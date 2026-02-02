Triển lãm ảnh đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân mới

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026), mừng Xuân Bính Ngọ 2026, và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng, TP HCM tổ chức triển lãm ảnh chủ đề "Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại" từ ngày 2 đến ngày 22-2.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TP HCM cho biết, Xuân Bính Ngọ mang theo niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, khẳng định niềm tin tất thắng vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân đã lựa chọn.

"Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam mùa Xuân năm 1930 là bước ngoặt lịch sử, chấm dứt khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra con đường phát triển đúng đắn cho cách mạng Việt Nam" - ông Dương Anh Đức nói.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Tại Công viên Chi Lăng, triển lãm gồm hơn 100 hình ảnh tái hiện những mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam, từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, đến những thành tựu trong công cuộc đổi mới, nâng cao vị thế quốc tế và đời sống nhân dân.

Cùng thời điểm này, tại đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao, đối diện Công viên Chi Lăng) và đường Pasteur - Lý Tự Trọng, ban tổ chức trưng bày hơn 90 hình ảnh với chủ đề "TP HCM vững tin hướng đến Kỷ nguyên mới", phản ánh quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh thần tiên phong, đổi mới, chủ động xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và định hướng xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, hội nhập.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng

Bên cạnh đó, Triển lãm cũng diễn ra tại nhiều khu vực TP HCM như: Nhà truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu); Quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa), Trung tâm Hội nghị và triển lãm (phường Bình Dương), khu vực công viên trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ (phường Bình Dương).

Tại các điểm triển lãm, ban tổ chức cũng giới thiệu 12 dấu ấn sự kiện nổi bật của Thành phố trong năm 2025, góp phần thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hành động và khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.