Du lịch xanh

Triển lãm quốc tế về trà và cà phê lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội

Yến Anh

(NLĐO)- 350 thương hiệu trong nước và quốc tế, giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực cà phê, trà

Triển lãm Quốc tế Cafe Show & Tea Show Hanoi 2025 diễn ra từ ngày 12 đến 15-11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Hiệp hội Chè Việt Nam.

Triển lãm quốc tế về trà và cà phê lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội - Ảnh 1.

Triển lãm quy tụ 350 thương hiệu cùng các giải đấu pha chế quốc gia danh giá

Triển lãm quy tụ 350 thương hiệu trong nước và quốc tế, giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực cà phê, trà, bánh ngọt, thiết bị, nguyên phụ liệu và giải pháp vận hành chuỗi F&B.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2025 cũng là dịp để giới chuyên môn, chủ chuỗi cửa hàng cà phê, nhà hàng và các doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm tại miền Bắc gặp gỡ, trao đổi xu hướng, tiếp cận công nghệ tiên tiến và mở rộng hợp tác.

Triển lãm quốc tế về trà và cà phê lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội - Ảnh 2.

Hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đang tiêu thụ trà Việt Nam

Đặc biệt, không chỉ là một triển lãm thương mại, sự kiện còn là ngày hội của những người yêu cà phê và trà. Trong khuôn khổ triển lãm, các cuộc thi pha chế chuyên nghiệp và danh giá cấp quốc gia sẽ được tổ chức, dự kiến thu hút hơn 100 thí sinh tài năng trên cả nước: Dalatmilk Vietnam National Latte Art Championship 2025 (VNLC); Vietnam Brewer Cup Championship (VNBrC); Tea Master Cup Việt Nam 2025.

Các cuộc thi này nhằm tìm kiếm những đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam tham dự các giải vô địch thế giới do Hiệp hội Cà phê Đặc sản (SCA) tổ chức. Quán quân VNLC 2025 sẽ đại diện Việt Nam tham dự World Latte Art Championship tại San Diego, Mỹ. Quán quân VNBrC sẽ tham gia World Brewers Cup Championship 2026 tại Brussels, Bỉ.

Bên cạnh đó, Tea Master Cup, một sự kiện tôn vinh các nghệ nhân trẻ ngành trà Việt Nam do Hiệp hội Chè Việt Nam (Vitas) tổ chức, cũng sẽ diễn ra. Cuộc thi tập trung vào các nội dung chuyên môn như: Pha trà, Trà và đồ ăn kèm, Thử nếm trà và Pha chế trà Mixology. Đồng hành cùng cuộc thi, Minh Lam Tea mang đến các dòng trà đặc sản của Việt Nam là mình chứng cho niềm tin và bản sắc của Trà Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Việt Nam hiện đang là quốc gia dẫn đầu trong sản xuất cà phê Robusta và đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê. Sau 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 7,41 tỉ USD, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm 2024. Tỉ trọng xuất khẩu cũng cao kỷ lục, đã vượt 32% của cả năm 2024.

Ngoài cà phê, ngành trà cũng đang có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những ngành nông sản chủ lực của Việt Nam. Hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đang tiêu thụ trà Việt Nam, đưa chúng ta vào nhóm 5 nước xuất khẩu trà lớn nhất thế giới. Với tiềm năng xuất khẩu lớn, thị trường cà phê và trà Việt Nam đang mở ra cơ hội hợp tác và phát triển mạnh mẽ.

