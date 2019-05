Đường sắt Cát Linh - Hà Đông "bội tín": Đâu thể giải thích vu vơ rồi để đó!

07/05/2019 10:20





Dự án Cát Linh - Hà Đông

"Theo thông lệ, khi dự án chậm tiến độ so với hợp đồng, bên nào gây ra phải chịu trách nhiệm, thậm chí bị phạt. Hiện không rõ hợp đồng EPC của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông quy định ra sao, các điều khoản xử lý, phạt hợp đồng thế nào, nên người ngoài không thể nói gì được.

Chủ đầu tư (Bộ GTVT - PV) phải có giải pháp giải quyết vướng mắc và phải chịu trách nhiệm. Nếu việc nào vượt quá thẩm quyền, chủ đầu tư phải báo cáo, đề xuất giải pháp lên cấp cao hơn. Đồng thời, chỉ rõ lý do và xử lý trách nhiệm cụ thể từng tổ chức, cá nhân liên quan, vì chậm ngày nào là thiệt hại kinh tế ngày đó. Không thể nói vu vơ, chậm vì lý do này kia, do khách quan, không biết tới bao giờ mới xong, rồi để đó".

TS NGUYỄN NGỌC LONG, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam, nêu quan điểm trên Báo Tiền Phong về việc Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Ðông (Hà Nội) lỡ hẹn lần thứ 8 nhưng chưa thấy cá nhân, tổ chức nào bị xử lý).