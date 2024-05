Triển lãm ảnh và ra mắt sách "Điện Biên Phủ xưa và nay"

Sự kiện quy tụ nhiều đại biểu tham gia. Sách ảnh "Điện Biên Phủ xưa và nay" do Nhà xuất bản Tri Thức phát hành, dày hơn 300 trang với hơn 300 ảnh. Sách gồm 2 phần, phần 1 "chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc" nêu bật: Chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến dịch Điện Biên Phủ; chiến thắng Điện Biên Phủ với hình ảnh tư liệu quý do các nhiếp ảnh Triệu Đại, Đinh Ngọc Thông và một phần tư liệu do bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ cung cấp.



Một số tiết mục văn nghệ tại sự kiện

Mang đến không khí đầy cảm xúc tại sự kiện

Sự kiện do Hội Nhiếp ảnh TP HCM và Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp tổ chức

Các em thiếu nhi trình diễn

Hìn ảnh sách ảnh

Thượng tọa Thích Nhật Từ giới thiệu sách ảnh

Phần 2 của sách ảnh là "Điện Biên Phủ hôm nay" với các tiểu mục: Phong cảnh và di tích Điện Biên; Điện Biên trên đường đổi mới; Nét văn hóa Điện Biên… Phần ảnh do nhiếp ảnh gia TP HCM, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và các phóng viên thuộc Báo Điện Biên Phủ thực hiện.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, đánh giá sách ảnh "Điện Biên phủ xưa và nay" được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là một tác phẩm được lựa chọn công phu từ nhiều nguồn tư liệu, tài liệu, hình ảnh quý giá; đã tái hiện một cách khái quát, sống động, truyền cảm hứng về trận thắng lịch sử hào hùng của dân tộc.

Triển lãm ảnh "Điện Biên Phủ xưa và nay" gồm 100 bức ảnh được chọn lọc từ những ảnh trong cuốn sách ảnh "Điện Biên Phủ xưa và nay" và được trưng bày tại đường sách Nguyễn Văn Bình từ ngày 4-5 đến hết ngày 8-5. Sau đó, các bức ảnh được đưa về trưng bày tại Hội Nhiếp ảnh TP HCM và các quận huyện, các đơn vị quân đội.

Hoạt động trao tặng hoa tại sự kiện

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Cùng xem triển lãm