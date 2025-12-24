Khai mạc triển lãm ảnh "Công đoàn TPHCM - Niềm tin của người lao động"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Khai mạc triển lãm ảnh "Công đoàn TPHCM - Niềm tin của người lao động"

Thanh Nga (Ảnh: Hoàng Triều)

(NLĐO)- Triển lãm phản ánh những đóng góp của giai cấp công nhân và sự nỗ lực đổi mới sáng tạo của Công đoàn Thành phố.

Nhằm thiết thực chào mừng đại hội Công đoàn TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, ngày 24-12, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, LĐLĐ TPHCM khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Công đoàn TPHCM - Niềm tin của người lao động"

Khai mạc triển lãm ảnh "Công đoàn TPHCM - Niềm tin của người lao động" - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP, cán bộ Công đoàn, đoàn viên tham quan triển lãm

Triển lãm ảnh được thực hiện phía trước Cung Văn hóa Lao động Thành phố (55B, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TPHCM) với hơn 70 bộ ảnh về quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn TPHCM, hình ảnh về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố trước và sau khi sáp nhập 3 địa phương từ ngày 1-7.

Khai mạc triển lãm ảnh "Công đoàn TPHCM - Niềm tin của người lao động" - Ảnh 2.

Triển lãm ảnh là hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 3-2-2026, qua đó, nhằm tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động và nhân dân TPHCM về những thành quả, hoạt động tiêu biểu của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thành phố trong thời gian qua. 

Mỗi tác phẩm là một thông điệp ý nghĩa chuyển tải đến người xem sự sinh động, chân thực đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động; phản ánh sự phát triển và những đóng góp của giai cấp công nhân Thành phố trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Khai mạc triển lãm ảnh "Công đoàn TPHCM - Niềm tin của người lao động" - Ảnh 3.

Triển lãm kéo dài đến ngày 3-2-2026

Đồng thời triển lãm phản ánh sự nỗ lực của các cấp Công đoàn Thành phố trong kiên trì đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm làm tốt hơn công tác đại diện - chăm lo, tuyên truyền - giáo dục, đoàn kết tập hợp đoàn viên và người lao động.

Tin liên quan

Khởi công Nhà thi đấu đa năng Cung Văn hóa Lao động TPHCM

Khởi công Nhà thi đấu đa năng Cung Văn hóa Lao động TPHCM

(NLĐO)- Việc đầu tư dự án nhằm hiện đại hóa hạ tầng, thể hiện sự chăm lo toàn diện của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ, Bác Tôn

(NLĐO) - Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ TPHCM bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Công đoàn TP HCM: Ứng phó nhanh, hoạt động hiệu quả

Các cấp Công đoàn TP HCM đã khẳng định mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm; hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động

tổ chức Công đoàn người lao động Công đoàn Việt Nam Cung Văn hóa Lao động LĐLĐ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo