Ngày 23-4, tại trụ sở UBND xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa, chính quyền xã Quảng Ninh đã tổ chức trao giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thế Long, người từng được Tổ quốc ghi công là liệt sĩ 45 năm trước.

Chính quyền xã Quảng Ninh trao giấy khai sinh cho "liệt sĩ" trở về sau 45 năm lưu lạc

Theo hồ sơ của địa phương, ông Nguyễn Thế Long (SN 1959, quê xã Quảng Ninh), nhập ngũ năm 1976, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Năm 1980, gia đình nhận được giấy báo tử và tin rằng ông đã hy sinh.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng chiến tranh, ông Long bị mất trí nhớ, lưu lạc vào các tỉnh phía Nam trong thời gian dài. Trong thời gian lưu lạc, ông được một gia đình tại tỉnh An Giang cưu mang, chăm sóc.

Không có giấy tờ tùy thân, ông không thể đăng ký hộ khẩu, không tiếp cận được các dịch vụ y tế và chính sách an sinh xã hội, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2025, khi trí nhớ dần hồi phục, ông nhớ lại tên tuổi, quê quán ở Thanh Hóa và tìm cách liên hệ với gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp các cơ quan chức năng xác minh nhân thân, kết nối, đưa ông trở về quê vào tháng 4-2025. Tuy nhiên, do toàn bộ giấy tờ cá nhân không còn, việc xác lập lại hồ sơ hộ tịch cho ông gặp nhiều vướng mắc.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của người cựu chiến binh, từ tháng 9-2025 đến tháng 4-2026, địa phương đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và UBND tỉnh Thanh Hóa để tìm giải pháp, sớm làm lại giấy tờ cho ông Nguyễn Thế Long.

Ông Nguyễn Thế Long, "liệt sĩ" trở về địa phương sau 45 năm biệt tích

Trên cơ sở kết quả xác minh của lực lượng công an và hướng dẫn của các ngành chức năng, ngày 14-4-2026, UBND xã Quảng Ninh đã hoàn tất thủ tục, cấp giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thế Long.

Việc được cấp giấy khai sinh là dấu mốc quan trọng, giúp người lính già chính thức được công nhận về mặt pháp lý, làm cơ sở để tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân, đăng ký cư trú và giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định.

Tại buổi trao giấy khai sinh, lãnh đạo UBND xã Quảng Ninh cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ ông Long triển khai các thủ tục cấp căn cước công dân, đăng ký cư trú và đặc biệt là khôi phục các chế độ, chính sách dành cho người có công.