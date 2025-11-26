HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Trao hàng nghìn suất quà đến đồng bào vùng lũ

ĐỨC ĐỊNH

(NLĐO)- Những phần quà thiết thực đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời động viên bà con vượt qua khó khăn

Nhằm chung tay sẻ chia những khó khăn, mất mát bởi mưa lũ của nhân dân các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, ngày 26-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Báo Công lý, Tập đoàn DIC, Bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức trao quà, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Trao hàng nghìn suất quà tới đồng bào vùng lũ - Ảnh 1.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà cho bà con

Theo đó, đoàn công tác đã trao 300 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 5kg gạo, 1 thùng sữa cùng nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân xã Tuy An Đông, phường Tuy Hòa và phường Hiệp Hòa của tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó sáng 25-11 tại tỉnh Khánh Hòa, đoàn đã trao 500 suất quà cho 500 hộ dân ở phường Tây Nha Trang.

Cũng trong ngày 25-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Công ty Cổ phần Thăng Long Group trao 1.000 phần quà (mỗi phần gồm 2 thùng mì tôm, 10 chai nước và 300.000 đồng tiền mặt) tặng nhân dân các xã Tây Hòa và Sơn Hòa tỉnh Đắk Lắk.

Những phần quà thiết thực đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Những hình ảnh hỗ trợ người dân:

Trao hàng nghìn suất quà tới đồng bào vùng lũ - Ảnh 3.

Trao hàng nghìn suất quà tới đồng bào vùng lũ - Ảnh 4.

Trao hàng nghìn suất quà tới đồng bào vùng lũ - Ảnh 5.

Trao hàng nghìn suất quà tới đồng bào vùng lũ - Ảnh 6.

 

