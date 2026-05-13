DỒN SỨC CHĂM LO NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Công nhân là nền tảng của tăng trưởng bền vững

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

DỒN SỨC CHĂM LO NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Công nhân là nền tảng của tăng trưởng bền vững

ThS-NCS PHẠM THỊ THÙY LINH (Học viện Chính trị khu vực II)

Chuyến thăm công nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đi thông điệp phát triển lấy người lao động làm trung tâm

Cuộc gặp gỡ công nhân (CN) - lao động TP HCM của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước thềm Tháng CN 2026 không chỉ mang ý nghĩa động viên. Từ những câu chuyện về việc làm, thu nhập, nhà ở, y tế và học tập, thông điệp lớn được đặt ra là phát triển kinh tế phải song hành với chăm lo đời sống người lao động (NLĐ), xem CN là nền tảng của tăng trưởng bền vững.

Toàn diện về an sinh - lao động

Ngày 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, gặp gỡ CN - lao động TP HCM tại khu nhà ở xã hội CN Becamex Định Hòa, phường Chánh Hiệp. Cuộc gặp có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo TP HCM.

Điểm đáng chú ý là người đứng đầu Đảng và Nhà nước không nhìn CN đơn thuần như lực lượng sản xuất. Trong lời phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định giai cấp CN giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp từ bàn tay, khối óc, sự sáng tạo và tinh thần lao động bền bỉ của CN đã góp phần tạo nên thành tựu phát triển đất nước.

Thông điệp ấy cho thấy trong mọi chiến lược phát triển, NLĐ phải ở vị trí trung tâm. Một nền kinh tế không thể chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, quy mô GRDP hay kim ngạch xuất khẩu, mà còn phải được đánh giá qua chất lượng sống của NLĐ.

Tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chăm lo cho CN không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất dịp lễ, Tết mà phải bảo đảm việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học và dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Đây là cách tiếp cận toàn diện về an sinh - lao động, đặt CN trong mối quan hệ với gia đình, cộng đồng và sự phát triển đô thị.

Lực lượng trực tiếp vận hành nền kinh tế

TP HCM hiện là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước. Năm 2025, GRDP của thành phố đạt 3,03 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.944 USD. Thành phố cũng ghi nhận gần 60.000 doanh nghiệp (DN) thành lập mới và thu hút 8,9 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Phía sau những con số tăng trưởng ấy là hàng triệu CN, kỹ thuật viên, lao động dịch vụ và lao động nhập cư đang làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp, trung tâm logistics và hệ thống dịch vụ đô thị. Họ chính là lực lượng trực tiếp vận hành nền kinh tế thành phố bằng từng ca làm, từng sáng kiến và cả những giờ tăng ca kéo dài.

DỒN SỨC CHĂM LO NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Công nhân là nền tảng của tăng trưởng bền vững - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tặng quà cho người lao động, nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, nói chuyện với công nhân thành phố. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo số liệu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp TP HCM tăng 8,9%, riêng ngành chế biến - chế tạo tăng 11,9%. Đây đều là lĩnh vực sử dụng nhiều lao động kỹ năng cao, chịu áp lực cạnh tranh lớn và phải liên tục thích ứng với công nghệ mới.

Từ thực tế đó, chuyến thăm CN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi đi yêu cầu rõ ràng: muốn phát triển nhanh và bền vững, TP HCM phải đầu tư mạnh hơn cho nguồn nhân lực. NLĐ không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm mà cần được đào tạo lại, nâng cao kỹ năng số, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với công nghệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khuyến khích CN học thêm kỹ năng mới, nâng cao tay nghề, mạnh dạn đề xuất sáng kiến và cải tiến kỹ thuật. Đây chính là nền tảng để nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của DN trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát triển bắt đầu từ con người

Một trong những thông điệp nổi bật từ chuyến thăm là yêu cầu xây dựng đô thị hiện đại phải gắn với chính sách an sinh cho NLĐ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP HCM tiếp tục quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú CN, trường học, nhà trẻ, trạm y tế và các thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Với CN, nhà ở không chỉ là nơi trú ngụ mà còn quyết định khả năng tái tạo sức lao động, chăm lo gia đình và gắn bó với thành phố. Một khu nhà ở được quy hoạch đồng bộ với giao thông, trường học, y tế và không gian sinh hoạt cộng đồng sẽ giúp NLĐ an tâm làm việc, nâng cao chất lượng sống và hòa nhập với đô thị.

Năm 2025, Công đoàn TP HCM đã chăm lo hơn 2,1 triệu lượt đoàn viên - lao động với tổng kinh phí hơn 1.213 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhu cầu an sinh của CN vẫn còn rất lớn, đòi hỏi chính sách dài hạn thay vì chỉ hỗ trợ ngắn hạn.

Trong bối cảnh TP HCM chuẩn bị phát triển thêm khoảng 16.000 ha đất công nghiệp giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng sản xuất mà còn phải phát triển hạ tầng xã hội đồng bộ. Nơi nào có nhà máy, nơi đó cần nhà ở, trường học, y tế, giao thông công cộng và không gian văn hóa cho NLĐ.

Từ khu nhà ở xã hội CN Becamex Định Hòa, thông điệp được gửi đi rất rõ ràng: phát triển không chỉ bắt đầu từ vốn, công nghệ hay hạ tầng, mà phải từ con người. Khi đời sống CN được bảo đảm, năng suất lao động tăng lên, quan hệ lao động hài hòa hơn và thành phố sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển bền vững. 

An sinh không chỉ là hỗ trợ

Chăm lo cho CN không thể chỉ dừng ở các phần quà hay hỗ trợ ngắn hạn dịp lễ, Tết. Điều NLĐ cần hơn là việc làm ổn định, thu nhập đủ sống, môi trường làm việc an toàn và cơ hội phát triển lâu dài. Với lao động nhập cư, nhu cầu về nhà ở xã hội, trường học cho con, dịch vụ y tế, giao thông công cộng và không gian sinh hoạt cộng đồng ngày càng cấp thiết. Khi an sinh được bảo đảm bằng chính sách dài hạn, NLĐ sẽ yên tâm gắn bó với DN, nâng cao năng suất và đóng góp bền vững cho tăng trưởng kinh tế.

Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy

Trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, NLĐ không còn chỉ là lực lượng sản xuất giản đơn mà trở thành nguồn lực chiến lược của DN và nền kinh tế. CN hôm nay phải liên tục học nghề, cập nhật kỹ năng số, thích ứng với công nghệ mới và nâng cao kỷ luật lao động. Ngược lại, DN cũng cần thay đổi tư duy, xem NLĐ là tài sản phát triển thay vì chỉ là chi phí nhân công. Khi CN được tôn trọng, đào tạo và tạo cơ hội phát triển, DN sẽ nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững hơn.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 11-5

Tin liên quan

Dồn sức chăm lo người lao động

Dồn sức chăm lo người lao động

TP HCM luôn chú trọng chăm lo toàn diện cho người lao động.

Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, về tổng thể, các chương trình, nguồn lực và đối tượng chăm lo dịp Tết năm nay đều quy mô hơn hẳn những năm trước

DỒN SỨC CHĂM LO NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Nâng chất đời sống công nhân

Hơn lúc nào hết, giờ đây người lao động ở TP HCM tin tưởng và kỳ vọng chất lượng cuộc sống của họ ngày càng được nâng cao

Tổng Bí thư Phát triển kinh tế nhà ở xã hội tốc độ tăng trưởng chất lượng sống Trần Lưu Quang năng suất lao động kỹ năng số Môi trường làm việc chuyển đổi số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo