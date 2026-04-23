HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trao giấy khai sinh cho "liệt sĩ" trở về sau 45 năm lưu lạc

Tuấn Minh

(NLĐO)- Gần nửa thế kỷ lưu lạc, được Nhà nước công nhận là liệt sĩ, đầu năm 2025 "liệt sĩ" Nguyễn Thế Long bất ngờ trở về quê Thanh Hóa.

Ngày 23-4, tại trụ sở UBND xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa, chính quyền xã Quảng Ninh đã tổ chức trao giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thế Long, người từng được Tổ quốc ghi công là liệt sĩ 45 năm trước.

- Ảnh 1.

Chính quyền xã Quảng Ninh trao giấy khai sinh cho "liệt sĩ" trở về sau 45 năm lưu lạc

Theo hồ sơ của địa phương, ông Nguyễn Thế Long (SN 1959, quê xã Quảng Ninh), nhập ngũ năm 1976, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Năm 1980, gia đình nhận được giấy báo tử và tin rằng ông đã hy sinh.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng chiến tranh, ông Long bị mất trí nhớ, lưu lạc vào các tỉnh phía Nam trong thời gian dài. Trong thời gian lưu lạc, ông được một gia đình tại tỉnh An Giang cưu mang, chăm sóc.

Không có giấy tờ tùy thân, ông không thể đăng ký hộ khẩu, không tiếp cận được các dịch vụ y tế và chính sách an sinh xã hội, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2025, khi trí nhớ dần hồi phục, ông nhớ lại tên tuổi, quê quán ở Thanh Hóa và tìm cách liên hệ với gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp các cơ quan chức năng xác minh nhân thân, kết nối, đưa ông trở về quê vào tháng 4-2025. Tuy nhiên, do toàn bộ giấy tờ cá nhân không còn, việc xác lập lại hồ sơ hộ tịch cho ông gặp nhiều vướng mắc.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của người cựu chiến binh, từ tháng 9-2025 đến tháng 4-2026, địa phương đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và UBND tỉnh Thanh Hóa để tìm giải pháp, sớm làm lại giấy tờ cho ông Nguyễn Thế Long.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thế Long, "liệt sĩ" trở về địa phương sau 45 năm biệt tích

Trên cơ sở kết quả xác minh của lực lượng công an và hướng dẫn của các ngành chức năng, ngày 14-4-2026, UBND xã Quảng Ninh đã hoàn tất thủ tục, cấp giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thế Long.

Việc được cấp giấy khai sinh là dấu mốc quan trọng, giúp người lính già chính thức được công nhận về mặt pháp lý, làm cơ sở để tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân, đăng ký cư trú và giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định.

Tại buổi trao giấy khai sinh, lãnh đạo UBND xã Quảng Ninh cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ ông Long triển khai các thủ tục cấp căn cước công dân, đăng ký cư trú và đặc biệt là khôi phục các chế độ, chính sách dành cho người có công.

Tin liên quan

LIỆT SĨ TRỞ VỀ BÂY GIỜ RA SAO: Ngày trở về đầy nước mắt

LIỆT SĨ TRỞ VỀ BÂY GIỜ RA SAO: Ngày trở về đầy nước mắt

Hai "liệt sĩ" cùng tên Bình, quê Hà Tĩnh, tham gia nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia đột ngột trở về sau hơn 30 năm được gia đình làm đám giỗ

"Liệt sĩ" trở về bây giờ ra sao: 52 năm mới thấy mặt con gái

Ông Phan Long Nghê (73 tuổi; ngụ xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đột ngột trở về sau 48 năm gia đình nhận giấy báo tử. Ông Nghê đã có 3 đời vợ, rất nhiều con cháu

"Liệt sĩ" trở về sau 40 năm biệt tích

Tham gia chiến đấu tại Campuchia và được công nhận là liệt sĩ, ông Ngô An Dương - trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh - bỗng trở về nhà sau 40 năm biệt tích

tỉnh Thanh Hóa người lính già "Liệt sĩ" trở về liệt sĩ trở về sau 45 năm lưu lạc trao giấy khai sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo