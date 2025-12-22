Tránh vòng luẩn quẩn

Cũng chừng ấy thời gian, việc ứng xử với không gian dành cho người đi bộ không có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt.

Trong nỗ lực gần đây, đầu tháng 12-2025, UBND TP Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị. Sự quyết tâm của chính quyền TP Hà Nội được ấn định qua 2 giai đoạn, với năm 2027 là mốc thời gian để đường phố quy củ như mong đợi.

Tại TP HCM, sau đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến thẩm định từ Sở Tư pháp, từ cuối tháng 11-2025, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp xã siết chặt quản lý, chấm dứt tình trạng sử dụng sai quy định đối với lòng đường, vỉa hè. Đáng chú ý, trong văn bản, lực lượng chức năng địa phương được giao xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, đồng thời đẩy mạnh xử phạt qua hình ảnh theo Nghị định 168/2024, bao gồm việc trừ điểm giấy phép lái xe nếu để phương tiện lấn chiếm vỉa hè.

Đến nay, ở ít nhất 2 đô thị lớn nêu trên, không ít đoạn vỉa hè từng lộn xộn đã gọn gàng hơn. Đó là tín hiệu tích cực để bước vào năm mới 2026.

Dù vậy, để tránh vòng lẩn quẩn "lấn chiếm, ra quân, tái lấn chiếm…", bên cạnh sự đồng bộ về giải pháp thì tính bền vững đối với hiện trạng được lập lại phải được đặt lên hàng đầu. Nghĩa là, dù vỉa hè đã cơ bản đi vào nền nếp, tinh thần "ra quân" phải luôn thường trực ở những người có trách nhiệm quản lý đô thị. Trong đó, mọi hành vi xâm phạm vỉa hè, từ bày bàn ghế, đặt xe hàng rong, tập kết rác đến điều khiển phương tiện leo lề… cần phải bị xử lý nghiêm khắc, thường xuyên.