Trao yêu thương, gửi hy vọng

Sáng sớm 12-11, từ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Báo Người Lao Động vượt gần 100 km đến xã Phù Mỹ Bắc để thực hiện chương trình "Trái tim miền Trung".

Sẻ chia thiết thực

Trên hành trình đầy gió bụi, những dấu tích về sự tàn phá nặng nề vừa qua của bão số 13 liên tiếp hiện ra. Nhiều mái tôn bị cuốn bay nằm ngổn ngang hai bên đường, không ít nhà chỉ còn bức tường trơ trọi, vô số cột điện nghiêng ngả, những bóng người lom khom dọn dẹp… khiến bầu không khí của vùng quê đượm vẻ buồn man mác.

Tại UBND xã Phù Mỹ Bắc, nhiều người dân chờ đoàn cứu trợ. Không chen lấn, không ồn ào, họ đứng lặng lẽ, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng sớm vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, giọng trầm xuống khi nhắc đến hàng ngàn hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão với 7 căn nhà sập hoàn toàn, 490 căn tốc mái nặng, hoa màu, gia súc, ngư cụ bị cuốn trôi… Theo ông, thiệt hại ước tính gần 18 tỉ đồng. "Đời sống bà con vô cùng khó khăn, từ nơi ở đến kế sinh nhai đều thiệt hại nặng" - ông Triều nói.

Nhận thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng, chương trình "Trái tim miền Trung" đã quyết định trao 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt, đến những hộ thiệt hại nặng nhất. Mỗi phần quà là sự sẻ chia thiết thực giúp người dân có thêm chi phí tạm cư, mua sắm vật dụng cần thiết hoặc phục hồi sản xuất.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (thứ hai từ trái sang) - trao bảng tượng trưng 1 tỉ đồng cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai để khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: ĐỨC ANH

Sát cánh với các địa phương

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai sau đó, đoàn công tác trao hỗ trợ 1 tỉ đồng từ chương trình "Trái tim miền Trung" nhằm chung tay cùng địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão lịch sử gây ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhà báo Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát mà tỉnh Gia Lai gánh chịu. Ông nhấn mạnh sự hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chuyển tải thông điệp đồng hành, tình cảm đoàn kết, sẻ chia mà tập thể Báo Người Lao Động và bạn đọc gửi gắm đến nhân dân vùng bão, lũ.

"Chúng tôi tin tưởng với sự chủ động của chính quyền, với tinh thần kiên cường, đoàn kết của người dân, Gia Lai sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và khôi phục đời sống, sản xuất" - ông Tô Đình Tuân nói. Cũng theo Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương chịu ảnh hưởng của bão, lũ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cảm ơn sâu sắc đến tập thể Báo Người Lao Động và bạn đọc. Ông khẳng định nguồn hỗ trợ được trao đúng thời điểm, có ý nghĩa lớn trong công tác khắc phục hậu quả.

Trong ngày, chương trình "Trái tim miền Trung" cũng đến với xã Ngô Mây - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Gia Lai. Đoàn đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, đến nhiều hộ dân.

Từ nguồn hỗ trợ do bạn đọc Báo Người Lao Động đóng góp cho chương trình “Trái tim miền Trung”, lãnh đạo xã Phù Mỹ Bắc chuyển tới người dân nhằm khắc phục thiệt hại do bão, lũ. Ảnh: ĐỨC ANH

Kết nối mọi tấm lòng

Theo ghi nhận, ở Ngô Mây hay Phù Mỹ Bắc, ánh mắt người dân khi nhận quà đều ánh lên niềm xúc động. Họ bày tỏ sự trân trọng những tấm lòng ở khắp nơi bởi sự chia sẻ lúc khó khăn luôn có sức mạnh, ý nghĩa lớn hơn những con số. "Có người đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên là chúng tôi thấy ấm lòng. Như vậy là đủ để tiếp thêm sức" - ông Trần Văn Hà (55 tuổi; trú thôn Phú Hòa, xã Phù Mỹ Bắc) nói.

Trước đó, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Trái tim miền Trung", tiếp nhận những đóng góp có ý nghĩa từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp thông qua cổng quyên góp trên Zalopay và nhiều kênh khác. Chương trình nhằm kết nối mọi tấm lòng hướng về các tỉnh, thành chịu thiệt hại nặng nề vì bão, lũ.

Bạn đọc trong và ngoài nước có thể tiếp tục quyên góp cho chương trình, chung tay giúp đỡ nhằm kịp thời tiếp sức đồng bào đang bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Cơn bão số 13 gây tổn thất lớn cho Gia Lai. Đã có 2 người chết, 6 người bị thương vì thiên tai này. Về kinh tế, thiệt hại ước hơn 5.200 tỉ đồng.

Không để ai ở lại phía sau Ngày 12-11, đoàn lãnh đạo TP HCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão, lũ. Đoàn trao bảng tượng trưng 10 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời trích 400 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa một điểm trường bị thiệt hại. Bên cạnh đó, trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 60 triệu đồng/căn) và 100 phần quà (mỗi phần trị giá 2 triệu đồng) cho các hộ dân bị thiệt hại nặng tại xã Trường Giang. Ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc trước những mất mát mà người dân Quảng Ngãi gánh chịu do bão, lũ gây ra. "Những phần quà hôm nay là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM gửi đến đồng bào Quảng Ngãi, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất để không ai bị bỏ lại phía sau sau thiên tai" - ông Nguyễn Phước Lộc nhắn gửi. T.Trực



