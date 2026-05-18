Trao hy vọng cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Chiều 18-5, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM (nay là Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM) đã tổ chức đoàn đến thăm, trao tặng sổ tiết kiệm cho 2 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đó là chị Siêu Ngọc Tuyền - giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (phường Vĩnh Hội), chị Thái Ngọc Huyền - giáo viên Trường Mầm non Sao Mai 12 (phường Xóm Chiếu). Cả hai trường hợp được hỗ trợ đều đang trong quá trình điều trị bệnh lâu dài với chi phí cao nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ chị Siêu Ngọc Tuyền

Đoàn công tác đã thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, quá trình điều trị và tình hình sức khỏe của đoàn viên đồng thời động viên các cô kiên trì, vượt qua bệnh tật, có sức khỏe để làm việc thật tốt. Bên cạnh đó, đoàn đã gửi tặng mỗi trường hợp một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và một phần quà để hỗ trợ một phần chi phí điều trị bệnh, giúp gia đình các đoàn viên giảm bớt gánh nặng.

Nhận phần quà nghĩa tình gồm sổ tiết kiệm và quà tặng, chị Siêu Ngọc Tuyền rất cảm kích. Chị Tuyền đã trải qua hơn một năm với nhiều đợt điều trị bệnh u tuyến giáp đầy khó khăn và giờ đây sức khỏe đã tạm ổn định nhưng chị vẫn đang phải uống thuốc điều trị. "Tôi rất cảm động khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp lúc. Hơn một năm qua, nhờ sự đồng hành của ban giám hiệu và Công đoàn trường, người thân và đồng nghiệp, tôi mới vượt qua được những ngày gian khó, tôi luôn ghi nhớ sự đồng hành, hỗ trợ ấy"- chị Tuyền bày tỏ.

Được biết, thời gian qua, trung tâm đã tiếp sức 6 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo vươn lên trong cuộc sống.