về trách nhiệm dân sự trong Bộ Luật Dân sự 2015 hoặc các quy định liên quan việc sử dụng mạng xã hội theo Luật An ninh mạng 2018.



