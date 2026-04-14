HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia, kết nối cung - cầu trên môi trường số

Minh Chiến

(NLĐO)- Sàn giao dịch việc làm quốc gia sẽ kết nối người lao động, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trên toàn quốc, góp phần hiện đại hóa thị trường lao động.

Ngày 14-4, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia, tại địa chỉ "Vieclam.gov.vn", nhằm thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động trên môi trường số.

Khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia, kết nối cung - cầu trên môi trường số - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng đại diện các bộ ngành khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Ảnh: M.Q

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh việc đưa vào vận hành Sàn là "một dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực lao động - việc làm", được triển khai trên nền tảng các chủ trương lớn về khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, từ tháng 5-2025, quá trình xây dựng được tổ chức bài bản, kiểm thử kỹ lưỡng về kỹ thuật, an toàn thông tin và khả năng vận hành. Đến nay, hệ thống đã đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và sẵn sàng hoạt động chính thức.

Bộ trưởng khẳng định đây không chỉ là một nền tảng công nghệ mà còn là hạ tầng số có ý nghĩa nền tảng đối với thị trường lao động. "Sàn giao dịch việc làm quốc gia là hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung cầu"- ông Đỗ Thanh Bình phát biểu.

Trong bối cảnh cải cách hành chính được đẩy mạnh, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho rằng việc vận hành Sàn thể hiện tư duy kiến tạo và tinh thần hành động quyết liệt của ngành Nội vụ trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia, kết nối cung - cầu trên môi trường số - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: M.Q

Nhấn mạnh yếu tố quyết định hiệu quả vận hành, Bộ trưởng kêu gọi sự tham gia đồng bộ của các địa phương, doanh nghiệp và người lao động. Các cơ quan cần "chuyển đổi tư duy", trở thành những "điểm cầu vệ tinh" để cập nhật, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, doanh nghiệp và người lao động cần nhanh chóng nắm bắt, tin tưởng, khai thác và sử dụng Sàn như một kênh kết nối chính thức, minh bạch, hiệu quả.

"Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động là chìa khóa để chúng ta cùng nhau kiến tạo một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập"- Bộ trưởng nêu rõ.

Việc đưa vào vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71/NQ-CP, trong đó lĩnh vực lao động - việc làm được giao nhiệm vụ xây dựng nền tảng kết nối cung cầu. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Nội vụ, Sàn giao dịch việc làm quốc gia là nền tảng số kết nối người lao động, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý nhà nước, hướng tới xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hiệu quả.

Sàn không chỉ là công cụ công nghệ mà còn là hạ tầng số thiết yếu của thị trường lao động, kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Các Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm và cơ quan liên quan có thể cùng tham gia, cập nhật và chia sẻ dữ liệu trên một nền tảng chung.

Khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia, kết nối cung - cầu trên môi trường số - Ảnh 3.

Giao diện Sàn giao dịch việc làm quốc gia (Ảnh chụp màn hình)

Việc triển khai Sàn giao dịch việc làm quốc gia được kỳ vọng góp phần giảm chi phí và thời gian tuyển dụng nhờ tích hợp, khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, nền tảng giúp tăng tính minh bạch của thị trường lao động, hỗ trợ người lao động hạn chế rủi ro từ các hoạt động môi giới việc làm không hợp pháp.

Theo định hướng xây dựng, hệ thống dữ liệu của sàn đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", cho phép theo dõi biến động thị trường theo thời gian thực. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng lệch pha cung - cầu, một trong những nguyên nhân làm gia tăng chi phí tuyển dụng và tìm việc.

Dữ liệu từ sàn cũng hỗ trợ cơ quan quản lý dự báo nhu cầu nhân lực, làm cơ sở xây dựng chính sách đào tạo, việc làm phù hợp. Khi nguồn nhân lực được phân bổ hợp lý hơn, chi phí điều chỉnh của thị trường lao động sẽ giảm xuống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo