Lao động

Thực hiện "1.000 công trình chăm lo người lao động và an sinh vì cộng đồng"

Thanh Nga

(NLĐO)- Đến nay, các đơn vị đã đăng ký gần 300 công trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng kỹ năng cho người lao động và an sinh vì cộng đồng

Ngày 11-5, Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cho biết sau 5 tháng triển khai hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện chương trình "1.000 công trình chăm lo người lao động và an sinh vì cộng đồng" trong nhiệm kỳ 2025-2030, đến nay, các Công đoàn cơ sở thành viên đã đăng ký 284 công trình, thực hiện trong năm 2026.

Lan tỏa chương trình "1.000 công trình chăm lo người lao động và an sinh vì cộng đồng" - Ảnh 1.

Công đoàn cơ sở thành viên Co.opmart Vĩnh Long chăm lo bữa ăn cho người lao động nghèo

Trong đó, đa số các công trình hướng đến cải thiện phúc lợi cho người lao động, góp phần bảo bảo an sinh xã hội cho người yếu thế; nhiều công trình với mục tiêu cải thiện môi trường làm việc, tạo thêm không gian văn hóa, giải trí, rèn luyện sức khỏe cho người lao động ngay tại nơi làm việc như các công trình thực hiện sân thể thao đa năng (gồm các môn cầu lông, bóng rổ, Pickleball…) cho người lao động sau giờ làm việc; xây dựng khu vực nghỉ trưa; trang trí góc làm việc xanh…

Đáng chú ý là nhiều công trình hướng đến nâng cao kỹ năng, chuyên môn của người lao động như việc tổ chức khóa học ngắn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng AI cho cán bộ, công nhân viên đơn vị…

Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op cho biết, nhiều công trình đã đi vào hoàn thành nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân 2026, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và người dân khó khăn tại địa phương

Lan tỏa chương trình "1.000 công trình chăm lo người lao động và an sinh vì cộng đồng" - Ảnh 2.

Bữa cơm nghĩa tình của Công đoàn cơ sở thành viên Co.opmart Cà Mau sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng

Tiêu biểu Công đoàn cơ sở thành viên Co.opmart Cà Mau đã trao tặng 100 suất cơm trưa miễn phí đến người dân, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình "Bữa cơm nghĩa tình" sẽ được duy trì định kỳ mỗi không chỉ giúp vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn gửi gắm sự quan tâm, đồng hành của tập thể cán bộ, nhân viên siêu thị; góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, nghĩa tình trong cộng đồng.

Lan tỏa chương trình "1.000 công trình chăm lo người lao động và an sinh vì cộng đồng" - Ảnh 3.

Đoàn viên tại Co.opmart Duyên Hải tham gia cải tạo không gian mua sắm tại siêu thị

Còn Công đoàn cơ sở thành viên Co.opmart Duyên Hải thực hiện 2 công trình gồm: Công trình "Không gian xanh – siêu thị thân thiện" nhằm tăng cường mảng xanh, cải tạo cảnh quan, góp phần xây dựng môi trường mua sắm sạch – đẹp, gần gũi thiên nhiên và Công trình "Bữa cơm 0 đồng" trao tặng các suất ăn miễn phí đến người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động thu nhập thấp; dự kiến triển khai định kỳ, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng.

