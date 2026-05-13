DỒN SỨC CHĂM LO NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Công nhân là nền tảng của tăng trưởng bền vững

Cuộc gặp gỡ công nhân (CN) - lao động TP HCM của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước thềm Tháng CN 2026 không chỉ mang ý nghĩa động viên. Từ những câu chuyện về việc làm, thu nhập, nhà ở, y tế và học tập, thông điệp lớn được đặt ra là phát triển kinh tế phải song hành với chăm lo đời sống người lao động (NLĐ), xem CN là nền tảng của tăng trưởng bền vững.

Toàn diện về an sinh - lao động

Ngày 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, gặp gỡ CN - lao động TP HCM tại khu nhà ở xã hội CN Becamex Định Hòa, phường Chánh Hiệp. Cuộc gặp có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo TP HCM.

Điểm đáng chú ý là người đứng đầu Đảng và Nhà nước không nhìn CN đơn thuần như lực lượng sản xuất. Trong lời phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định giai cấp CN giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp từ bàn tay, khối óc, sự sáng tạo và tinh thần lao động bền bỉ của CN đã góp phần tạo nên thành tựu phát triển đất nước.

Thông điệp ấy cho thấy trong mọi chiến lược phát triển, NLĐ phải ở vị trí trung tâm. Một nền kinh tế không thể chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, quy mô GRDP hay kim ngạch xuất khẩu, mà còn phải được đánh giá qua chất lượng sống của NLĐ.

Tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chăm lo cho CN không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất dịp lễ, Tết mà phải bảo đảm việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học và dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Đây là cách tiếp cận toàn diện về an sinh - lao động, đặt CN trong mối quan hệ với gia đình, cộng đồng và sự phát triển đô thị.

Lực lượng trực tiếp vận hành nền kinh tế

TP HCM hiện là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước. Năm 2025, GRDP của thành phố đạt 3,03 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.944 USD. Thành phố cũng ghi nhận gần 60.000 doanh nghiệp (DN) thành lập mới và thu hút 8,9 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Phía sau những con số tăng trưởng ấy là hàng triệu CN, kỹ thuật viên, lao động dịch vụ và lao động nhập cư đang làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp, trung tâm logistics và hệ thống dịch vụ đô thị. Họ chính là lực lượng trực tiếp vận hành nền kinh tế thành phố bằng từng ca làm, từng sáng kiến và cả những giờ tăng ca kéo dài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tặng quà cho người lao động, nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, nói chuyện với công nhân thành phố. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo số liệu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp TP HCM tăng 8,9%, riêng ngành chế biến - chế tạo tăng 11,9%. Đây đều là lĩnh vực sử dụng nhiều lao động kỹ năng cao, chịu áp lực cạnh tranh lớn và phải liên tục thích ứng với công nghệ mới.

Từ thực tế đó, chuyến thăm CN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi đi yêu cầu rõ ràng: muốn phát triển nhanh và bền vững, TP HCM phải đầu tư mạnh hơn cho nguồn nhân lực. NLĐ không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm mà cần được đào tạo lại, nâng cao kỹ năng số, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với công nghệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khuyến khích CN học thêm kỹ năng mới, nâng cao tay nghề, mạnh dạn đề xuất sáng kiến và cải tiến kỹ thuật. Đây chính là nền tảng để nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của DN trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát triển bắt đầu từ con người

Một trong những thông điệp nổi bật từ chuyến thăm là yêu cầu xây dựng đô thị hiện đại phải gắn với chính sách an sinh cho NLĐ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP HCM tiếp tục quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú CN, trường học, nhà trẻ, trạm y tế và các thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Với CN, nhà ở không chỉ là nơi trú ngụ mà còn quyết định khả năng tái tạo sức lao động, chăm lo gia đình và gắn bó với thành phố. Một khu nhà ở được quy hoạch đồng bộ với giao thông, trường học, y tế và không gian sinh hoạt cộng đồng sẽ giúp NLĐ an tâm làm việc, nâng cao chất lượng sống và hòa nhập với đô thị.

Năm 2025, Công đoàn TP HCM đã chăm lo hơn 2,1 triệu lượt đoàn viên - lao động với tổng kinh phí hơn 1.213 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhu cầu an sinh của CN vẫn còn rất lớn, đòi hỏi chính sách dài hạn thay vì chỉ hỗ trợ ngắn hạn.

Trong bối cảnh TP HCM chuẩn bị phát triển thêm khoảng 16.000 ha đất công nghiệp giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng sản xuất mà còn phải phát triển hạ tầng xã hội đồng bộ. Nơi nào có nhà máy, nơi đó cần nhà ở, trường học, y tế, giao thông công cộng và không gian văn hóa cho NLĐ.

Từ khu nhà ở xã hội CN Becamex Định Hòa, thông điệp được gửi đi rất rõ ràng: phát triển không chỉ bắt đầu từ vốn, công nghệ hay hạ tầng, mà phải từ con người. Khi đời sống CN được bảo đảm, năng suất lao động tăng lên, quan hệ lao động hài hòa hơn và thành phố sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển bền vững.

An sinh không chỉ là hỗ trợ Chăm lo cho CN không thể chỉ dừng ở các phần quà hay hỗ trợ ngắn hạn dịp lễ, Tết. Điều NLĐ cần hơn là việc làm ổn định, thu nhập đủ sống, môi trường làm việc an toàn và cơ hội phát triển lâu dài. Với lao động nhập cư, nhu cầu về nhà ở xã hội, trường học cho con, dịch vụ y tế, giao thông công cộng và không gian sinh hoạt cộng đồng ngày càng cấp thiết. Khi an sinh được bảo đảm bằng chính sách dài hạn, NLĐ sẽ yên tâm gắn bó với DN, nâng cao năng suất và đóng góp bền vững cho tăng trưởng kinh tế.

Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy Trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, NLĐ không còn chỉ là lực lượng sản xuất giản đơn mà trở thành nguồn lực chiến lược của DN và nền kinh tế. CN hôm nay phải liên tục học nghề, cập nhật kỹ năng số, thích ứng với công nghệ mới và nâng cao kỷ luật lao động. Ngược lại, DN cũng cần thay đổi tư duy, xem NLĐ là tài sản phát triển thay vì chỉ là chi phí nhân công. Khi CN được tôn trọng, đào tạo và tạo cơ hội phát triển, DN sẽ nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững hơn.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 11-5