HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trao thưởng 23 tỉ đồng cho học sinh, giáo viên đạt thành tích cao các kỳ thi học sinh giỏi

Y.Anh

Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế

 Ngày 11-12, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đã khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế năm 2025 với tổng tiền gần 23 tỉ đồng.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương đã trao thưởng cho các học sinh, giáo viên đạt thành tích cao. Trong đó, em Nguyễn Lương Thái Duy, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhận mức thưởng cao nhất, lên tới 365 triệu đồng, vì đạt thành tích HCV Olympic Sinh học quốc tế; giải Nhất học sinh giỏi thành phố; giải Nhất học sinh giỏi quốc gia. Em Nguyễn Mạnh Tuấn, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, được trao thưởng 350 triệu đồng vì đạt thành tích HCV Olympic Hóa học quốc tế, giải Nhất học sinh giỏi quốc gia.

Tập thể giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi đoạt giải được thưởng mức cao nhất là nhóm giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhận 805 triệu đồng. Họ đã bồi dưỡng 1 học sinh giành HCV, 1 học sinh giành HCĐ kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2025; bồi dưỡng học sinh đoạt 5 giải Nhất, 8 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025.

Trao thưởng 23 tỉ đồng cho học sinh, giáo viên đạt thành tích cao các kỳ thi học sinh giỏi - Ảnh 1.

Học sinh và các nhóm giáo viên nhận thưởng

Một nhóm thầy cô khác nhận mức thưởng 749 triệu đồng vì đã bồi dưỡng 1 học sinh giành HCV Olympic Hóa học quốc tế; bồi dưỡng học sinh đoạt 5 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba, 1 giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025. Ngoài ra, một nhóm giáo viên có thành tích huấn luyện học sinh giỏi môn vật lý đạt thành tích cao trong kỳ thi quốc gia, quốc tế cũng giành số tiền thưởng 525 triệu đồng...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội khẳng định nhiều năm qua, Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Ông Trần Thế Cương nhấn mạnh các mức thưởng này là xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng và kết quả của thầy cô, học sinh trong quá trình phát hiện, bồi dưỡng, ôn luyện học sinh giỏi.

Tin liên quan

Thi học sinh giỏi quốc gia THPT: Sự cố bất thường phải báo cáo ngay bằng điện thoại

Thi học sinh giỏi quốc gia THPT: Sự cố bất thường phải báo cáo ngay bằng điện thoại

(NLĐO)- Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-12-2025 vời nhiêu điểm mới

TP HCM: Công bố chi tiết điều kiện dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP đã công bố chi tiết điều kiện dự thi, các mốc thời gian quan trọng kỳ thi học sinh giỏi TP sắp tới

TP HCM tổ chức thi học sinh giỏi vào hai ngày 17 và 18-9

(NLĐO)- Ngành giáo dục TP HCM sẽ tuyển chọn học sinh tiêu biểu của các trường THPT để thành lập đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 – 2026

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo