HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Y

Yến Anh

(NLĐO)- Chiều 11-12, Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025.

Năm nay, Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam có 10 ứng viên được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện, nhấn mạnh việc xét công nhận và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư là chủ trương quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành theo tiêu chuẩn quốc gia và từng bước tiệm cận chuẩn mực khu vực, quốc tế.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Y - Ảnh 1.

Lãnh đạo Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm chức danh cho phó giáo sư Nguyễn Thế Anh

Những năm qua, Học viện đã bổ nhiệm 1 giáo sư và 37 phó giáo sư, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong đợt xét năm 2025, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh cho 71 giáo sư và 829 phó giáo sư; trong đó, Học viện có 4 nhà giáo đạt chuẩn từ hội đồng cơ sở.

Tại buổi lễ, ngoài 4 phó giáo sư được xét từ hội đồng của Học viện, còn có 5 phó giáo sư được bổ nhiệm từ các hội đồng chức danh khác và 1 phó giáo sư được bổ nhiệm lại sau chu kỳ 5 năm.

PGS-TS Nguyễn Quốc Huy kỳ vọng đội ngũ tân phó giáo sư tiếp tục phát huy kinh nghiệm, đóng góp mạnh mẽ hơn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, qua đó khẳng định uy tín học thuật của Học viện.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Y - Ảnh 2.

Tân phó giáo sư Trần Phương Đông - Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Tân phó giáo sư Trần Phương Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương, bày tỏ xúc động khi đón nhận quyết định bổ nhiệm. Với ông, đây là dấu mốc quan trọng trong con đường học thuật và là trách nhiệm lớn đối với sự phát triển của Y học Việt Nam.

Tân phó giáo sư cam kết tiếp tục nghiên cứu theo hướng tích hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại dựa trên bằng chứng; đổi mới giảng dạy; hỗ trợ đội ngũ trẻ và tăng cường công bố quốc tế; đồng thời gìn giữ tinh hoa y học cổ truyền theo hướng hiện đại, chuẩn hóa.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngành Y - Ảnh 3.

Lãnh đạo Học viện Y - Dược họ cổ truyền Việt Nam chúc mừng các tân phó giáo sư

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam là 1 trong 5 trường đại học y, dược trong toàn quốc được chọn để đầu tư phát triển thành trường đại học trọng điểm theo Chương trình hành động của Chính phủ.

Tin liên quan

Điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Thái Nguyên

Điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Thái Nguyên

(NLĐO)- Học viện Y Dược học cổ truyền, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Thái Nguyên... đồng loạt công bố điểm chuẩn với ngành cao nhất là Y khoa.

phó giáo sư Y học cổ truyền ngành Y
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo