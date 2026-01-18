HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Trí tuệ nhân tạo không thể thay thế bác sĩ

D.Thu

"Chẩn đoán hình ảnh là lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng trí tuệ rất cao, không chỉ dựa vào máy móc mà cần tư duy lâm sàng sâu.

Ngay cả khi có trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ, tỉ lệ sai sót vẫn tồn tại, nguy cơ bỏ sót phụ thuộc nhiều vào con người cũng như điều kiện từng bệnh viện. Máy móc chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn bác sĩ…". Khuyến nghị này được PGS-TS Hoàng Minh Lợi, Phó Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, nhấn mạnh tại sự kiện "Cập nhật công nghệ chẩn đoán hình ảnh RSNA" tổ chức tại Hà Nội tối 16-1. Trước đây, sai sót chủ yếu xuất phát từ hạn chế cơ học của thiết bị, hiện nay, nếu lạm dụng máy móc và xem nhẹ vai trò con người, nguy cơ bỏ sót bệnh vẫn hiện hữu.

Theo các chuyên gia, những sáng tạo được giới thiệu tại RSNA mang lại lợi ích thiết thực cho cả bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và người bệnh tại Việt Nam. Các ứng dụng AI, đặc biệt là AI học sâu, giúp giảm áp lực cho đội ngũ y tế, tối ưu quy trình làm việc và cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân. Chẩn đoán hình ảnh ngày càng giữ vai trò then chốt trong phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác các bệnh lý phức tạp như đột quỵ, ung thư, tim mạch, cơ xương khớp...

Những năm gần đây, lĩnh vực này phát triển nhanh, nhiều bệnh viện lớn đã làm chủ kỹ thuật can thiệp điện quang, giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến với chi phí thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Việc tích hợp AI vào các kỹ thuật như siêu âm, CT, MRI giúp bác sĩ tiếp cận nhanh hơn với dữ liệu chính xác, giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương và nâng cao hiệu quả điều trị.

    Thông báo