Lao động

Trên 35.000 việc làm tại các khu công nghiệp đang chờ người lao động

Trọng Đức

(NLĐO)- Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tại TP Hải Phòng đã lên tới trên 35.000 lao động

Ngày 24-4, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức "Ngày hội thu hút nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và hoạt động kết nối doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng năm 2026".

Trên 35.000 việc làm tại các khu công nghiệp ở Hải Phòng đang chờ người lao động - Ảnh 1.

Học sinh, sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Văn Thép, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, cho biết hiện thành phố có 3 khu kinh tế với tổng diện tích 47.840 ha, cùng 45 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích gần 13.000 ha với gần 1.400 doanh nghiệp đang hoạt động và trên 360.000 lao động.

Theo kết quả khảo sát mới nhất vào tháng 4-2026, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố đã lên tới trên 35.000 lao động, trong đó nhu cầu lớn tập trung vào các ngành điện tử, công nghiệp phụ trợ, cơ khí, dệt may, da giày... Đây là con số rất đáng chú ý, phản ánh rõ áp lực cũng như yêu cầu cấp thiết đối với công tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực hiện nay.

Trước yêu cầu đó, TP Hải Phòng xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược, có ý nghĩa quyết định đến năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững, trong đó, việc tăng cường kết nối chặt chẽ giữa "Nhà nước-Nhà trường-Nhà doanh nghiệp" được xem là giải pháp then chốt.

Trên 35.000 việc làm tại các khu công nghiệp ở Hải Phòng đang chờ người lao động - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, phát biểu tại ngày hội

Cũng theo ông Phạm Văn Thép, để phát triển nguồn nhân lực, thời gian tới thành phố tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và giữ chân lao động chất lượng cao.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Ban thường xuyên khảo sát, cập nhật nhu cầu lao động, chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối tuyển dụng, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp cùng các học sinh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp cho người học.

Trên 35.000 việc làm tại các khu công nghiệp ở Hải Phòng đang chờ người lao động - Ảnh 3.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo

Các doanh nghiệp thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động, thiết lập được các thỏa thuận hợp tác đào tạo lâu dài, đặt hàng giáo dục trực tiếp với các cơ sở giáo dục ngay trong ngày hội hôm nay và trong thời gian tới; tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực.

Các em học sinh, sinh viên chủ động tìm hiểu, mạnh dạn trao đổi với các nhà tuyển dụng để định hướng rõ ràng cho con đường nghề nghiệp của bản thân, tích cực tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động, nâng cao năng lực bản thân để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các hoạt động tham luận của doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo giữa các trường và doanh nghiệp; trao học bổng cho học sinh, sinh viên; tổ chức tiếp nhận 300 học sinh, sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Qua đó, cụ thể hóa mô hình liên kết "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp" trong đào tạo và sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng bố trí các gian hàng tư vấn tuyển dụng, giới thiệu việc làm và hướng nghiệp, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng và cơ hội nghề nghiệp tại các doanh nghiệp.

việc làm nguồn nhân lực người lao động Khu kinh tế Hải Phòng
