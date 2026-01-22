Triển khai dự án bồi thường ở TPHCM: Phân vai, rõ việc

Sở Xây dựng TPHCM vừa kiến nghị UBND thành phố xem xét ban hành văn bản chỉ đạo các sở, UBND phường, xã, đặc khu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, xã, đặc khu thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nơi triển khai dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn phường Chánh Hưng, Phú Định (ẢNH: CHÍ NGUYÊN).

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND phường, xã, đặc khu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tương tự, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND phường, xã, đặc khu tổ chức triển khai công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và quy định pháp luật khác có liên quan.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu và các dự án đã được Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu quyết định đầu tư: UBND phường, xã, đặc khu thực hiện quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư.

UBND phường, xã, đặc khu thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với các dự án được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn từ 2 phường, xã trở lên, UBND phường, xã, đặc khu được giao chủ trì, được ủy quyền quyết định đầu tư, được giao làm chủ đầu tư thực hiện quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, của chủ đầu tư.