Trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến CNVC-LĐ tìm hiểu về Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Sáng 11-11, Tổng LĐLĐ Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến: Công nhân, viên chức - Lao động (CNVC-LĐ) tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Các Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Ngọ Duy Hiểu, Huỳnh Thanh Xuân và đại diện các ban, ngành, đoàn thể tới dự.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (ngoài cùng bên trái) và bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao giải Nhất tập thể Cuộc thi trực tuyến CNVC-LĐ tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cho 2 đơn vị. Ảnh: Hải Nguyễn

Được triển khai từ ngày 19-8 đến ngày 1-10, cuộc thi trực tuyến "CNVC-LĐ tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024" nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong đoàn viên, người lao động.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, qua gần 2 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Về quy mô, cuộc thi đã được triển khai rộng khắp tại 51/51 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, thu hút 353.511 đoàn viên, người lao động tham gia. Trong đó, nhiều đơn vị tích cực trong công tác triển khai, tuyên truyền cho hoạt động, như: Thanh Hóa, TP HCM, Lai Châu, Cao Bằng, Đồng Tháp, Nghệ An, Công đoàn Ngân hàng, Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam...

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 - Ảnh 2.

Ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, đây là những kết quả rất đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh các đơn vị đang phải tập trung cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội là hai luật quan trọng, được Quốc hội khóa XV thông qua với nhiều điểm mới tiến bộ. Trong đó, Luật Công đoàn năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới; khẳng định mạnh mẽ vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2024 tiếp tục tạo hành lang pháp lý trong lĩnh vực an sinh xã hội, hướng tới đảm bảo cuộc sống an toàn, ổn định cho hàng triệu người lao động. Việc tuyên truyền, phổ biến về hai đạo luật này là nhiệm vụ quan trọng, khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động, hiểu pháp luật để thực hiện và bảo vệ mình tốt hơn.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao giải cho tác giả đoạt giải. Ảnh: Hải Nguyễn

Về chất lượng, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, người lao động với hàng chục ngàn bài thi trả lời đúng tuyệt đối, minh chứng cho sự nỗ lực vượt bậc và sự hiểu biết thấu đáo, toàn diện quy định của pháp luật. 

Bên cạnh phần thi kiến thức, hàng trăm ngàn bài luận của đoàn viên, người lao động trong cả nước đã gửi gắm những tình cảm, trải nghiệm và mong ước về vai trò của công đoàn và ý nghĩa của bảo hiểm xã hội trong cuộc sống, thể hiện sự hiểu biết, cảm nhận về 2 đạo luật vốn rất gần gũi, thiết thực với người lao động. 

Thông qua cuộc thi, không chỉ người lao động hiểu biết sâu sắc hơn về pháp luật, mà những cán bộ công đoàn càng nhận rõ hơn trách nhiệm của mình để đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 - Ảnh 4.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, Ban tổ chức cũng tọa đàm giao lưu "Vững vàng vị thế, chắc chắn tương tai"

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh đến ý nghĩa của buổi tổng kết và trao giải khi diễn ra vào ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9-11) và trong những năm qua, Ngày pháp luật Việt Nam đã được Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn triển khai trong toàn quốc thông qua nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi; gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ban tổ chức đã trao 34 giải cá nhân, 24 giải tập thể. Trong đó Giải nhất cá nhân được trao cho anh Nguyễn Phước Hưng, Công đoàn bộ phận Đài Tây Hồ Chí Minh - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. 2 giải Nhất tập thể được trao cho LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - đơn vị có số người tham gia đông nhất và LĐLĐ tỉnh Lai Châu - đơn vị có tỉ lệ đoàn viên tham gia cao nhất.

Tin liên quan

Những điểm mới của Luật Công đoàn doanh nghiệp cần lưu ý

Những điểm mới của Luật Công đoàn doanh nghiệp cần lưu ý

(NLĐO) - Quốc hội đã thông qua Luật Công đoàn 2024, sẽ thay thế Luật Công đoàn 2012 hiện hành.

Luật Công đoàn (sửa đổi): Nâng cao vai trò đại diện

Vai trò của tổ chức Công đoàn sẽ được phát huy tốt hơn nếu được quyết định nguồn cán bộ chuyên trách

6 điểm mới về chế độ thai sản dự kiến tại Luật Bảo hiểm xã hội

(NLĐO) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ trình việc sửa đổi, bổ sung những quy định sau đây về chế độ thai sản theo Dự thảo Tờ trình Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Tổng LĐLĐ Việt Nam công đoàn Luật Công đoàn Ngọ Duy Hiểu cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo