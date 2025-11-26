Trích xuất camera, tìm máy ảnh bị mất cho du khách Nhật Bản

Sáng 26-11, ông Kazuhito Kobayashi, 37 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, trong lúc du lịch tại trung tâm TPHCM thì bị thất lạc máy ảnh tại địa chỉ số 80 đường Đông Du, phường Sài Gòn - trước khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Công an phường Sài Gòn trao trả lại máy ảnh cho ông Kazuhito Kobayashi.

Ngay sau đó, ông Kazuhito Kobayashi đến công an địa phương trình báo.

Qua trích xuất camera khu vực, Đại úy Trần Văn Tài, cán bộ Công an phường Sài Gòn đã mời người nhặt máy ảnh đến trụ sở làm việc. Tại đây, người nhặt đã tự nguyện giao máy ảnh lại cho công an phường.

Chiều cùng ngày, Công an phường Sài Gòn đã trao trả lại máy ảnh cho ông Kazuhito Kobayashi.

Ông Kazuhito Kobayashi bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Sài Gòn bởi sự hỗ trợ nhanh chóng, nhiệt tình và hiệu quả, giúp ông sớm nhận lại tài sản bị thất lạc.