Văn hóa - Văn nghệ

Triển lãm tưởng niệm cố họa sĩ Nguyễn Phan tại TPHCM

Kim Ngân

(NLĐO) - Triển lãm mang đến cho công chúng yêu mỹ thuật cơ hội nhìn lại hành trình sáng tác và những dấu ấn nghệ thuật của cố họa sĩ Nguyễn Phan.

Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại

Sau khi diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), triển lãm "Những năm tháng và sắc màu hoài niệm" tiếp tục được giới thiệu đến công chúng yêu hội họa tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (phường Bến Thành) từ ngày 25 đến 31-5. Triển lãm mang ý nghĩa tưởng niệm cố họa sĩ Nguyễn Phan, do KTS Phan Trường Sơn cùng gia đình thực hiện.

Không gian triển lãm "Những năm tháng và sắc màu hoài niệm" vừa diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng từ ngày 9 đến 16-5

Không gian triển lãm được xây dựng như một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại, nơi người xem có thể cảm nhận rõ nét đời sống tinh thần, phong cách sáng tác cũng như những ký ức gắn bó với hội họa của cố họa sĩ Nguyễn Phan. Các tác phẩm được trưng bày trải dài qua nhiều giai đoạn sáng tác, phản ánh góc nhìn dung dị nhưng sâu lắng của người nghệ sĩ trước cuộc sống, con người và thiên nhiên.

Điểm đặc biệt của triển lãm là sự kết hợp giữa tác phẩm hội họa với nhiều tư liệu đời thường như ảnh chụp, ghi chép, sách, hiện vật cá nhân… giúp người xem có cái nhìn gần gũi hơn về cuộc đời và hành trình sáng tạo của cố họa sĩ. Không gian trưng bày vì thế không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn gợi cảm giác thân thuộc, giàu cảm xúc hoài niệm.

Chứa đựng những suy tư, trải nghiệm

KTS Phan Trương Sơn cho biết triển lãm cũng đồng thời giới thiệu tập sách "Họa sĩ Nguyễn Phan, những năm tháng và sắc màu hoài niệm". Đây là ấn phẩm tập hợp nhiều tư liệu, hình ảnh và bài viết liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của cố họa sĩ Nguyễn Phan. Tên của cuốn sách cũng chính là tên gọi của triển lãm lần này, như một cách kết nối giữa ký ức, nghệ thuật và tình cảm gia đình dành cho người nghệ sĩ đã khuất.

Cố họa sĩ Nguyễn Phan và một số tác phẩm của ông sẽ được trưng bày tại TPHCM

Các bức tranh tại triển lãm không chỉ thể hiện kỹ thuật hội họa mà còn chứa đựng những suy tư, trải nghiệm và tình yêu của người họa sĩ đối với cuộc sống. Qua từng nét vẽ, người xem có thể cảm nhận được tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc cùng sự bền bỉ trong sáng tạo của họa sĩ Nguyễn Phan.

Họa sĩ Nguyễn Phan, tên thật là Phan Ngọc Nam, trưởng thành từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Năm 1965, ông ghi dấu ấn khi đoạt Huy chương Bạc tại một triển lãm quốc tế ở Rome với tác phẩm "Trăng thanh bình", đánh dấu bước tiến quan trọng trong chặng đường nghệ thuật đầu đời.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực hội họa, họa sĩ Nguyễn Phan còn tham gia thiết kế và thực hiện nhiều công trình tượng đài tại Quảng Nam - Đà Nẵng như Tượng đài Vĩnh Trinh, Đài tưởng niệm Cây Cốc.


