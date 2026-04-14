Ngày 14-4, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia, tại địa chỉ "Vieclam.gov.vn", nhằm thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động trên môi trường số.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng đại diện các bộ ngành khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Ảnh: M.Q

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh việc đưa vào vận hành Sàn là "một dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực lao động - việc làm", được triển khai trên nền tảng các chủ trương lớn về khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, từ tháng 5-2025, quá trình xây dựng được tổ chức bài bản, kiểm thử kỹ lưỡng về kỹ thuật, an toàn thông tin và khả năng vận hành. Đến nay, hệ thống đã đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và sẵn sàng hoạt động chính thức.

Bộ trưởng khẳng định đây không chỉ là một nền tảng công nghệ mà còn là hạ tầng số có ý nghĩa nền tảng đối với thị trường lao động. "Sàn giao dịch việc làm quốc gia là hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung cầu"- ông Đỗ Thanh Bình phát biểu.

Trong bối cảnh cải cách hành chính được đẩy mạnh, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho rằng việc vận hành Sàn thể hiện tư duy kiến tạo và tinh thần hành động quyết liệt của ngành Nội vụ trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: M.Q

Nhấn mạnh yếu tố quyết định hiệu quả vận hành, Bộ trưởng kêu gọi sự tham gia đồng bộ của các địa phương, doanh nghiệp và người lao động. Các cơ quan cần "chuyển đổi tư duy", trở thành những "điểm cầu vệ tinh" để cập nhật, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, doanh nghiệp và người lao động cần nhanh chóng nắm bắt, tin tưởng, khai thác và sử dụng Sàn như một kênh kết nối chính thức, minh bạch, hiệu quả.

"Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động là chìa khóa để chúng ta cùng nhau kiến tạo một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập"- Bộ trưởng nêu rõ.

Việc đưa vào vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71/NQ-CP, trong đó lĩnh vực lao động - việc làm được giao nhiệm vụ xây dựng nền tảng kết nối cung cầu. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Nội vụ, Sàn giao dịch việc làm quốc gia là nền tảng số kết nối người lao động, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý nhà nước, hướng tới xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hiệu quả.

Sàn không chỉ là công cụ công nghệ mà còn là hạ tầng số thiết yếu của thị trường lao động, kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Các Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm và cơ quan liên quan có thể cùng tham gia, cập nhật và chia sẻ dữ liệu trên một nền tảng chung.

Giao diện Sàn giao dịch việc làm quốc gia (Ảnh chụp màn hình)

Việc triển khai Sàn giao dịch việc làm quốc gia được kỳ vọng góp phần giảm chi phí và thời gian tuyển dụng nhờ tích hợp, khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, nền tảng giúp tăng tính minh bạch của thị trường lao động, hỗ trợ người lao động hạn chế rủi ro từ các hoạt động môi giới việc làm không hợp pháp.

Theo định hướng xây dựng, hệ thống dữ liệu của sàn đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", cho phép theo dõi biến động thị trường theo thời gian thực. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng lệch pha cung - cầu, một trong những nguyên nhân làm gia tăng chi phí tuyển dụng và tìm việc.

Dữ liệu từ sàn cũng hỗ trợ cơ quan quản lý dự báo nhu cầu nhân lực, làm cơ sở xây dựng chính sách đào tạo, việc làm phù hợp. Khi nguồn nhân lực được phân bổ hợp lý hơn, chi phí điều chỉnh của thị trường lao động sẽ giảm xuống.