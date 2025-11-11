Trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội 2024

Sáng 11-11, Tổng LĐLĐ Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến: Công nhân, viên chức - Lao động (CNVC-LĐ) tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Các Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Ngọ Duy Hiểu, Huỳnh Thanh Xuân và đại diện các ban, ngành, đoàn thể tới dự.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (ngoài cùng bên trái) và bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao giải Nhất tập thể Cuộc thi trực tuyến CNVC-LĐ tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cho 2 đơn vị. Ảnh: Hải Nguyễn

Được triển khai từ ngày 19-8 đến ngày 1-10, cuộc thi trực tuyến "CNVC-LĐ tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024" nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong đoàn viên, người lao động.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, qua gần 2 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Về quy mô, cuộc thi đã được triển khai rộng khắp tại 51/51 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, thu hút 353.511 đoàn viên, người lao động tham gia. Trong đó, nhiều đơn vị tích cực trong công tác triển khai, tuyên truyền cho hoạt động, như: Thanh Hóa, TP HCM, Lai Châu, Cao Bằng, Đồng Tháp, Nghệ An, Công đoàn Ngân hàng, Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam...

Ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, đây là những kết quả rất đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh các đơn vị đang phải tập trung cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội là hai luật quan trọng, được Quốc hội khóa XV thông qua với nhiều điểm mới tiến bộ. Trong đó, Luật Công đoàn năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới; khẳng định mạnh mẽ vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2024 tiếp tục tạo hành lang pháp lý trong lĩnh vực an sinh xã hội, hướng tới đảm bảo cuộc sống an toàn, ổn định cho hàng triệu người lao động. Việc tuyên truyền, phổ biến về hai đạo luật này là nhiệm vụ quan trọng, khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động, hiểu pháp luật để thực hiện và bảo vệ mình tốt hơn.

Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao giải cho tác giả đoạt giải. Ảnh: Hải Nguyễn

Về chất lượng, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, người lao động với hàng chục ngàn bài thi trả lời đúng tuyệt đối, minh chứng cho sự nỗ lực vượt bậc và sự hiểu biết thấu đáo, toàn diện quy định của pháp luật.

Bên cạnh phần thi kiến thức, hàng trăm ngàn bài luận của đoàn viên, người lao động trong cả nước đã gửi gắm những tình cảm, trải nghiệm và mong ước về vai trò của công đoàn và ý nghĩa của bảo hiểm xã hội trong cuộc sống, thể hiện sự hiểu biết, cảm nhận về 2 đạo luật vốn rất gần gũi, thiết thực với người lao động.

Thông qua cuộc thi, không chỉ người lao động hiểu biết sâu sắc hơn về pháp luật, mà những cán bộ công đoàn càng nhận rõ hơn trách nhiệm của mình để đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, Ban tổ chức cũng tọa đàm giao lưu "Vững vàng vị thế, chắc chắn tương tai"

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh đến ý nghĩa của buổi tổng kết và trao giải khi diễn ra vào ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9-11) và trong những năm qua, Ngày pháp luật Việt Nam đã được Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn triển khai trong toàn quốc thông qua nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi; gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.