Văn hóa - Văn nghệ

Trao giải Cuộc thi sáng tác tranh về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Yến Anh

(NLĐO)- Tác giả Nguyễn Duy Thành với tác phẩm “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” đoạt giải nhất cuộc thi.

Sáng 28-5, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trao giải Cuộc thi sáng tác tranh về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 1.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Duy Thành

Theo Ban Tổ chức, chỉ sau hơn hai tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ nhiều tác giả trên khắp cả nước. 1.852 tác phẩm gửi về đến từ các họa sĩ chuyên nghiệp và sự góp mặt của lực lượng đoàn viên thanh niên tại các trường học, thanh niên quân đội, cùng nhiều em học sinh trung học cơ sở và tiểu học.

Qua hai vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, căn cứ thực tế chất lượng các tác phẩm dự thi, ngoài các giải thưởng đã công bố trong Thể lệ, Ban Tổ chức đã xét bổ sung: 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Phong trào và 3 giải Sáng tạo, nâng tổng số giải thưởng cá nhân lên tới 15 giải, giải tập thể là 2 giải.

Các tác phẩm được tuyển chọn qua nhiều tiêu chí, với sự tham gia của những họa sĩ giàu kinh nghiệm như: Họa sĩ Lương Xuân Đoàn (Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam); Họa sĩ Lê Tiến Vượng (Chi hội trưởng Chi hội Đồ họa 2, Hội Mỹ thuật Việt Nam); Họa sĩ Trịnh Bá Quát (Chi hội trưởng Chi hội Đồ họa 1, Hội Mỹ thuật Việt Nam)...

Trao giải Cuộc thi sáng tác tranh về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 2.

Tác giả Nguyễn Duy Thành với tác phẩm đoạt giải Nhất

Trong đó, giành giải Nhất là tác giả Nguyễn Duy Thành, phường Phúc Lợi, Hà Nội, với tác phẩm "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Gắn bó nhiều năm với công tác Đoàn, tác giả Nguyễn Duy Thành cho biết tác phẩm được phát triển theo Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với hình tượng chính là chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình, khát vọng tuổi trẻ.

Tác phẩm khẳng định thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo vòng Chung khảo, đánh giá cao các tác phẩm đoạt giải năm nay, với ngôn ngữ hội họa mới mẻ, phá cách. "Đây là tín hiệu vui cho thời kỳ mới của những người trẻ mới, của thế kỷ mới, của kỷ nguyên mới. Chúng tôi hết sức kỳ vọng vào bước chuyển sắp tới của người trẻ Việt"- Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định.

Khai mạc triển lãm 180 tranh cổ động về Bác Hồ tại TPHCM

Khai mạc triển lãm 180 tranh cổ động về Bác Hồ tại TPHCM

(NLĐO) - TPHCM khai mạc triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người.

