Bạn đọc

Trích xuất camera, tìm máy ảnh bị mất cho du khách Nhật Bản

Anh Vũ

(NLĐO) - Đang du lịch ở trung tâm TPHCM thì nam du khách Nhật Bản bị thất lạc máy ảnh. Công an nhanh chóng giúp ông tìm lại.

Sáng 26-11, ông Kazuhito Kobayashi, 37 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, trong lúc du lịch tại trung tâm TPHCM thì bị thất lạc máy ảnh tại địa chỉ số 80 đường Đông Du, phường Sài Gòn - trước khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Tai nạn liên hoàn ở phường Linh Xuân, một tài xế bị gãy chân - Ảnh 1.

Công an phường Sài Gòn trao trả lại máy ảnh cho ông Kazuhito Kobayashi.

Ngay sau đó, ông Kazuhito Kobayashi đến công an địa phương trình báo.

Qua trích xuất camera khu vực, Đại úy Trần Văn Tài, cán bộ Công an phường Sài Gòn đã mời người nhặt máy ảnh đến trụ sở làm việc. Tại đây, người nhặt đã tự nguyện giao máy ảnh lại cho công an phường.

Chiều cùng ngày, Công an phường Sài Gòn đã trao trả lại máy ảnh cho ông Kazuhito Kobayashi.

Ông Kazuhito Kobayashi bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Sài Gòn bởi sự hỗ trợ nhanh chóng, nhiệt tình và hiệu quả, giúp ông sớm nhận lại tài sản bị thất lạc.

Loạt trụ sở CSGT TPHCM đã thay đổi địa điểm, người dân lưu ý khi đến

(NLĐO) - Loạt trụ sở Đội/Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM vừa thay đổi trụ sở, người dân lưu ý để tránh đi nhầm.

Cụ ông viết thư gửi Công an Phường Sài Gòn sau khi tìm lại được chiếc ví thất lạc

(NLĐO) - Sau khi nhận được chiếc ví bị thất lạc, người đàn ông đã viết thư để thể hiện sự trân trọng và ghi nhận đối với Công an Phường Sài Gòn (TP HCM)

Công an tìm thấy iPhone 17 Pro Max bị thất lạc của TikToker Maysaa người Lào

(NLĐO)- Trong tham gia lễ hội bị mất điện thoại iPhone 17 Pro Max, TikToker Maysaa được Công an Việt Nam tìm thấy và trao trả.

máy ảnh trung tâm TPHCM
