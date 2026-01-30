TPHCM: Trao Huy hiệu Đảng cho 29 đảng viên phường Bình Đông

Ngày 30-1, tại TPHCM, phường Bình Đông tổ chức chương trình họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ, mừng Đảng quang vinh năm 2026, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2026) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2026. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức.

Ông Võ Thành Khả, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đông phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Võ Thành Khả, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đông đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam – kết quả tất yếu của lịch sử, do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng Việt Nam và xu thế thời đại.

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân giành nhiều thắng lợi vĩ đại, đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có 29 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng

Thông tin về tình hình địa phương, ông Võ Thành Khả cho biết sau gần 7 tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị phường Bình Đông đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản lý đô thị, cải cách hành chính, thu ngân sách, đầu tư công, bảo đảm an ninh – trật tự và chăm lo đời sống Nhân dân.

Dịp này, phường Bình Đông có 29 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đông nhấn mạnh đây là sự trân trọng và ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp bền bỉ, tiêu biểu của các thế hệ đảng viên.

Các đại biểu cùng đảng viên phường Bình Đông nhận Huy hiệu Đảng chụp ảnh kỷ niệm nhận ngày họp mặt

Ông Võ Thành Khả cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, gia đình chính sách, người có công; chú trọng công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.





Ông Dương Anh Đức đã trao tặng 30 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức đã trao tặng 30 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Đông, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.