Ngày 11-12, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đã khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế năm 2025 với tổng tiền gần 23 tỉ đồng.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương đã trao thưởng cho các học sinh, giáo viên đạt thành tích cao. Trong đó, em Nguyễn Lương Thái Duy, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhận mức thưởng cao nhất, lên tới 365 triệu đồng, vì đạt thành tích HCV Olympic Sinh học quốc tế; giải Nhất học sinh giỏi thành phố; giải Nhất học sinh giỏi quốc gia. Em Nguyễn Mạnh Tuấn, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, được trao thưởng 350 triệu đồng vì đạt thành tích HCV Olympic Hóa học quốc tế, giải Nhất học sinh giỏi quốc gia.

Tập thể giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi đoạt giải được thưởng mức cao nhất là nhóm giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhận 805 triệu đồng. Họ đã bồi dưỡng 1 học sinh giành HCV, 1 học sinh giành HCĐ kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2025; bồi dưỡng học sinh đoạt 5 giải Nhất, 8 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025.

Học sinh và các nhóm giáo viên nhận thưởng

Một nhóm thầy cô khác nhận mức thưởng 749 triệu đồng vì đã bồi dưỡng 1 học sinh giành HCV Olympic Hóa học quốc tế; bồi dưỡng học sinh đoạt 5 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba, 1 giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025. Ngoài ra, một nhóm giáo viên có thành tích huấn luyện học sinh giỏi môn vật lý đạt thành tích cao trong kỳ thi quốc gia, quốc tế cũng giành số tiền thưởng 525 triệu đồng...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội khẳng định nhiều năm qua, Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Ông Trần Thế Cương nhấn mạnh các mức thưởng này là xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng và kết quả của thầy cô, học sinh trong quá trình phát hiện, bồi dưỡng, ôn luyện học sinh giỏi.