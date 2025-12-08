Trao 700 triệu đồng cho Trường Mầm non Diên Lạc tái thiết sau lũ dữ

Sáng 8-12, trong khuôn khổ Chương trình "Trái tim Miền Trung" 2025, Báo Người Lao Động phối hợp với Liên minh Hợp tác xã TPHCM đã trao 700 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa sau thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Trong đó, bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ 350 triệu đồng.

Tham dự lễ trao hỗ trợ có bà Trần Thu Mai – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Đình Thuần – Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, cùng đại diện chính quyền địa phương.

Phía Liên minh HTX TPHCM có ông Trần Ngọc Hưng – Chủ tịch Liên minh HTX TPHCM làm Trưởng đoàn, ông Nguyễn Quang Tuyên – Phó Chủ tịch cùng các thành viên. Báo Người Lao Động có ông Nguyễn Hồng Ánh – Trưởng Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ – Tây Nguyên cùng đoàn công tác.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa tham dự buổi lễ trao tặng kinh phí

Tổng mức hỗ trợ cho Trường Mầm non Diên Lạc là 700 triệu đồng, gồm 350 triệu đồng do bạn đọc Báo Người Lao Động tài trợ và 350 triệu đồng do Liên minh HTX TPHCM đóng góp. Số tiền được dùng để sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm các thiết bị hư hỏng do lũ.

Bà Đinh Thị Mai Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Diên Lạc, cho biết trận lũ lịch sử khiến nước dâng rất nhanh, toàn bộ tầng 1 bị ngập nặng làm hư hỏng toàn bộ thiết bị dạy học. Hơn 200 m tường rào phía trước cũng bị sập, gây mất an toàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động dạy – học.

Trang thiết bị của Trường mầm non Diên Lạc bị hư hại

Các cháu nhỏ cần thiết bị dạy học

Ông Lê Đình Thuần cho biết toàn tỉnh Khánh Hòa có 33 trường học bị thiệt hại trong đợt mưa lũ từ ngày 16-11 đến 22-11. Trường Mầm non Diên Lạc là đơn vị đầu tiên được hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ông yêu cầu nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết về sửa chữa, mua sắm thiết bị và sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích.

Bà Trần Thu Mai nhấn mạnh: TPHCM đã kịp thời cử các đoàn công tác đến hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa với tinh thần "nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm". Bà ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Chương trình "Trái tim Miền Trung" của Báo Người Lao Động và Liên minh HTX TPHCM đối với nhà trường.

Bà Trần Thu Mai – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa - phát biểu

Nhà trường cam kết sử dụng đúng mục đích khoản kinh phí được hỗ trợ, đồng thời cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật.