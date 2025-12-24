Khai mạc triển lãm ảnh "Công đoàn TPHCM - Niềm tin của người lao động"

Nhằm thiết thực chào mừng đại hội Công đoàn TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, ngày 24-12, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, LĐLĐ TPHCM khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Công đoàn TPHCM - Niềm tin của người lao động"

Lãnh đạo LĐLĐ TP, cán bộ Công đoàn, đoàn viên tham quan triển lãm

Triển lãm ảnh được thực hiện phía trước Cung Văn hóa Lao động Thành phố (55B, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TPHCM) với hơn 70 bộ ảnh về quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn TPHCM, hình ảnh về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố trước và sau khi sáp nhập 3 địa phương từ ngày 1-7.

Triển lãm ảnh là hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 3-2-2026, qua đó, nhằm tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động và nhân dân TPHCM về những thành quả, hoạt động tiêu biểu của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thành phố trong thời gian qua.

Mỗi tác phẩm là một thông điệp ý nghĩa chuyển tải đến người xem sự sinh động, chân thực đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động; phản ánh sự phát triển và những đóng góp của giai cấp công nhân Thành phố trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Triển lãm kéo dài đến ngày 3-2-2026

Đồng thời triển lãm phản ánh sự nỗ lực của các cấp Công đoàn Thành phố trong kiên trì đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm làm tốt hơn công tác đại diện - chăm lo, tuyên truyền - giáo dục, đoàn kết tập hợp đoàn viên và người lao động.