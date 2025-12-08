Trao 700 triệu đồng cho Trường Mầm non Diên Lạc tái thiết sau lũ dữ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trao 700 triệu đồng cho Trường Mầm non Diên Lạc tái thiết sau lũ dữ

Tin, ảnh, clip: Kỳ Nam

(NLĐO)- Báo Người Lao Động và Liên minh Hợp tác xã TPHCM là các đơn vị đầu tiên hỗ trợ 700 triệu đồng để trường học ở Khánh Hòa tái thiết sau lũ

Sáng 8-12, trong khuôn khổ Chương trình "Trái tim Miền Trung" 2025, Báo Người Lao Động phối hợp với Liên minh Hợp tác xã TPHCM đã trao 700 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa sau thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Trong đó, bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ 350 triệu đồng.

Tham dự lễ trao hỗ trợ có bà Trần Thu Mai – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Đình Thuần – Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, cùng đại diện chính quyền địa phương.

Phía Liên minh HTX TPHCM có ông Trần Ngọc Hưng – Chủ tịch Liên minh HTX TPHCM làm Trưởng đoàn, ông Nguyễn Quang Tuyên – Phó Chủ tịch cùng các thành viên. Báo Người Lao Động có ông Nguyễn Hồng Ánh – Trưởng Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ – Tây Nguyên cùng đoàn công tác.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa tham dự buổi lễ trao tặng kinh phí

Tổng mức hỗ trợ cho Trường Mầm non Diên Lạc là 700 triệu đồng, gồm 350 triệu đồng do bạn đọc Báo Người Lao Động tài trợ và 350 triệu đồng do Liên minh HTX TPHCM đóng góp. Số tiền được dùng để sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm các thiết bị hư hỏng do lũ.

- Ảnh 2.

Chương trình "Trái tim Miền Trung" của Báo Người Lao Động trao 350 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Diên Lạc

- Ảnh 3.

Liên minh Hợp tác xã TP HCM đã trao 350 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Diên Lạc

Bà Đinh Thị Mai Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Diên Lạc, cho biết trận lũ lịch sử khiến nước dâng rất nhanh, toàn bộ tầng 1 bị ngập nặng làm hư hỏng toàn bộ thiết bị dạy học. Hơn 200 m tường rào phía trước cũng bị sập, gây mất an toàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động dạy – học.

- Ảnh 4.

Trang thiết bị của Trường mầm non Diên Lạc bị hư hại

- Ảnh 5.

Các cháu nhỏ cần thiết bị dạy học

Ông Lê Đình Thuần cho biết toàn tỉnh Khánh Hòa có 33 trường học bị thiệt hại trong đợt mưa lũ từ ngày 16-11 đến 22-11. Trường Mầm non Diên Lạc là đơn vị đầu tiên được hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ông yêu cầu nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết về sửa chữa, mua sắm thiết bị và sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích.

Bà Trần Thu Mai nhấn mạnh: TPHCM đã kịp thời cử các đoàn công tác đến hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa với tinh thần "nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm". Bà ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Chương trình "Trái tim Miền Trung" của Báo Người Lao Động và Liên minh HTX TPHCM đối với nhà trường.

- Ảnh 6.

Bà Trần Thu Mai – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa - phát biểu

Nhà trường cam kết sử dụng đúng mục đích khoản kinh phí được hỗ trợ, đồng thời cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật.

CLIP: Trao 700 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Diên Lạc khắc phục thiệt hại sau lũ dữ

Tin liên quan

Chương trình “Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai

Chương trình “Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai

(NLĐO) – Chương trình “Trái tim miền Trung” của Báo Người Lao Động đã trao 100 suất quà nhằm san sẻ khó khăn với bà con xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai

"Trái tim miền Trung" tiếp nhận 431 triệu đồng từ 2 vợ chồng ở Nha Trang

(NLĐO) - Hai vợ chồng ở Nha Trang cho biết rất tin yêu chương trình "Trái tim miền Trung" và muốn dành số tiền hỗ trợ các gia đình mất người thân trong đợt lũ

Trái tim miền Trung trao nhiều suất quà ý nghĩa tại xã Nam Phước, Đà Nẵng

(NLĐO) - Sự hỗ trợ kịp thời của Báo Người Lao Động góp phần giúp Trường Tiểu học số 3 Nam Phước sớm ổn định công tác dạy và học sau đợt mưa lũ lịch sử.

tỉnh Khánh Hòa Hợp tác xã Khánh Hòa Ủy ban MTTQ Trường mầm non trái tim miền trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo