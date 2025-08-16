HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ Văn học

Từ tọa đàm đến cuộc thi viết "Con đường tương lai"

Thùy Trang

(NLĐO)- Nhuận bút bài viết xuất sắc nhất cuộc thi viết "Con đường tương lai" được trả là 5 triệu đồng.

Đến với “Con đường tương lai”: 5 bước đột phá từ dự báo đến hành động thực tiễn!

Từ tọa đàm đến cuộc thi viết "Con đường tương lai" - Ảnh 1.

Ban tổ chức khai mạc tọa đàm Đến với con đường tương lai

Tạo đàm Đến với "Con đường tương lai"- Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn, do Thời báo Văn học Nghệ thuật- Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Sàn văn hóa học và đọc Việt Nam,… tổ chức, diễn ra chiều 16-8 tại TP HCM.

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, chủ biên cuốn sách "Con đường tương lai", cho biết thông điệp quan trọng nhất của cuốn sách là khả năng dự báo và định hướng trong các lĩnh vực then chốt như phát triển xã hội, kinh tế, văn hóa; đồng thời cảnh báo về những hiểm họa, rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững, lâu dài.

Từ khi ra mắt, Con đường tương lai không chỉ là một tác phẩm chứa đựng những tư tưởng và triết lý sâu sắc, mà còn như một tấm bản đồ dự báo, mở ra bức tranh về những xu thế, cơ hội và thách thức đang chờ đợi đất nước.

Tọa đàm “Con đường tương lai: Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn” 

Từ tọa đàm đến cuộc thi viết "Con đường tương lai" - Ảnh 2.

Cuốn sách Con đường tương lai

Tọa đàm "Con đường tương lai : Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn", tiếp tục khẳng định: tầm nhìn chỉ thật sự có giá trị khi được tiếp nối bằng hành động cụ thể, bằng những giải pháp có thể chạm tới đời sống. 

Tham dự tọa đàm gồm có bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Huỳnh Vĩnh Ái – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam; PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội Của Quốc hội; PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; ông Trần Viết Điệp – Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam….

Từ tọa đàm đến cuộc thi viết "Con đường tương lai" - Ảnh 3.

Ban tổ chức phát động cuộc thi viết "Con đường tương lai"

Trong khuôn khổ tọa đàm, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết Đến với "Con đường tương lai", với các mục tiêu: Biến sách thành hành động, tư tưởng thành thực tiễn: Khuyến khích người tham dự không chỉ đọc và phản biện, mà còn ứng dụng tinh thần của sách vào thực tế đời sống, công việc và chính sách. Lan tỏa tư tưởng phát triển bền vững: Từ trường học đến doanh nghiệp, từ khởi nghiệp đến hợp tác xã, từ cộng đồng đến các diễn đàn chính sách và truyền thông. Gợi mở tư duy dự báo, phản biện và sáng tạo xã hội: Tạo điều kiện để mỗi cá nhân – đặc biệt là giới trẻ – chủ động đóng góp vào việc định hình tương lai đất nước. Tạo dựng nền tảng tư tưởng cộng đồng cho Việt Nam trong thế kỷ XXI: Thông qua các bài viết xuất sắc, hình thành diễn đàn trí tuệ công khai – nơi tư tưởng, phản biện, dự báo và đối thoại chính sách được kết nối thành tài sản chung của xã hội.

Cuộc thi vì thế không đơn thuần là một hoạt động đánh giá, bình luận hay thi viết thông thường, mà là một phần không thể tách rời trong quá trình chuyển hóa Con đường tương lai từ một công trình học thuật thành giá trị sống, năng lực khai mở và nền móng tư tưởng phát triển quốc gia.

